Новости
На следующей пленарной неделе назначат руководителя Аппарата ВР. Должность интересная, могут появиться новые кандидаты, - Корниенко

Первый вице-спикер ВР Александр Корниенко одной из первых своих задач видит реформу Верховной Рады Украины.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Корниенко подчеркнул, что на следующей пленарной неделе должен быть назначен руководитель Аппарата ВР.

"Пока мы обсуждали те три кандидатуры, которые Давид Георгиевич (Арахамия. - Ред.) направил тогдашнему председателю ВР Дмитрию Александровичу Разумкову, но я думаю, что могут появиться и другие кандидатуры, потому что руководитель Аппарата у нас это такая интересная должность", - заявил первый вице-спикер.

ВР (29399) реформы (3967) Корниенко Александр (658)
опять "новые лица"?
а Бюджет их ВЫДЕРЖИТ?
19.10.2021 12:43 Ответить
крысиная возня... в выгребной яме...
19.10.2021 12:44 Ответить
Какая 👺ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ вечно небритая РОЖА , брюхо , как у бегемота , знаток КОРАБЕЛЬНЫХ СОСЕН 🤮🤮🤮🤮
19.10.2021 12:57 Ответить
За все годы независимости Украины только и видишь их договорняки, дерибан бюджета, а народ Украины - это зонтик, которым они прикрывают свое обогащение.
19.10.2021 13:21 Ответить
У клоуна приличные люди брезгуют работать... Замараться об это говно можно...
19.10.2021 13:24 Ответить
Які ж вони "інтересні" зі своїми "інтересними" посадами і рішеннями!
19.10.2021 13:45 Ответить
Я вам гарантую - призначать якогось чергового наркомана або збочинця.
