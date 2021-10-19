Нардеп "Голоса" Железняк о статье Медведева: Вытащили алкоголика и несут стандартную ахинею

Статья экс-президента РФ Медведева об Украине вряд ли будет иметь какое-то концептуальное содержание

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в материале "Какие "приветы" передает РФ накануне переговоров в нормандском формате?"

"Хочет ли Россия в дальнейшем вести с нами переговоры, скоро увидим. Но выглядит это так: набивают себе цену. Не больше, не меньше. Если бы они не хотели вести переговоры, то выдали бы такой месседж официально, а статью подписали бы от кого-то более репутационного. Зачем она вообще появилась? России надо было показать, что там есть более радикальные мнения. Поэтому и вытащили этого алкоголика, дали ему текст и отправили на "Коммерсант", который полностью контролируется российскими властями", - отметил нардеп.

Железняк считает, что вряд ли статья Медведева будет иметь какое-то концептуальное содержание.

"Выглядит так: там написано все то, что "ястребы" Путина говорят на совместных вечеринках или еще где-то. Такая стандартная ахинея Российской Федерации", - сказал парламентарий.

