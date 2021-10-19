РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7947 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
775 5

Вооруженные силы Украины и Польши обсудили возможные инициативы о сотрудничестве и оперативной деятельности, - Наев

Вооруженные силы Украины и Польши обсудили возможные инициативы о сотрудничестве и оперативной деятельности, - Наев

Делегация Командования объединенных сил ВСУ во главе с командующим генерал-лейтенантом Сергеем Наевым участвует в двусторонних штабных переговорах с Оперативным командованием видов Вооруженных Сил Республики Польша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Командования ОС ВСУ.

Мероприятие проходит в рамках визита украинской военной делегации по приглашению Командующего Оперативного командования видов ВС Республики Польша генерал-лейтенанта Томаша Пиотровски.

"В ходе переговоров украинская сторона ознакомила польских коллег с ситуацией безопасности в Украине, прежде всего, в районе проведения операции Объединенных сил, и вокруг ее границ, а также потенциальных угрозах, возникающих в результате деятельности Российской Федерации в бассейне Черного моря и на аннексированных ею территориях", - отметил Наев.

В то же время представители Вооруженных Сил Республики Польша обратили внимание украинских офицеров на ситуацию с безопасностью на польско-белорусской границе и оценку активности Российской Федерации непосредственно перед и во время учений "Запад - 2021" в морском домене в акваториях Балтийского и Черного морей.

Во время двусторонних штабных переговоров делегации обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между командованиями. В частности, участие в штабных тренировках и командно-штабных учениях, обмен рабочими группами для изучения опыта осуществления оперативного планирования и управления операциями и тому подобное.

Стороны также обсудили возможные инициативы о сотрудничестве и оперативной деятельности Вооруженных Сил Украины и Республики Польша в морском домене.

"Во время пребывания в городе Гдыня группа украинских офицеров посетила Центр морских операций Командование морского компонента, где ознакомилась с его структурой, основными задачами и кораблями Третьей флотилии Военно-морских сил Республике Польша", - добавил Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманитарную помощь доставили в военный госпиталь Мариуполя, - Наев. ФОТОрепортаж

Автор: 

оборона (5268) Польша (8628) ВСУ (6866) Наев Сергей (348) Объединенные силы (607)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нужно готовить совместные батальоны в Украине. Для поляков лучше воевать у нас. Чем в Польшем с кацапами.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:34 Ответить
103 роки потому у Львові Українська Національна Рада проголосила про створення Української Держави на всій етничній Україні....Зі Святом Панове...
показать весь комментарий
19.10.2021 12:44 Ответить
17 ноября 2009 года была создана украинско-польско-литовская бригада
показать весь комментарий
19.10.2021 12:47 Ответить
Востав бригады входят по 3 полка от каждой страны...
показать весь комментарий
19.10.2021 12:49 Ответить
Общая численность бригады 4 500 человек,штаб бригады находится в польском городе Люблин...
показать весь комментарий
19.10.2021 12:51 Ответить
 
 