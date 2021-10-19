РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10738 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 642 41

Глава Пентагона Остин прибыл в Украину: "Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку". ВИДЕО

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину в рамках рабочего визита в Европу. Его самолет уже приземлился в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Пентагона на странице в Twitter.

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины - и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона Остин во время встречи с Зеленским "отметит, что дверь в НАТО открыта", - Минобороны США

Ожидается, что в Украине глава Пентагона встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

Глава Пентагона Остин прибыл в Украину: Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку 01

Автор: 

визит (3152) Пентагон (1488) США (27780) Остин Ллойд (420)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Рада бачити шановного гостя.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:35 Ответить
+13
Лучшая поддержка была бы ето военные базы США в Украине и ПВО по периметру росийской границы.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:32 Ответить
+12
отака фігня, москалики
тут вам нє здєсь
показать весь комментарий
19.10.2021 11:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему руку не жмут?
показать весь комментарий
19.10.2021 11:29 Ответить
недоброжелательность..
показать весь комментарий
19.10.2021 11:31 Ответить
русофобия
показать весь комментарий
19.10.2021 11:46 Ответить
А ви спробуйте здогадатись і друзям України - нехай щастить.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:39 Ответить
"чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины"

Я, як українець. звичайно вдячний США за їх підтримку. Краще з такою мізерною, ніж без неї.
Але може замість слів, краще зброєю та інструктурами?
показать весь комментарий
19.10.2021 11:30 Ответить
скромнее надо быть..
показать весь комментарий
19.10.2021 11:32 Ответить
Буде і зброя.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:35 Ответить
гори гори ясно
чтобы не погасло)
показать весь комментарий
19.10.2021 11:44 Ответить
Вчора тільки розвантажували високоточну зброю і **********.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:57 Ответить
Лучшая поддержка была бы ето военные базы США в Украине и ПВО по периметру росийской границы.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:32 Ответить
а самі ні на що не здатні?!
показать весь комментарий
19.10.2021 11:51 Ответить
Вже були б американські бази, але на це потрібна згода президента. А ні в цього, ні в попереднього чомусь на це немає політичної волі...
показать весь комментарий
19.10.2021 12:00 Ответить
Ще на кордоні з Білоруссю
показать весь комментарий
19.10.2021 13:47 Ответить
А тепер ще й по периметру білоруської
показать весь комментарий
19.10.2021 13:49 Ответить
И базы с Томагавками, пару сотен.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:34 Ответить
Євро- та трансатлантична інтеграція України ,викликає в москалів загострення параноїдної шизофреніі великодержавного шовінізма !!))
показать весь комментарий
19.10.2021 11:35 Ответить
Если была интеграция Украины, то с Порохом, а этот ЗЕбанутый говнокомандующий все похерил. Хорошо хоть штаты не послали нас куда подальше. Пока. Хотя, Байден сразу понял, что из себя представляет это ЗЕбанутое убожество, и он помогает не клоуну, а Украине. Также как и Джонсон и Эрдоган. Они явно просчитали, что шуту рулить осталось максимум 2.5 года, а Украина - это навсегда, не взирая на ЗЕленую плесень.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:57 Ответить
Зеленський надовго при владі. Як мінімум на 20-25 років. Так що, видихайте. Такі як він, владу не віддадуть.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:01 Ответить
Напрасно надеешься, дрыщ ЗЕбанутый. Бубочка-то рванет на землю обетованную, максимум через 2.5 года, а ты останешься, убогий, у ЗЕленого разбитого корыта.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:25 Ответить
Янык тоже думал, что надолго...
показать весь комментарий
19.10.2021 12:44 Ответить
Рада бачити шановного гостя.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:35 Ответить
отака фігня, москалики
тут вам нє здєсь
показать весь комментарий
19.10.2021 11:37 Ответить
Бажано щоб їм був підписздєсь.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:40 Ответить
І проконтролювати щоб доставлена військова допомога США не пішла "наліво".
показать весь комментарий
19.10.2021 11:38 Ответить
Не просто объединить шараханье мутного руководства Украины с эпохальным стремлением её народа вернуться в единую европейскую семью. Визит министра показывает что США еще не потеряли надежду .... Спасибо Америке её народу и её правительству -главному союзнику Украины!
показать весь комментарий
19.10.2021 11:43 Ответить
Моральной поддержки мало , к тому же Украина даже не Основной союзник вне НАТО .
показать весь комментарий
19.10.2021 11:54 Ответить
Глава Пентагона прилетел поддержать именно народ.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:08 Ответить
Реально этот визит ничего не даст /в плане приёма Украины в НАТО /
Это визи т пощекотать Россию .
США ничего -- а мы получим от России очередную порцию
Недоброжелательности
С темпами один новый танк для армии за год
Мы можем испугать только ежа -- голой попой
А нам надо обеспечивать свою безопасность и целостность
А мы не удосужилисть построить патронный завод
показать весь комментарий
19.10.2021 11:49 Ответить
недоброжелательность ми вже отримали по повній, хай нею вдавляться....
показать весь комментарий
19.10.2021 11:52 Ответить
Патронный завод спасёт нас от нападения ?
Серьёзно?
Его разбомбят первым же заходом.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:06 Ответить
Не долетят даже, если патриоты и железный купол будет. А если на наших аэродромах F-35 будут с нашими экипажами в штатах обученными, то просто засцат
показать весь комментарий
19.10.2021 13:50 Ответить
Цей візит нагадує українській владі, що не варто жартувати зі США, і вони не допустять, щоб Україна звернула зі шляху боротьби за незалежність.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:12 Ответить
Главное - не задавать дурацкий вопрос "Почему мы не в НАТО?"
А просто тихо строить американские учебные центры и базы.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:02 Ответить
скобеевой писда она теперь негра
показать весь комментарий
19.10.2021 13:02 Ответить
не заметил ))
показать весь комментарий
19.10.2021 15:01 Ответить
ВЗРадные "зеленые слуги" против обращения к США в получении Украиной основного союзника США в не НАТО, а в НАТО еще 25 лет не возьмут .Так кто аплодирует своим "слугам"?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:04 Ответить
Один н ормальный комментарий
Патронный завод можно разбомбить
Но без них нельзя воевать
Только сильная мобильная современно
Вооруженная армия наша гарантия независимости
И пора --- восстановить ядерное вооружение
Это 80% что не кто не полезно через кордон
А гарантии ЕС НАТО мы уже видели в 2014 году
А самая гарантия это украинские вооруженные силы
показать весь комментарий
19.10.2021 13:27 Ответить
Незнайке не хватает только ядерной кнопки.
По приколу.
показать весь комментарий
20.10.2021 00:11 Ответить
 
 