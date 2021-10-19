РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10738 посетителей онлайн
Новости
11 849 105

Сын Шефира получил 600 тыс. грн из бюджета за два года работы "помощником депутата" Киселя, - Bihus.info. ВИДЕО

Сын Сергея Шефира Никита за почти два года работы в Верховной Раде на должности помощника народного депутата получил около 600 тысяч гривен.

Как инфоормирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.info, опубликованном 18 октября.

Так, в расследовании говорится, что Никита Сергеевич Шефир – сын первого помощника и ближайшего соратника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира – недавно открыл ФОП и работает помощником народного депутата "Слуги народа" Юрия Киселя.

Отмечается, что именно жене Киселя в 2020 году Зеленский продал земельный участок и недвижимость в селе Иванковичи за фантастическую сумму. В прошлом году Зеленский переехал на госдачу на территории "Конча-Заспы".

По данным журналистов, сейчас Никита Шефир "получает регулярные выплаты из бюджета".

Как рассказывают журналисты, в разные месяцы Никита Шефир мог получать разные суммы, но в основном это 24 тысяч грн в месяц, а также периодические надбавки в несколько тысяч гривен.

Как подсчитали расследователи, за два года работы в Верховной Раде Никита Шефир получил почти 600 000 гривен.

Также в сюжете добавили, что журналисты команды Bihus.info никогда не видели сына Шефира в Верховной Раде.

В комментарии Bihus.info сын Шефира не объяснил, чем он занимается в должности помощника.

"Есть три помощника, для каждого из них распределены обязанности. Вы можете спрашивать это непосредственно у Юрия Киселя", — сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Шефир способствовали попыткам вывести активы из банка Курченко - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

офшор (512) расследование (3065) Бигус (197) Шефир Сергей (120) Кисель (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
І жодного кумівства, що упродовж років висміював квартал-95!
показать весь комментарий
19.10.2021 11:45 Ответить
+28
показать весь комментарий
19.10.2021 11:52 Ответить
+25
показать весь комментарий
19.10.2021 11:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ачётакова,пля...? З миру по нитці- голому сорочка.
показать весь комментарий
19.10.2021 19:44 Ответить
Беспринципность и моральное уродство.
показать весь комментарий
19.10.2021 20:26 Ответить
Сын Сергея Шефира Никита за почти два года работы в Верховной Раде на должности помощника народного депутата получил около 600 тысяч гривен. Источник:
Гнилий мажор вкрав у нас 600 000 грн.. а пенсіонери мерзнуть бо бояться за опалення платіжки отримувати
Так буває коли мєрзость вибирають президентом.
показать весь комментарий
19.10.2021 20:30 Ответить
жи2 по-новому - 2.
показать весь комментарий
19.10.2021 20:50 Ответить
меньше штуки баксов в месяц - вообще копейки, даже лень из под одеяла вылазить.
показать весь комментарий
20.10.2021 02:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 