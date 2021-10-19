Это секрет, - антивакцинатор-"слуга народа" Камельчук о том, что будет делать, если Рада ограничит допуск для непривитых

Народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук не планирует голосовать за постановление ВР, которое ограничит допуск в парламент невакцинированным посетителям.

Об этом он сказал в интервью журналистам в ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не собираюсь нарушать Конституцию Украины", - заявил Камельчук.

Он также добавил: "Постановление еще не проголосовано, о чем мы говорим?!".

Отвечая на вопрос, что он будет делать, если ВР введет ограничения на посещения ВР, нардеп отметил, что это секрет.

В декабря 2020 года Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 – "выдумка", как и любая вакцина против какой-либо болезни.

"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - говорил он.