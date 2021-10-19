Новые подробности смерти брата погибшего мэра Кривого Рога Павлова: Плохо себя чувствовал и не поехал на работу. ВИДЕО+ФОТО 18+

Друг умершего Андрея Павлова рассказал о том, что накануне смерти Павлов плохо себя чувствовал. Внимание! Новость содержит фото, нерекомендованное к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Так, по словам друга умершего, в 5:07 Андрей Юрьевич попросил его привезти ему домой воды.

"Пришел к нему, он сказал "я себя плохо чувствую, на работу не поеду, отлежусь", - сказал он.

В 6:08 мужчина вышел из квартиры, но перед уходом предложил Павлову вызвать скорую.

"Он говорит "ничего не надо, я отлежусь, я себя чувствую нормально, но просто такое состояние". Я уехал, приехал на работу часов в 11, узнать как он там. Позвонил в 11 - он не взял, буквально через каждых 5 минут звоню - не берет трубку. Потом через час. Последний звонок я сделал в 15:40 и я уже после работы приехал и обнаружил его в квартире. Позвонил в полицию и вызвал скорую", - рассказал мужчина.

В полиции заявили, что видимых признаков насильственной смерти на теле покойного нет. В дальнейшем тело направят на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти.

Друг умершего вчера Андрея Павлова опроверг информацию, что покойный имел пристрастие к алкоголю.

Издание "Новини.Live" опубликовало фото тела Павлова.

Ранее соообщалось, что брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым.

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что проверка обнаружила серьезные злоупотребления в бюджете Кривого Рога. В Криворожском горсовете говорят о политическом заказе против них со стороны центральной власти.

Выборы нового городского головы состоятся не ранее марта 2022 года. До этого обязанности мэра исполняет местный депутат от партии "Украинская перспектива" Юрий Вилкул.

