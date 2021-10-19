"Ориентируемся на погоду, чтобы не обогревать воздух": подключение жилых домов к теплу в Киеве планируют начать с 23 октября

В столице планируют начать массовое подключение жилых домов к теплу с 23 октября. Именно в эти дни синоптики прогнозируют снижение температуры, и это дает основания для подключения всех домов к системам отопления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Согласно действующему законодательству, орган местной власти может принять решение о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.

Пантелеев напомнил, что для социальной сферы столицы - школ, детских садов, больниц, отопительный сезон уже начался. Согласно распоряжению КГГА, с 1 октября начали подключения этих учреждений по их индивидуальным заявкам.

"Столица с технической и организационной точек зрения полностью готова к старту отопления. Но ориентируемся на погоду, чтобы "не обогревать воздух" и подключать дома тогда, когда температура снизится. Я также хотел бы обратить внимание потребителей, что в Киеве работает одна из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов - более 11 тыс.. Поэтому для полного подключения этой системы необходимо 7 дней", - отметил заместитель председателя КГГА.

Он также напомнил, что у каждого дома, не важно там ОСМД или нет, сегодня есть возможность подключиться к теплу уже сейчас. Если большинство жителей дома поддержит подключение к теплу, и соответствующий протокол направят в теплоснабжающей компании.

