РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10738 посетителей онлайн
Новости
906 5

Рада в четверг может отправить в отставку главу Минприроды Абрамовского, - "слуга народа" Кравчук

Рада в четверг может отправить в отставку главу Минприроды Абрамовского, -

Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук допускает, что Верховная Рада может в четверг проголосовать за отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вчера обсуждали (18 октября на заседании фракции. - Ред.) действительно, что на этой неделе может быть проголосована отставка господина Абрамовского - министра экологии... Я допускаю, что если это заявление (Абрамовского об отставке. - Ред.) официально поступит в Верховную Раду сегодня, то в четверг (21 октября. - Ред.) мы сможем по процедуре проголосовать его отставку. Но нужно, чтобы оно сегодня поступило, потому что завтра будет комитет", - сказала Кравчук.

Он напомнила, что в прошедшую пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) дал "достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии".

Читайте также: Фракция "Слуга народа" на своем заседании 18 октября планирует рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабмине, - Стефанчук

Автор: 

Кабмин (14100) отставка (3173) Минэкологии (276) Кравчук Евгения (368) Абрамовский Роман (51)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в природе вымирание видов происходит постоянно
показать весь комментарий
19.10.2021 11:42 Ответить
ЗЕ пересовує ліжка.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:44 Ответить
Спросите Третьякову, может его заодно кастрировать?
показать весь комментарий
19.10.2021 11:59 Ответить
Тасуют карту в колоде. Министр все равно ничего не решает. Это экологическая мафия похлеще фармацевтической. Торгуют лицензиями, снимают мзду за проверки, и много еще чего под красивыми лозунгами.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:57 Ответить
А шо даже такий міністр був?
показать весь комментарий
19.10.2021 20:47 Ответить
 
 