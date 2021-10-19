РУС
Новости
Нардеп "Голоса" Железняк о статье Медведева: Вытащили алкоголика и несут стандартную ахинею

Статья экс-президента РФ Медведева об Украине вряд ли будет иметь какое-то концептуальное содержание

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в материале "Какие "приветы" передает РФ накануне переговоров в нормандском формате?"

"Хочет ли Россия в дальнейшем вести с нами переговоры, скоро увидим. Но выглядит это так: набивают себе цену. Не больше, не меньше. Если бы они не хотели вести переговоры, то выдали бы такой месседж официально, а статью подписали бы от кого-то более репутационного. Зачем она вообще появилась? России надо было показать, что там есть более радикальные мнения. Поэтому и вытащили этого алкоголика, дали ему текст и отправили на "Коммерсант", который полностью контролируется российскими властями", - отметил нардеп.

Железняк считает, что вряд ли статья Медведева будет иметь какое-то концептуальное содержание.

"Выглядит так: там написано все то, что "ястребы" Путина говорят на совместных вечеринках или еще где-то. Такая стандартная ахинея Российской Федерации", - сказал парламентарий.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.

Читайте: Арьев о статье Медведева: Зеленскому посылают месседжи, что с ним не собираются договариваться

Автор: 

Медведев Дмитрий (4132) россия (96970) нормандская четверка (1596) Железняк Ярослав (461)
Не понимаю одного: вроде бы умные люди, а обсуждают всякую херню, написанную конченными **********...
19.10.2021 12:29 Ответить
та айфону похер..он давно уже спит
19.10.2021 12:30 Ответить
Нахіба взагалі реагувати на цю маячню?
19.10.2021 12:31 Ответить
Nikolay Zhigalin


Здравый смысл объявлен в России иностранным агентом.

19.10.2021 12:32 Ответить
Сумасшедший написал )) Та даже и не сам. Там за них холуи все делают. Типа скабеевой.
19.10.2021 12:36 Ответить
Медведев написал "во главе Украины стоят люди, стремящиеся только к тому, чтобы набить свои карманы." В чем он не прав? Депутат Железняк на это обиделся?
19.10.2021 12:43 Ответить
а вы все кто обсуждает статьи рашистов вы все делаете им рекламу. заткнитесь и не дергайтесь- "не читал " занчит не думал почему и как тот мозх рашиста работает - не ставил себя на его место и не переживал за его шизофреничную клинику алкоголика.
19.10.2021 12:48 Ответить
 
 