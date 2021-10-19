Встреча в Нормандском формате сейчас наиболее выгодна для Путина, - нардеп "Батькивщины" Соболев

Статья Дмитрия Медведева - это попытка максимально поднять "градус накала" накануне переговоров в Нормандском формате и переложить ответственность с агрессора, которым является Российская Федерация, на тех, кто стал его жертвой.

Об этом заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Вообще встреча в Нормандском формате сейчас более выгодна Путину. Потому что Меркель фактически является исполняющим обязанности канцлера. Когда там будет сформировано реальное правительство - пока непонятно. У французского президента в следующем году - выборы. Ему тоже не до этого. Поэтому любой формат N4 в том разобщенном состоянии, в котором сейчас находится Европейский Союз и его лидеры, отнюдь не выполнит те задачи, ради которых он раньше собирался", - подчеркнул парламентарий.

По словам Соболева, сегодня позиции Нормандского формата намного слабее.

"То, что все заявляли, включая Владимира Зеленского (тогда еще кандидата в президенты): нужно искать другой формат, становится все более очевидным. Минский "умер". А в возрождении Нормандского я очень сомневаюсь. Нам надо получить мощных союзников, как в глобальном плане - США, и в нашем регионе - Турцию. ... О своей готовности Америка неоднократно заявляла. Единственное, были предостережения России. Но, простите, это мы, как страна, пострадавшая от российской агрессии, будем делать все возможное для избрания нового формата", - отметил парламентарий.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ "Какие "приветы" передает РФ накануне переговоров в нормандском формате?"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арьев о статье Медведева: Зеленскому посылают месседжи, что с ним не собираются договариваться