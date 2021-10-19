РУС
Новости
"Ориентируемся на погоду, чтобы не обогревать воздух": подключение жилых домов к теплу в Киеве планируют начать с 23 октября

В столице планируют начать массовое подключение жилых домов к теплу с 23 октября. Именно в эти дни синоптики прогнозируют снижение температуры, и это дает основания для подключения всех домов к системам отопления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Согласно действующему законодательству, орган местной власти может принять решение о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.

Пантелеев напомнил, что для социальной сферы столицы - школ, детских садов, больниц, отопительный сезон уже начался. Согласно распоряжению КГГА, с 1 октября начали подключения этих учреждений по их индивидуальным заявкам.

"Столица с технической и организационной точек зрения полностью готова к старту отопления. Но ориентируемся на погоду, чтобы "не обогревать воздух" и подключать дома тогда, когда температура снизится. Я также хотел бы обратить внимание потребителей, что в Киеве работает одна из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов - более 11 тыс.. Поэтому для полного подключения этой системы необходимо 7 дней", - отметил заместитель председателя КГГА.

Он также напомнил, что у каждого дома, не важно там ОСМД или нет, сегодня есть возможность подключиться к теплу уже сейчас. Если большинство жителей дома поддержит подключение к теплу, и соответствующий протокол направят в теплоснабжающей компании.

+5
на кой хрен включать 23.10?? придурки. У меня +20 в квартире. На кой хрен мне платить за то, что не нужно??
19.10.2021 12:56 Ответить
19.10.2021 12:56 Ответить
+4
19.10.2021 13:09 Ответить
19.10.2021 13:09 Ответить
+3
Ну ви бачили таких шкодливих сученят... Вже який тиждень середньодобова температура за вікном нижча 8 градусів, а ці аморальні тварини, з КМДА, які так хвилювалися, щоб кияни не підхопили пневмонію від коронавірусу, лишень з 23 збираються підключати тепло. І їх наразі зовсім не хвилює, що в вас буде пневмонія від переохолодження...
19.10.2021 12:42 Ответить
19.10.2021 12:42 Ответить
У меня кондей. Думаю значительно дешевле выйдет.
Можете пока не включать.
19.10.2021 12:36 Ответить
19.10.2021 12:36 Ответить
Ну ви бачили таких шкодливих сученят... Вже який тиждень середньодобова температура за вікном нижча 8 градусів, а ці аморальні тварини, з КМДА, які так хвилювалися, щоб кияни не підхопили пневмонію від коронавірусу, лишень з 23 збираються підключати тепло. І їх наразі зовсім не хвилює, що в вас буде пневмонія від переохолодження...
19.10.2021 12:42 Ответить
19.10.2021 12:42 Ответить
Сказочник. Еще нет среднесуточной +8
19.10.2021 13:02 Ответить
19.10.2021 13:02 Ответить
Деточка, если такой недоверчивый, посиди возле наружного термометра сутки и записывай показания... Посчитать среднее способен? И если бы среднесуточная температура был выше 8 градусов, мы бы это услышали от наших благодетелей из КГГА, а вишь, в последнее время они об этом не упоминают...
19.10.2021 13:12 Ответить
19.10.2021 13:12 Ответить
И на кой, кличковская вша, нужно в Киеве включать отопление через 4 дня. На улице солнце светит, у меня в квартире плюс 22, это при том что у меня балконные окна открыты, а если бы были закрыты, в квартире было бы еще теплее. Я сомневаюсь, что в суботу будет минус десять. У вас же вот есть чудесная разработанная практика, если большинство домохозяйств за включение обогрева, вы якобы его включаете, а если большинства нет включите всеравно?
19.10.2021 12:46 Ответить
19.10.2021 12:46 Ответить
на кой хрен включать 23.10?? придурки. У меня +20 в квартире. На кой хрен мне платить за то, что не нужно??
19.10.2021 12:56 Ответить
19.10.2021 12:56 Ответить
Меня и +16-17 устраивает почему я должен платить за это пекло?
19.10.2021 13:28 Ответить
19.10.2021 13:28 Ответить
Думаю что в Украине отапливаемый сезон жилого фонда давно уже нужно было сделать с 1 ноября по 31 марта ( официально). Ну вот у нас нет пока отопления ( не включили слава богу, учитывая его стоимость), обогреватели еще не включали, хоть имеем в наличии ( что бы подогреться) потому что в квартире в отдельные дни доходило правда до +19, а как сейчас то + 21. И правда зачем платить за воздух, потому что сейчас проветриваешь, а если дадут отопление то как в прошлом году приходилось завешивать радиаторы одеялами. я понимаю что у все с этим по разному ( даже в одном доме, в зависимости как утеплился), но все же думаю что пока включать отопление не целесообразно и невыгодно, как для людей, так и для государства ( в смысле проблем с газом).
19.10.2021 13:07 Ответить
19.10.2021 13:07 Ответить
19.10.2021 13:09 Ответить
19.10.2021 13:09 Ответить
дебилы зелёные. Есть санитарные нормы минимальной температуры в садиках, школах, больницах и жилых помещениях. В квартирах уже давно холод собачий. Экономику просрали, деньги разворовали, угля не хватает, а. они лапшу вешают по +8
19.10.2021 13:12 Ответить
19.10.2021 13:12 Ответить
На улице солнце светит, у меня в квартире плюс 22, это при том что у меня балконные окна открыты, а если бы были закрыты, в квартире было бы еще теплее.
а сьогодні на вулиці - від +3 до +10 ...
Нагрівач виключи - - він електрику жере
19.10.2021 14:22 Ответить
19.10.2021 14:22 Ответить
 
 