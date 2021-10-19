С начала суток войска РФ дважды срывали режим "тишины": зафиксированы обстрелы возле Авдеевки и Зайцево, потерь нет, - Минобороны

С начала суток, 19 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, возле Авдеевки враг осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Зайцево оккупанты применили ручные станковые гарнатометы и стрелковое оружие.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

