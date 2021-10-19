Глава Пентагона Остин прибыл в Украину: "Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку". ВИДЕО

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину в рамках рабочего визита в Европу. Его самолет уже приземлился в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Пентагона на странице в Twitter.

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины - и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России", - написал он.

Ожидается, что в Украине глава Пентагона встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.