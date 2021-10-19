Если не ввести мораторий на экспорт металлолома, Украина ежегодно будет терять 20 миллардов налоговых поступлений, - письмо ФРУ главе Минэкономики

Если не ввести мораторий на экспорт металлолома, Украина останется без сырья, которое крайне необходимо для декарбонизации, а также ежегодно будет терять десятки миллиардов налоговых и валютных поступлений.

Об этом говорится в письме первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко от Федерации работодателей Украины (ФРУ).

Как сказано в письме, металлолом превратился в крайне дефицитное сырье для металлургов. Ни одна промышленная технология - ни мартеновская, ни кислородно-конверторная, ни электросталеплавильная - не позволяет выплавлять сталь без металлолома. В то же время, в Украине заготовка лома падает уже 20 лет подряд, и по итогам за 2020 достигла исторического минимума - 2,9 млн тонн.

"Между тем, по данным Государственной таможенной службы, отгрузка металлолома на внешние рынки в январе-августе 2021 увеличилась почти в 20 раз, и составила 410 000. В этот же период металлурги почувствовали существенный дефицит сырья. Сначала они компенсировали недостаток металлолома за счет собственных складских запасов. Однако уже в августе-сентябре предприятия начали терять объемы производства, и теперь заводы вынуждены работать буквально "с колес" ", - отметили в Федерации.



Там напомнили: одна тонна экспортируемого лома дает государству около 1,8 тыс. грн (эквивалент пошлины в 58 евро). В то время как 1 тонна лома, переработанного в сталь, приносит Украине 8,2 тыс. грн налогов.

"Если не ввести мораторий на экспорт металлолома, Украина ежегодно будет терять около 20 млрд гривен налоговых поступлений, 5 млн т в производстве стали, 2,4% ВВП Украины и $ 1,4 млрд валютных поступлений", - предупредили в ФРУ.

В Федерации также напомнили, что ломозаготовительная отрасль - это все еще теневой бизнес, несмотря на принятый закон об обелении отрасли. Поэтому экспортное ценообразование на металлолом - непрозрачное, что также приводит к потерям бюджета на десятки миллионов долларов.

"Каждая тонна повторно использованного лома экономит 1,5 т СО2 и 740 кг угля, а также требует только 1/3 расходов энергии по сравнению с производством стали из первичного сырья. В Евросоюзе сейчас идет дискуссия о необходимости введения ограничений на экспорт лома именно с целью обеспечить промышленников сырьем для декарбонизации ", - отметили в ФРУ.

Именно поэтому в Федерации поддержали введение запрета на экспорт лома и призвали Министерство экономики поспособствовать его скорейшему принятию.

Как известно, Минэкономики опубликовало проект постановления об ограничении экспорта металлолома по декабрь 2023 года. В постановлении указано, что действие этого положения не распространяется на экспорт лома и отходов черных металлов в страны, с которыми Украина имеет соответствующие взаимные международные обязательства. Действие этого постановления не будет применяться в отношении экспорта в страны ЕС, Великобританию и Северную Ирландию, СНГ (кроме РФ), Израиль, Канаду, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Однако принятие проекта по неизвестным причинам отсрочили.

Ранее металлурги призвали президента Владимира Зеленского спасти металлургическую отрасль и временно ограничить экспорт лома, ведь украинские предприятия, которые уже страдают от дефицита сырья, могут остановиться, и десятки тысяч украинцев потеряют работу.