Вооруженные силы Украины и Польши обсудили возможные инициативы о сотрудничестве и оперативной деятельности, - Наев

Делегация Командования объединенных сил ВСУ во главе с командующим генерал-лейтенантом Сергеем Наевым участвует в двусторонних штабных переговорах с Оперативным командованием видов Вооруженных Сил Республики Польша.

Мероприятие проходит в рамках визита украинской военной делегации по приглашению Командующего Оперативного командования видов ВС Республики Польша генерал-лейтенанта Томаша Пиотровски.

"В ходе переговоров украинская сторона ознакомила польских коллег с ситуацией безопасности в Украине, прежде всего, в районе проведения операции Объединенных сил, и вокруг ее границ, а также потенциальных угрозах, возникающих в результате деятельности Российской Федерации в бассейне Черного моря и на аннексированных ею территориях", - отметил Наев.

В то же время представители Вооруженных Сил Республики Польша обратили внимание украинских офицеров на ситуацию с безопасностью на польско-белорусской границе и оценку активности Российской Федерации непосредственно перед и во время учений "Запад - 2021" в морском домене в акваториях Балтийского и Черного морей.

Во время двусторонних штабных переговоров делегации обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между командованиями. В частности, участие в штабных тренировках и командно-штабных учениях, обмен рабочими группами для изучения опыта осуществления оперативного планирования и управления операциями и тому подобное.

Стороны также обсудили возможные инициативы о сотрудничестве и оперативной деятельности Вооруженных Сил Украины и Республики Польша в морском домене.

"Во время пребывания в городе Гдыня группа украинских офицеров посетила Центр морских операций Командование морского компонента, где ознакомилась с его структурой, основными задачами и кораблями Третьей флотилии Военно-морских сил Республике Польша", - добавил Наев.

