Сын Шефира получил 600 тыс. грн из бюджета за два года работы "помощником депутата" Киселя, - Bihus.info. ВИДЕО

Сын Сергея Шефира Никита за почти два года работы в Верховной Раде на должности помощника народного депутата получил около 600 тысяч гривен.

Как инфоормирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.info, опубликованном 18 октября.

Так, в расследовании говорится, что Никита Сергеевич Шефир – сын первого помощника и ближайшего соратника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира – недавно открыл ФОП и работает помощником народного депутата "Слуги народа" Юрия Киселя.

Отмечается, что именно жене Киселя в 2020 году Зеленский продал земельный участок и недвижимость в селе Иванковичи за фантастическую сумму. В прошлом году Зеленский переехал на госдачу на территории "Конча-Заспы".

По данным журналистов, сейчас Никита Шефир "получает регулярные выплаты из бюджета".

Как рассказывают журналисты, в разные месяцы Никита Шефир мог получать разные суммы, но в основном это 24 тысяч грн в месяц, а также периодические надбавки в несколько тысяч гривен.

Как подсчитали расследователи, за два года работы в Верховной Раде Никита Шефир получил почти 600 000 гривен.

Также в сюжете добавили, что журналисты команды Bihus.info никогда не видели сына Шефира в Верховной Раде.

В комментарии Bihus.info сын Шефира не объяснил, чем он занимается в должности помощника.

"Есть три помощника, для каждого из них распределены обязанности. Вы можете спрашивать это непосредственно у Юрия Киселя", — сказал он.

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.