Корниенко объяснил, почему "слуги народа" не дали за его назначение 226 голосов: Кто-то не добежал, еще есть COVID

Первый вице-спикер Александр Корниенко считает нормальным рабочим процессом то, что депутаты из его бывшей фракции "Слуга народа" не дали 226 голосов за его назначение.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"Кто-то не добежал, кто-то не дошел, учитывая голос Руслана Алексеевича (Стефанчука. – Ред.) я посчитал, что было 223 (голоса "слуг народа". – Ред.), но у нас же еще есть COVID – двое человек сейчас болеет", - объяснил Корниенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада назначила Корниенко первым вице-спикером. ВИДЕО

Он отказался называть двух депутатов, которые болеют коронавирусной болезнью, сославшись на то, что это "личная информация".

Автор: 

ВР (29399) назначение (2210) Слуга народа (2660) Корниенко Александр (658)
Топ комментарии
+14
Олексій Петров



«Мы не занимались отмыванием денег. Мы занимались творчеством», - Зеленский о расследовании Pandora Papers об офшорах

Хм… Хорошая игра! Забавная! Можно продолжить…
✅ Я не косил от мобилизации все шесть волн. Я просто не знал, где находится военкомат.
✅ Мы не сравнивали ВСУ с баранами. Нам просто подсунули не те папиросы.
✅ Я не сравнивал Украину с актрисой немецких фильмов для взрослых. Я просто идиот.
✅ Мы не продаём свои сериалы в россию. У нас просто проблемы с географией.
✅Мы не сливали дело вагнеровцев. Это просто телефон сам набрал номер Лукашенко…
19.10.2021 12:42 Ответить
+6
(без мотивации уже и не добегают)))))
19.10.2021 12:43 Ответить
+5
куда "не добежал" ))) до кнопки товарища?? )))
19.10.2021 12:40 Ответить
Сортировать:
До туалета. Шоб получить "мотивацию".
19.10.2021 12:41 Ответить
та да, хто б не проголосував за такого чьоткого пацанчіка?
19.10.2021 12:41 Ответить
У слуг вже нема монобільшості.
19.10.2021 12:45 Ответить
Теперь рядом с мелким жуликом будет сидеть крупный алкоголик.
19.10.2021 12:55 Ответить
"222" дали і за Стефанчука. Між іншим
19.10.2021 12:59 Ответить
Слуга народу - типова партія підерського типу.
19.10.2021 13:05 Ответить
Слуги это вообще не партия, там нет никакой идеологической основы.
Это просто проект, созданный наспех под выборы из случайных людей.
19.10.2021 13:14 Ответить
Як злагоджено голосують партії олігарха Коломойського "Слуга народу", "За майбутнє" і "Довіра", які мають фантастичну більшість в парламенті за всю історію України, а олігарх і загроза для всього на світі для "зелених" звичайно Порошенко.
19.10.2021 13:11 Ответить
Я удивляюсь цинизму "Довіри" і "За майбутнє". Во где двуличные чмыри (и чмырихи) сидят!
19.10.2021 13:29 Ответить
Яке ж "за майбутнє" "довірливе", по- чечетовському розведуть як котят!
19.10.2021 13:51 Ответить
Бідні служки! Не добігли з туалету! Хтось конверти не встиг отримати, а хтось донюхати не встиг! Отака тяжка доля слуг наріду! Сльози мєшают мнє гаваріть!
19.10.2021 16:56 Ответить
 
 