С начала суток войска РФ дважды срывали режим "тишины": зафиксированы обстрелы возле Авдеевки и Зайцево, потерь нет, - Минобороны
С начала суток, 19 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Так, возле Авдеевки враг осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Зайцево оккупанты применили ручные станковые гарнатометы и стрелковое оружие.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.
Не можна зірвати одне "яблуко" два і більше разів.
Немає ніякого "режиму зеленої тиші", і не було.