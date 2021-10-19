Корниенко объяснил, почему "слуги народа" не дали за его назначение 226 голосов: Кто-то не добежал, еще есть COVID

Первый вице-спикер Александр Корниенко считает нормальным рабочим процессом то, что депутаты из его бывшей фракции "Слуга народа" не дали 226 голосов за его назначение.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"Кто-то не добежал, кто-то не дошел, учитывая голос Руслана Алексеевича (Стефанчука. – Ред.) я посчитал, что было 223 (голоса "слуг народа". – Ред.), но у нас же еще есть COVID – двое человек сейчас болеет", - объяснил Корниенко.

Он отказался называть двух депутатов, которые болеют коронавирусной болезнью, сославшись на то, что это "личная информация".