3 437 45

Это секрет, - антивакцинатор-"слуга народа" Камельчук о том, что будет делать, если Рада ограничит допуск для непривитых

Это секрет, - антивакцинатор-

Народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук не планирует голосовать за постановление ВР, которое ограничит допуск в парламент невакцинированным посетителям.

Об этом он сказал в интервью журналистам в ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не собираюсь нарушать Конституцию Украины", - заявил Камельчук.

Он также добавил: "Постановление еще не проголосовано, о чем мы говорим?!".

Отвечая на вопрос, что он будет делать, если ВР введет ограничения на посещения ВР, нардеп отметил, что это секрет. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Камельчук, называвший "выдумкой" COVID-19 и вакцины против него, будет рассказывать о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ

В декабря 2020 года Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 – "выдумка", как и любая вакцина против какой-либо болезни.

"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - говорил он.

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29399) карантин (16729) Камельчук Юрий (37) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+9
Разве там один такой дебил? В слугах через одного. А потом еще удивляются тупости люмпена. Чего нарид не хочет вакцинироваться и носить маски? Странно.

19.10.2021 11:26 Ответить
+7
Ох і ідіотів набрав у свою партію сонцесяйний.
19.10.2021 11:24 Ответить
+7
Вашингтонский Обком


Очевидно, что в последние 2 года антиваксеры вытеснили плоскоземельщиков
19.10.2021 11:28 Ответить
Ох і ідіотів набрав у свою партію сонцесяйний.
19.10.2021 11:24 Ответить
Каков поп ...

19.10.2021 11:29 Ответить
19.10.2021 11:46 Ответить
Який там секрет! Не буде ходити на засідання, ще є варіант дистанціонки.
19.10.2021 11:25 Ответить
Нда....все чудесатее и чудесатее ...зекрыса по ТВ наговорил себе на пожизненное с конфискацией ...эти новую отмазку "секрет" придумали...
19.10.2021 11:25 Ответить
Разве там один такой дебил? В слугах через одного. А потом еще удивляются тупости люмпена. Чего нарид не хочет вакцинироваться и носить маски? Странно.

19.10.2021 11:26 Ответить
И красиво, и маску через каждых два часа менять не надо! Почему не прижилось в народе?
19.10.2021 13:59 Ответить
Наверное не все такие вольтанутые.
19.10.2021 14:02 Ответить
19.10.2021 11:27 Ответить
божечки, як цікаво!
ну, розкажи свій секрет
ну, будь ласочка!
19.10.2021 11:28 Ответить
Вашингтонский Обком


Очевидно, что в последние 2 года антиваксеры вытеснили плоскоземельщиков
19.10.2021 11:28 Ответить
Обколются своей вакциной и вокруг плоской земли летают!
19.10.2021 11:48 Ответить
Будь осторожен! Я один из них
19.10.2021 11:54 Ответить
Надеюсь, это не заразно...
19.10.2021 11:58 Ответить
Тут как по 1+1 скажут...
19.10.2021 11:58 Ответить
Что будет делать? Вакцинируется и никуда не денется. Страх вылететь из ВР намного больше страха перед вакциной.
19.10.2021 11:30 Ответить
Это как в рашке михалков и бузова... Громче всех из каждого утюга орали о чипировании... Как говоиится, какая страна, такие и герои
19.10.2021 11:35 Ответить
даладно, будут все со справками, будут делать черездень,списывая бабло на расходы, один хрен не за свои .На крайняк пойдут на камеру водой проколяться.
19.10.2021 11:37 Ответить
Это ещё кто?
19.10.2021 11:32 Ответить
Депутат парламента.
19.10.2021 11:44 Ответить
Навіщо таку новину обговорювати - це внутрітрускавецьке питання.
19.10.2021 11:36 Ответить
это же дмитрук. этих пдров не отличишь уже
19.10.2021 11:39 Ответить
Чего так боятся вакцинированые,вы же защитили себя, не нужно переживать за других нормальных людей.
19.10.2021 11:41 Ответить
Так защита всего 95%. Т.е. вероятность заболеть - 5%. А если и вы будете привиты, то будет 5%х5%= 0.025%, т.е. защита станет 99.75%. Все лучше...
19.10.2021 13:52 Ответить
А што такоє "антівакцинатор", новий критерій для класифікації людей?
19.10.2021 11:43 Ответить
Ну да!
Богатый -- бедный, умный -- не очень, ваксер -- антиваксер...
19.10.2021 12:02 Ответить
https://antivaxx.d3.ru/kak-umiraiut-ot-kovida-2209454/?sorting=rating Как умирают от ковида
Стадия 1. У вас тяжелые симптомы уже в течение нескольких дней, но теперь стало так трудно дышать, что вы обратились в отделение неотложной помощи. Ваш уровень насыщения кислородом говорит нам, что вам нужна помощь, дополнительный поток от 1 до 4 литров кислорода в минуту. Мы принимаем вас и начинаем давать противовирусные препараты, стероиды, антикоагулянты или моноклональные антитела. Вы проведете несколько дней в больнице в тяжелом состоянии, но если мы сможем отсоединить вас от внешнего кислорода, вас выпишут. Вы выживаете.

Стадия 2. Вам становится все труднее дышать. Многие пациенты описывают это чувство «как утопление». Лечение бронходилататорами, которое мы даем вам, не принесет вам особого облегчения. Ваши потребности в кислороде значительно увеличиваются - с 4 литров до 15 литров в минуту. Такие мелочи, как облегчение самочувствия или сидение в постели, становятся для вас слишком трудными, чтобы делать их самостоятельно. Когда вы двигаетесь, насыщение кислородом быстро снижается. Мы вас переводим в реанимацию.

Стадия 3. Вы уже устали от постоянной гипервентиляции, чтобы удовлетворить потребность вашего тела в воздухе. Мы помещаем вас в неинвазивную вентиляцию с «положительным давлением» - большую, объемную маску для лица, которая должна быть плотно застегнута на липучке вокруг вашего лица, чтобы аппарат мог эффективно воздействовать на ваши легкие, для того чтобы они открылись и чтобы вы получали достаточное количество кислорода.

Стадия 4. Дыхание становится еще более затрудненным. Мы можем сказать, что вы сильно устали. Анализ артериальной крови подтверждает, что содержание кислорода в крови критически низкое. Мы готовимся к интубации. Если у вас есть возможность и есть время, мы предложим вам позвонить своим близким. Возможно, это последний раз, когда они слышат ваш голос.
Подключаем к ИВЛ. Вы находитесь под действием седативных препаратов и парализованы, вас кормят через зонд для кормления, подключают к катетеру Фолея и ректальной трубке. Регулярно переворачиваем ваше обмякшее тело, чтобы у вас не образовались пролежни. Мы купаем вас и держим вас в чистоте. Мы переворачиваем вас на живот, чтобы обеспечить лучшую оксигенацию. Мы попробуем экспериментальную терапию.

Стадия 5. Некоторые пациенты выживают на стадии 4. К сожалению, уровень кислорода и общее состояние не улучшились после нескольких дней на аппарате ИВЛ. Ваши зараженные COVID легкие нуждаются в помощи и времени для заживления, и это может обеспечить аппарат ЭКМО, который обходит ваши легкие и насыщает вашу кровь кислородом. Но, увы, в нашей общественной больнице нет такой возможности.
Если вы чувствуете себя достаточно стабильно, вас переведут в другую больницу для прохождения терапии. В противном случае мы постараемся ухаживать за вами. Мы не укомплектованы кадрами и перегружены, но мы постараемся предоставим вам самую лучшую помощь.

Стадия 6. Давление, необходимое для открытия легких, настолько велико, что воздух может просачиваться в грудную полость, поэтому мы вставляем трубки, чтобы очистить его. Ваши почки не могут фильтровать побочные продукты лекарств, которые мы вам постоянно даем. Несмотря на диуретики, все ваше тело отекает из-за задержки жидкости, и вам требуется диализ, чтобы улучшить функцию почек.
Длительное пребывание в больнице и ослабленная иммунная система делают вас восприимчивыми к инфекциям. Рентген грудной клетки показывает скопление жидкости в альвеолах легких. Также там может появиться сгусток крови. На данный момент мы не можем предотвратить эти осложнения; мы относимся к ним так, как они есть.
Если ваше кровяное давление резко упадет, мы введем вазопрессоры, чтобы поднять его, но ваше сердце все равно может остановиться. После нескольких циклов СЛР мы вернем ваш пульс и кровообращение. Но вскоре вашей семье придется принять непростое решение.

Стадия 7: После нескольких встреч с командой паллиативной помощи ваша семья решает прекратить лечение. Мы экстубируем вас, отключив дыхательные аппараты. Мы назначили последний звонок вашим близким. Когда мы работаем в вашей комнате, мы слышим плач и прощание с любовью. Мы тоже плачем и держим тебя за руку до последнего естественного вздоха.

https://www.latimes.com/opinion/story/2021-08-26/pandemic-covid-19-stages-vaccination-intensive-care-respiratory-therapist Отсюда . Рассказано реальным врачом. И это в больнице, в которой всё (ну почти всё) есть для борьбы с ковидом. Теперь подумайте, что вас ждёт в российской больнице вне центральных городов. Может всё же лучше вакцинироваться и носить маску? Даже если маска или вакцина помогает только на 30%, может вы попадете в этьи самые 30%, которые выживут вместо того чтобы умереть?
Задумайтесь. От гриппа и то умирают легче (в горячке с отключившимся сознанием и довольно быстро), даже если это "всего лишь грипп"
19.10.2021 11:43 Ответить
Наверное тяжелые симптомы были у умирающего пациента последние несколько лет! И было ему недалеко, но за 80! Что ж, никто не станет спорить, что ковид здоровья не добавляет! А бывшего генерала и дипломата К. Пауэлла , неверное не сам ковид, а прививки от него и доконали! Где там старичок сильно общался с народом?
19.10.2021 14:09 Ответить
Цитата: "Удивительно, что борцы с пандемией постоянно делают акцент на вакцинацию, но никто не хочет ни замечать, ни, тем более, контролировать больных КОВИДом, разгуливающих по улицам, магазинам и пр., и пр. без масок. Год назад в парках ловили несчастных пенсионеров, вышедших за покупками, а сейчас официальных больных никто даже не одергивает."
19.10.2021 12:11 Ответить
Кто этого сектанта-свидетеля покращення в депутаты выбрал? В рашке таких называют антиваксеры, а у нас в Украине - долбоебы.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:13 Ответить
Так называют других вакцинаторы, которые своих мозгов не имеют, и чуть шо кидаются на других. Сделали из ковида религию, верю не верю. После того, как вы зебилы выбрали в презы клоуна, нет смысла доказывать, что вы в чем то разбираетесь. Кроме как в сортах г-на, думаю более не в чем.
19.10.2021 13:44 Ответить
Ты статистику смотрел болезный? Сколько заразившихся среди антиваксеров а сколько среди ваксеров? Статистика она согласись не на кого не кидается и не говорит верю не верю. Другое дело что из за вас дятлов у нас локдаун грядёт. И кто тебе сказал что я из 73% дятлов? Мой кандидат проиграл выборы и это совсем не порох.
19.10.2021 18:53 Ответить
Статистика статистика... а своими глазами что кругом творится не видно? А конституцию не читал? не? Своей головой думать нужно, а не статистику "мальованую" принимать близко к сердцу. Все как простывали в с началом похолоданий так и простывают. Просто народ за последние 10 лет отупел, научился жрать ложкой с экранов своих смартфонов и тв. Хоть суть этой вакцинации лишь в том, что бы всех вывести из тени. Если бы "пандемия" носила действительно смертоносный характер, то перепуганных рож, было бы куда больше. А условия карантина бы тотально контролировали.
19.10.2021 19:21 Ответить
Не яух себе простуда…. По 540 чел каждый день на тот свет! Ты в любой больнице в ковидном отделении был? Я был, больше не хочу… а вообще что я тебя убеждаю, у тебя все впереди. Хотя оговорюсь, иди уколись пока не поздно, Фома неверующий
19.10.2021 19:29 Ответить
с начала эпидемии, болел не раз и все ОРЗ обычное. Дома брат делал плр, оказался негатив, а тот плр что у врачей, почему то активный. Самочувствие в норме. Но сказали то, у вас иммунитет, вы переболели. Бла бла бла. Организм сам должен бороть патогены, в противном случае организму придется бороть еще и с тем что в него влили. Я же не отрицаю прививки, от оспы там, от гепатита, туберкулеза. А тут блин придумали, сертификаты, приложение, личного врача. А без прививки не попадешь на роботу, это нормально? Наступание на права, в наглую. Вот только, когда нажрутся денег все эти МОзы чертовы, тогда выкинут что то новое. Я тебе скажу, я вообще врачей не признаю, всю жизнь как то не болею, а эти идиоты, только залечивают, да ставят неправильные диагнозы, пугают. В жопу этих врачей.
19.10.2021 19:36 Ответить
А ты оказуется дремучий Паша. А ты когда ноги поломаешь (не дай Бог конечно) или зубы потеряешь или зрение сядет или геморрой вдруг выскочит - тоже типа в жопу врачей??? Ну ну… так иди в лесах под Житомира себе землянку построй и живи на здоровье… да и никаких тебе инетов и tv…
19.10.2021 19:44 Ответить
Я дремучий?) Я уже ломал колено и обошелся без врачей, с них нет пользы. Куда проще, пробовать выучить медицину и не допускать ошибок, после которых требуются врачи. Я за то, что бы просветлением идиотов заниматься, а то научились слушать других, а не себя. Вот и лезут все проблемы. Врачи прекрасно знают, как тебя катать на "колесе" что бы ты возвращался и возвращался. К тому же, медицина платная, нужно еще и заплатить за то, что бы тебя лишили здоровья. Лучше уж землянка, чем наблюдать как нас оболванивают каждый день.
19.10.2021 19:52 Ответить
Ты знаешь , когда я сломал лодыжку в 3 местах со смещением (автоавария), то не решился сам себе делать операцию и ставить стяжки на титановых штифтах, а потом через год , после сращивания костей , опять их через операцию убирать. Таким же образом , я не решился сам себе ставить зубные импланты и определять диоптрию необходимую для очков. Так же ясам себе не смог удалить аппендикс и наложить гипс на руку (волейбол). Если ты все это сам умеешь себе делать то ты наверное робот и медицинское светило.
19.10.2021 20:38 Ответить
Будет косить бабло.
Депутаты основное бабло косят не в зале.
19.10.2021 12:18 Ответить
а как только начинаешь говорить об антивакцинаторах, сразу куча противников вакцинации начинают кричать ,что - "ты голосовала за Зе.!"))Вот вам,пожалуйста , зеленый служка вообще не верит в Ковид,
19.10.2021 13:11 Ответить
"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - говорил он."

Хоть кто то с головой, поддерживаю. Другие пусть ограничиваются и верят свято, таким уже ничего не поможет.
19.10.2021 13:41 Ответить
Спасибо что разрешил верить во что хотим,мы без твоего разрешения даже не знали во что уже верить и кому , при такой власти.
19.10.2021 14:40 Ответить
Пожалуйста, будет польза, делись)
19.10.2021 14:57 Ответить
СН - секта недоумков.
19.10.2021 13:43 Ответить
«Отвечая на вопрос, что он будет делать, если ВР введет ограничения на посещения ВР, нардеп отметил, что это секрет. Источник: »

ЭТОТ козлик забыл , что он на зарплате народа и обязан отчитываться о своём здоровье перед работодателем .
а если он заговорил про секреты - ТО ВОН ИЗ ДЕПУТАТОВ
19.10.2021 14:32 Ответить
 
 