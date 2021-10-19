РУС
Документы об отстранении Третьяковой в регламентный комитет не поступали, - "слуга народа" Фролов

Документы об отстранении Третьяковой в регламентный комитет не поступали, -

Регламентный комитет Верховной Рады не получал документы об отстранении нардепа "Слуги народа" Галины Третьяковой от посещения пяти пленарных заседаний парламента.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады сказал член регламентного комитета, нардеп "Слуги народа" Павел Фролов.

"По моей информации, по состоянию на вчера, в регламентный комитет ничего не поступало", - отметил нардеп и добавил, что речь идет также о документах о снятии Третьяковой с должности главы комитета по вопросам соцполитики.

Фролов рассказал, что уточнял эту информацию и в секретариате комитета, и у его главы, однако они ответили, что документы еще не поступали.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

Эта тварь - ценнейший кадр для зе-шоблы. какое еще отстранение! Минус один там, минус миллион. Кого стерилизовать, чтобы качественные дети. Гуманистка, одно слово.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:55 Ответить
Что-то Бутусов сдаёт свои позиции. С 21-го октября вводят проезд на транспорте только для вакцинированных или с отрицательным ПЦР-тестом. Люди не знают как на работу, с работы добираться, водилы вышли на Майдан, а Бутусов молчит
показать весь комментарий
19.10.2021 12:01 Ответить
А что по твоему Бутусов тоже должен выйти на эту акцию против вакцинации по сути? Почему эти "водилы" не вакцинированы ? Кто проплатил эту акцию? РПЦ?
показать весь комментарий
19.10.2021 12:09 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 12:06 Ответить
Ну какой же хозяин такую собаку выгонит?
показать весь комментарий
19.10.2021 12:12 Ответить
ну вы прямо как дети (второго сорта) малые )))

показать весь комментарий
19.10.2021 12:29 Ответить
Эта шавка выгодна Зеленскому. Очередные аферы слуг она отвлекает своими вышкварами!
показать весь комментарий
19.10.2021 12:46 Ответить
ничего не поступало не поступит и не будет поступать до тех пор ,пока в ВЗРаде все такие же как Третьякова, были бы инные ,поступило бы сразу после выступления этой х/з как назвать?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:09 Ответить
 
 