Зеленский почему-то думает, что судьи поддерживают его реформу: этот тезис полностью не соответствует действительности, - Шабунин

Президент Украины Владимир Зеленский ошибается, когда заявляет, что судьи поддерживают судебную реформу.

Об этом пишет глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зеленский почему-то думает, что судьи поддерживают его реформу. Цитирую его вчерашнее интервью: "Если вы увидите результаты их обращений, подписей, то вы увидите, что большинство судей против торможения этой реформы ..." Тезис президента о том, что "большинство судей" Верховного Суда (а Зеленский именно о них) полностью не соответствует действительности", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Назначение Зеленским судей КС нанесет серьезный удар международным отношениям и имиджу Украины, - Жернаков

"Пленум Верховного Суда 129 голосами из 144-х обратился в Конституционный Суд против реформы Зеленского. Из 144-х судей - 129 большинство, правда? То есть в своем базовом тезисе Зеленский ошибается", - добавил он.

"Так же он ошибается и в другом, цитирую президента: "Уверен, несмотря на обращение Верховного Суда в КСУ, сейчас КСУ не заблокирует судебную реформу". Не понимаю, откуда у Зеленского такая уверенность. Это тот самый КСУ, который уничтожил наказание за незаконное обогащение, затем наказание за ложь в декларациях, а еще забрал у НАБУ право исками возвращать украденные у государства деньги, и еще куча других таких "а еще", - акцентировал Шабунин.

"Более того! Помните судью КСУ Слиденко, который отвечал за уничтожение наказания за ложь в декларациях? НАПК тогда имело вопросы к его состоянию. В ответ он, уничтожив наказаниие, отписал НАПК, что вырвал гадюке зубы, цитирую: "А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюк, кусайся, если сможешь! (Александр Дюма. Три мушкетера). PS Так мерси, господа, и передайте мой привет господину Н.". "Господин Н" - это глава НАПК Новиков. Как вам такая полная неадекватность судьи КСУ? Если вы вдруг думаете, что Слиденко там такой один, то я вас разочарую. После всего этого, включая со "змеиным жалом", другие судьи КСУ клоуна Слиденко так и не уволили", - резюмировал Шабунин.

Верховный Суд (1104) Зеленский Владимир (21727) КС (2250) судебная реформа (1807) судья (2660) Шабунин Виталий (608) Слиденко Игорь (15)
Топ комментарии
+11
19.10.2021 12:13 Ответить
+8
так он почему-то думает, что и народ его поддерживает...
19.10.2021 12:15 Ответить
+6
Апро що має думати обдовбаний параноїдний шизофренік !!! Там манія величі в стадіі загострення !!)))
19.10.2021 12:16 Ответить
19.10.2021 12:13 Ответить
так он почему-то думает, что и народ его поддерживает...
19.10.2021 12:15 Ответить
Нет, конечно, народ за судейскую мафию, от которой стонет, глядя на их работу и благосостояние их, якобы, от этой работы. Metch 45, а вы поддерживаете нынешнюю судейскую систему? Вы за красных или за белых? Похоже вы обманутый. Ваш выстрел из пушки по воробьям.
19.10.2021 12:26 Ответить
шабунин , ты гнида, привёл шута ,наркомана на погибель демократии и здравого смысла ! Теперь закрой свою тухлую пасть и умывайся мочей 🐲🦨🤡👹 вонючего клоун
19.10.2021 12:26 Ответить
Найкоротший вважає що і сонце крутиться навколо нього.
19.10.2021 12:15 Ответить
Це добре. Що хоч одна гілка влади опирається цьому самодурові. Яка б вона не була.
19.10.2021 12:16 Ответить
Какое узколобое мышление...
19.10.2021 12:34 Ответить
Зате у вас широколобе - як у ківи
19.10.2021 12:42 Ответить
Президенты приходят и уходят, а судьи остаются и дерут тебя регулярно. Но тебе этого не понять. У тебя другие задачи тут.
19.10.2021 12:43 Ответить
Президенти приходять для виконання своїх повноважень, які передбачені конституцією. Цей, так званий президент, натомість, порушує конституцію, зокрема, намагається звільняти судей своїми указами. Верховний Суд не ставить під сумнів право законодавчої гілки змінити законодавство так, щоби президент таке право мав. Але якщо конституцією йому такого права не надано, це питання не може бути предметом реформи. Інший пункт їх звернення - робота органів системи ВРП і Етичної ради. ВС декларує, що реформа створює колізію, коли рішення цих органів будуть відмінятися в судовому порядку, оскільки будуть суперечити конституції. Так, судді переслідують власні інтереси. Мають намір уникнути багаторазового оцінювання. Але вони нічого не можуть вдіяти у випадку, якщо принципи реформи прозорі і конституційні.
Натомість, Узенського намагаються у неконституційний спосіб змінити конституційний устрій, за яким судова гілка не залежить від президентської вертикалі. Верховний суд опирається, що не дивно. А Шабунін вважає, що краще змінити незаконно, аніж нічого не зробити. Що, мовляв, гірше не буде. Але одного разу таке вже від нього чули.
19.10.2021 13:57 Ответить
Апро що має думати обдовбаний параноїдний шизофренік !!! Там манія величі в стадіі загострення !!)))
19.10.2021 12:16 Ответить
А це завжди закінчується масштабним кровопролиттям.
19.10.2021 12:20 Ответить
зачатие ЗЕ-вот где была ошибка!
19.10.2021 12:17 Ответить
19.10.2021 12:21 Ответить
бо дурні ніколи не сумніваються у своїй правоті
навіть, коли їх натикати носом у власне лайно
19.10.2021 12:21 Ответить
Шабунин, запомни - зеленский ни о чем не думает, думать не его конек, он на эту должность не для "думать" поставлен, а для имитации процесса... пока Беня со товарищи страну дерибанят.
19.10.2021 12:28 Ответить
19.10.2021 12:31 Ответить
Зеленский и думает??? Что делают эти два слова в одном предложении???
19.10.2021 12:32 Ответить
Тю, та Вова щиро вважає, що йому все можна, бо йому мудрий нарід "дав мандат".
19.10.2021 13:04 Ответить
А в чем суть судейской реформы от Зеленского? Расскажите если кто то знает
19.10.2021 13:15 Ответить
Проблема несколько обширнее. Зеленский почему-то думает, что он президент!
19.10.2021 13:16 Ответить
нажаль він ним є...
19.10.2021 13:52 Ответить
Віталька! Так усе норм - аби ж не Порошенко Ти ж сам і привів Зелю до влади! Радій, ******
19.10.2021 13:33 Ответить
зеля відносно добрий актор, може впевнено нести любу дичину,
і з його вигляду не зрозуміло, що він сам про те думає, або взагалі нічого не думає..

пс: Сліденко був запропонований СВОБОДОЮ

пс: Сліденко був запропонований СВОБОДОЮ
невже була велика необхідність так ганьбитися..
19.10.2021 13:37 Ответить
В заявлении в априори присутствует абсурдное по своему смыслу словосочетание - "Зеленский думает"...
19.10.2021 13:39 Ответить
Зеленський не думає, це не його...він слухає що йому каже Єрмак
19.10.2021 13:51 Ответить
Зельцман думає... Вже смішно! А нюхає - ще смішніше!)
19.10.2021 16:20 Ответить
Зеленский давно доказал что он или инфантильный лох, или та еще эгоист-сволочь
19.10.2021 21:23 Ответить
 
 