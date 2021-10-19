Зеленский почему-то думает, что судьи поддерживают его реформу: этот тезис полностью не соответствует действительности, - Шабунин

Президент Украины Владимир Зеленский ошибается, когда заявляет, что судьи поддерживают судебную реформу.

Об этом пишет глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зеленский почему-то думает, что судьи поддерживают его реформу. Цитирую его вчерашнее интервью: "Если вы увидите результаты их обращений, подписей, то вы увидите, что большинство судей против торможения этой реформы ..." Тезис президента о том, что "большинство судей" Верховного Суда (а Зеленский именно о них) полностью не соответствует действительности", - отметил он.

"Пленум Верховного Суда 129 голосами из 144-х обратился в Конституционный Суд против реформы Зеленского. Из 144-х судей - 129 большинство, правда? То есть в своем базовом тезисе Зеленский ошибается", - добавил он.

"Так же он ошибается и в другом, цитирую президента: "Уверен, несмотря на обращение Верховного Суда в КСУ, сейчас КСУ не заблокирует судебную реформу". Не понимаю, откуда у Зеленского такая уверенность. Это тот самый КСУ, который уничтожил наказание за незаконное обогащение, затем наказание за ложь в декларациях, а еще забрал у НАБУ право исками возвращать украденные у государства деньги, и еще куча других таких "а еще", - акцентировал Шабунин.

"Более того! Помните судью КСУ Слиденко, который отвечал за уничтожение наказания за ложь в декларациях? НАПК тогда имело вопросы к его состоянию. В ответ он, уничтожив наказаниие, отписал НАПК, что вырвал гадюке зубы, цитирую: "А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюк, кусайся, если сможешь! (Александр Дюма. Три мушкетера). PS Так мерси, господа, и передайте мой привет господину Н.". "Господин Н" - это глава НАПК Новиков. Как вам такая полная неадекватность судьи КСУ? Если вы вдруг думаете, что Слиденко там такой один, то я вас разочарую. После всего этого, включая со "змеиным жалом", другие судьи КСУ клоуна Слиденко так и не уволили", - резюмировал Шабунин.



