Нардеп "Голоса" Железняк о статье Медведева: Вытащили алкоголика и несут стандартную ахинею
Статья экс-президента РФ Медведева об Украине вряд ли будет иметь какое-то концептуальное содержание
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в материале "Какие "приветы" передает РФ накануне переговоров в нормандском формате?"
"Хочет ли Россия в дальнейшем вести с нами переговоры, скоро увидим. Но выглядит это так: набивают себе цену. Не больше, не меньше. Если бы они не хотели вести переговоры, то выдали бы такой месседж официально, а статью подписали бы от кого-то более репутационного. Зачем она вообще появилась? России надо было показать, что там есть более радикальные мнения. Поэтому и вытащили этого алкоголика, дали ему текст и отправили на "Коммерсант", который полностью контролируется российскими властями", - отметил нардеп.
Железняк считает, что вряд ли статья Медведева будет иметь какое-то концептуальное содержание.
"Выглядит так: там написано все то, что "ястребы" Путина говорят на совместных вечеринках или еще где-то. Такая стандартная ахинея Российской Федерации", - сказал парламентарий.
