Глава Пентагона Остин прибыл в Украину: "Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку". ВИДЕО
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину в рамках рабочего визита в Европу. Его самолет уже приземлился в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Пентагона на странице в Twitter.
"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины - и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России", - написал он.
Ожидается, что в Украине глава Пентагона встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.
Я, як українець. звичайно вдячний США за їх підтримку. Краще з такою мізерною, ніж без неї.
Але може замість слів, краще зброєю та інструктурами?
чтобы не погасло)
тут вам нє здєсь
Это визи т пощекотать Россию .
США ничего -- а мы получим от России очередную порцию
Недоброжелательности
С темпами один новый танк для армии за год
Мы можем испугать только ежа -- голой попой
А нам надо обеспечивать свою безопасность и целостность
А мы не удосужилисть построить патронный завод
Серьёзно?
Его разбомбят первым же заходом.
А просто тихо строить американские учебные центры и базы.
Патронный завод можно разбомбить
Но без них нельзя воевать
Только сильная мобильная современно
Вооруженная армия наша гарантия независимости
И пора --- восстановить ядерное вооружение
Это 80% что не кто не полезно через кордон
А гарантии ЕС НАТО мы уже видели в 2014 году
А самая гарантия это украинские вооруженные силы
По приколу.