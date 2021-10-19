ВР со второй попытки продлила работу до завершения рассмотрения повестки дня. Корниенко сделали замечание за нарушение регламента

Верховная Рада со второго раза смогла проголосовать за продление своей сегодняшней работы до завершения рассмотрения повестки дня.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Первый раз парламентарии дали только 209 голосов при необходимых 226. После чего первый вице-спикер Александр Корниенко заявил: "Это процедурный вопрос. Можно проголосовать еще раз".

Он поставил вопрос на повторное голосование. На этот раз предложение поддержали 228 нардепов. Народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко внес замечание председательствующему на заседании за нарушение регламента, так как во второй раз нельзя ставить на голосование вопрос, который провалили, не зависимо от того, процедурный он или нет.

