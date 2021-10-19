РУС
ВР со второй попытки продлила работу до завершения рассмотрения повестки дня. Корниенко сделали замечание за нарушение регламента

Верховная Рада со второго раза смогла проголосовать за продление своей сегодняшней работы до завершения рассмотрения повестки дня.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Первый раз парламентарии дали только 209 голосов при необходимых 226. После чего первый вице-спикер Александр Корниенко заявил: "Это процедурный вопрос. Можно проголосовать еще раз".

Он поставил вопрос на повторное голосование. На этот раз предложение поддержали 228 нардепов. Народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко внес замечание председательствующему на заседании за нарушение регламента, так как во второй раз нельзя ставить на голосование вопрос, который провалили, не зависимо от того, процедурный он или нет.

Власенко Сергей (1362) ВР (29399) Корниенко Александр (658)
+5
19.10.2021 12:08 Ответить
+4
Рада вже давно втратила легітимність. Через масоване порушення законодавства.
19.10.2021 12:09 Ответить
+4
19.10.2021 12:10 Ответить
19.10.2021 12:08 Ответить
Рада вже давно втратила легітимність. Через масоване порушення законодавства.
19.10.2021 12:09 Ответить
Рекорд переголосования 18 раз внесён в книгу Рекордов в 2019 году во время голосования за принятие ИК.
19.10.2021 12:17 Ответить
А тут більш менш вагоме рішення завжди переголосовують.
Висновок - Рада недієздатна.
19.10.2021 12:22 Ответить
Недієздатна побити рекорд.
19.10.2021 12:25 Ответить
19.10.2021 12:10 Ответить
зУрод на зУроде и сосна на сосне
19.10.2021 12:30 Ответить
**********-нарколига, арахамія хламідія верзе казна що, тепер алкаша - корнієнка в призидію. **** театр абсурду, чи то цирк. ПЗДЦь
19.10.2021 12:13 Ответить
Який ще регламент? Не чув, не знаю. В Трускавці такому не вчили.
19.10.2021 12:23 Ответить
"...ласенко вніс зауваження головуючому на засіданні за порушення регламенту,..." Джерело:

пізно. "єдинаросія" в українському варіанті народилася.
зеленське вже означило, що регламент (та й законодавство вцілому), це те, що йому заважає.
до чого готуватись? - ******* посилиться.
19.10.2021 12:28 Ответить
а разве не должен быть вице-спикер от оппозиции, чтоб уравновесить спикера от жаб?
19.10.2021 12:42 Ответить
Как бы да, но "какая разница"(с)??
19.10.2021 14:10 Ответить
 
 