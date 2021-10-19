Рада в четверг может отправить в отставку главу Минприроды Абрамовского, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук допускает, что Верховная Рада может в четверг проголосовать за отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вчера обсуждали (18 октября на заседании фракции. - Ред.) действительно, что на этой неделе может быть проголосована отставка господина Абрамовского - министра экологии... Я допускаю, что если это заявление (Абрамовского об отставке. - Ред.) официально поступит в Верховную Раду сегодня, то в четверг (21 октября. - Ред.) мы сможем по процедуре проголосовать его отставку. Но нужно, чтобы оно сегодня поступило, потому что завтра будет комитет", - сказала Кравчук.

Он напомнила, что в прошедшую пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) дал "достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии".

