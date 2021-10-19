Документы об отстранении Третьяковой в регламентный комитет не поступали, - "слуга народа" Фролов

Регламентный комитет Верховной Рады не получал документы об отстранении нардепа "Слуги народа" Галины Третьяковой от посещения пяти пленарных заседаний парламента.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады сказал член регламентного комитета, нардеп "Слуги народа" Павел Фролов.

"По моей информации, по состоянию на вчера, в регламентный комитет ничего не поступало", - отметил нардеп и добавил, что речь идет также о документах о снятии Третьяковой с должности главы комитета по вопросам соцполитики.

Фролов рассказал, что уточнял эту информацию и в секретариате комитета, и у его главы, однако они ответили, что документы еще не поступали.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.