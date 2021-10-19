На следующей пленарной неделе назначат руководителя Аппарата ВР. Должность интересная, могут появиться новые кандидаты, - Корниенко

Первый вице-спикер ВР Александр Корниенко одной из первых своих задач видит реформу Верховной Рады Украины.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Корниенко подчеркнул, что на следующей пленарной неделе должен быть назначен руководитель Аппарата ВР.

"Пока мы обсуждали те три кандидатуры, которые Давид Георгиевич (Арахамия. - Ред.) направил тогдашнему председателю ВР Дмитрию Александровичу Разумкову, но я думаю, что могут появиться и другие кандидатуры, потому что руководитель Аппарата у нас это такая интересная должность", - заявил первый вице-спикер.

