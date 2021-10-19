РУС
Новости Нормандские переговоры
Встреча в Нормандском формате сейчас наиболее выгодна для Путина, - нардеп "Батькивщины" Соболев

Встреча в Нормандском формате сейчас наиболее выгодна для Путина, - нардеп

Статья Дмитрия Медведева - это попытка максимально поднять "градус накала" накануне переговоров в Нормандском формате и переложить ответственность с агрессора, которым является Российская Федерация, на тех, кто стал его жертвой.

Об этом заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Вообще встреча в Нормандском формате сейчас более выгодна Путину. Потому что Меркель фактически является исполняющим обязанности канцлера. Когда там будет сформировано реальное правительство - пока непонятно. У французского президента в следующем году - выборы. Ему тоже не до этого. Поэтому любой формат N4 в том разобщенном состоянии, в котором сейчас находится Европейский Союз и его лидеры, отнюдь не выполнит те задачи, ради которых он раньше собирался", - подчеркнул парламентарий.

По словам Соболева, сегодня позиции Нормандского формата намного слабее.

"То, что все заявляли, включая Владимира Зеленского (тогда еще кандидата в президенты): нужно искать другой формат, становится все более очевидным. Минский "умер". А в возрождении Нормандского я очень сомневаюсь. Нам надо получить мощных союзников, как в глобальном плане - США, и в нашем регионе - Турцию. ... О своей готовности Америка неоднократно заявляла. Единственное, были предостережения России. Но, простите, это мы, как страна, пострадавшая от российской агрессии, будем делать все возможное для избрания нового формата", - отметил парламентарий.

Топ комментарии
+1
19.10.2021 12:07 Ответить
+1
***** выгодно и нужно только одно - ВСЁ! Вся Украина, весь украинский народ. Ему нужны рабы и колонии. Сами кацапы, сдя голой жопой на 40% мировых запасов ископаемых, тупо сдохнут с голоду. Поэтому ни нормандский, ни минский, ни марсианский формат этого чОрта не успокоит. Не обольщайтесь.
19.10.2021 12:11 Ответить
+1
А хто мав воювати за Крим ?
Може то ви й ого віддали ? А не якісь штати чи європейці.
19.10.2021 12:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
найвеличніший миротворець віва зюльман іде на
19.10.2021 12:01 Ответить
19.10.2021 12:07 Ответить
Все ети переговоры выгодны только ***** но никак не Украине. Только ***** делает так якобы инициатор переговоров тобишь проситель ето Украина, а не кремль. Все время о переговорах напоминают нам только из кремля и европейские акционеры Газпрома типо Макарона и Штангенциркуля. Именно ***** инициирует очередные переговоры, чтобы в очередной раз Украина что то уступила. ***** же не собирается уступать ни на шаг.
19.10.2021 12:06 Ответить
***** выгодно и нужно только одно - ВСЁ! Вся Украина, весь украинский народ. Ему нужны рабы и колонии. Сами кацапы, сдя голой жопой на 40% мировых запасов ископаемых, тупо сдохнут с голоду. Поэтому ни нормандский, ни минский, ни марсианский формат этого чОрта не успокоит. Не обольщайтесь.
19.10.2021 12:11 Ответить
А чего вы вообще ожидаете от переговоров с ******? ***** вам дебилам прямо заявило что о крыме и освобождении ОРДЛО говорить вообще даже не будет. Хотите поговорить о Киеве и Львове? Типо отдать левобережье Рашке надеясь что ***** дальше не пойдет? Знаете, если вы уже прикормили медведя отрезая себе палец за пальцем надеясь что медведь наестся и уйдет вы зря так надеетесь. Вы уже в 2014 крым отдали, надеясь что на етом все и закончится.
19.10.2021 12:11 Ответить
А хто мав воювати за Крим ?
Може то ви й ого віддали ? А не якісь штати чи європейці.
19.10.2021 12:15 Ответить
Скоріше - несвідомі.
19.10.2021 12:34 Ответить
А де були 2 млн кримчанів ?
Я ж кажу - несвідомі винні.
Уяви якби кацапня напала на Львівщину і порівняй з Кримом.
19.10.2021 12:38 Ответить
Ксения не кормите троля,просто в спам.
19.10.2021 12:44 Ответить
Ну так сдай еще и Киев лишьбынабылавайны
19.10.2021 12:39 Ответить
Ти дурне чи що ?
Краще тебе кацапам здам.
19.10.2021 12:43 Ответить
Ну вот о чем я и говорю постоянно. Порохно всех кто за защиту Украины сдает кацапам. То же что Петька сделал в крыму. Всех кто оказывал сопротивление врагу грозился отдать под суд, отобрал оружие и ключи от складов отдал кацапам
19.10.2021 12:48 Ответить
Коли був окупований Крим і коли Порох став президентом?
19.10.2021 12:51 Ответить
Та що ти захищав, брехло..
Що в тобі є українського ? Може ти кацо під проксі.
19.10.2021 12:52 Ответить
Франція і Німеччина були вибрані тому, що вони тісно взаємодіють з рашкою в економічному секторі. А отже такими форматами можна було добитись від Європи накладення дієвих санкцій проти рашкі.Уявіть, якби ці країни відразу були проти ? Чи помогли би штати, Туреччина, які і так є нашими союзниками, бо рашка їхній давній опонент ?
19.10.2021 12:13 Ответить
Если в переговорах восьмой год нет результатов, то нужно менять переговорщиков. Нам нужно заменить Францию, и Германию на Британию и США, и инициировать переговоры со своими инициативами.
Сейчас после фактического запуска СП -2, нужно прямо говорить, что мы согласны на переговоры с новыми переговорщиками.
19.10.2021 12:31 Ответить
19.10.2021 12:34 Ответить
Я могу понять обиду "Батькивщиньі" на Зеленского , которьій отверг сотрудничество с проукраинскими реформаторами , совершенно ошибочно . Но переговорьі в Нормандском формате бьіли и остаются средством принуждения Кремля к прекращению агрессии на востоке Украиньі и полностью в наших интересах.
19.10.2021 12:35 Ответить
С Уйлом действительно незачем даже встречаться.
Задача Зеленского - систематическое усиление мировых санкций, пока Уйло сам не попросится.
19.10.2021 13:54 Ответить
 
 