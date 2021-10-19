РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7780 посетителей онлайн
Новости
1 082 32

Если не ввести мораторий на экспорт металлолома, Украина ежегодно будет терять 20 миллардов налоговых поступлений, - письмо ФРУ главе Минэкономики

Если не ввести мораторий на экспорт металлолома, Украина ежегодно будет терять 20 миллардов налоговых поступлений, - письмо ФРУ главе Минэкономики

Если не ввести мораторий на экспорт металлолома, Украина останется без сырья, которое крайне необходимо для декарбонизации, а также ежегодно будет терять десятки миллиардов налоговых и валютных поступлений.

Об этом говорится в письме первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко от Федерации работодателей Украины (ФРУ).
Как сказано в письме, металлолом превратился в крайне дефицитное сырье для металлургов. Ни одна промышленная технология - ни мартеновская, ни кислородно-конверторная, ни электросталеплавильная - не позволяет выплавлять сталь без металлолома. В то же время, в Украине заготовка лома падает уже 20 лет подряд, и по итогам за 2020 достигла исторического минимума - 2,9 млн тонн.
"Между тем, по данным Государственной таможенной службы, отгрузка металлолома на внешние рынки в январе-августе 2021 увеличилась почти в 20 раз, и составила 410 000. В этот же период металлурги почувствовали существенный дефицит сырья. Сначала они компенсировали недостаток металлолома за счет собственных складских запасов. Однако уже в августе-сентябре предприятия начали терять объемы производства, и теперь заводы вынуждены работать буквально "с колес" ", - отметили в Федерации.


Там напомнили: одна тонна экспортируемого лома дает государству около 1,8 тыс. грн (эквивалент пошлины в 58 евро). В то время как 1 тонна лома, переработанного в сталь, приносит Украине 8,2 тыс. грн налогов.
"Если не ввести мораторий на экспорт металлолома, Украина ежегодно будет терять около 20 млрд гривен налоговых поступлений, 5 млн т в производстве стали, 2,4% ВВП Украины и $ 1,4 млрд валютных поступлений", - предупредили в ФРУ.
В Федерации также напомнили, что ломозаготовительная отрасль - это все еще теневой бизнес, несмотря на принятый закон об обелении отрасли. Поэтому экспортное ценообразование на металлолом - непрозрачное, что также приводит к потерям бюджета на десятки миллионов долларов.
"Каждая тонна повторно использованного лома экономит 1,5 т СО2 и 740 кг угля, а также требует только 1/3 расходов энергии по сравнению с производством стали из первичного сырья. В Евросоюзе сейчас идет дискуссия о необходимости введения ограничений на экспорт лома именно с целью обеспечить промышленников сырьем для декарбонизации ", - отметили в ФРУ.
Именно поэтому в Федерации поддержали введение запрета на экспорт лома и призвали Министерство экономики поспособствовать его скорейшему принятию.
Как известно, Минэкономики опубликовало проект постановления об ограничении экспорта металлолома по декабрь 2023 года. В постановлении указано, что действие этого положения не распространяется на экспорт лома и отходов черных металлов в страны, с которыми Украина имеет соответствующие взаимные международные обязательства. Действие этого постановления не будет применяться в отношении экспорта в страны ЕС, Великобританию и Северную Ирландию, СНГ (кроме РФ), Израиль, Канаду, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Однако принятие проекта по неизвестным причинам отсрочили.
Ранее металлурги призвали президента Владимира Зеленского спасти металлургическую отрасль и временно ограничить экспорт лома, ведь украинские предприятия, которые уже страдают от дефицита сырья, могут остановиться, и десятки тысяч украинцев потеряют работу.

Автор: 

Минэкономразвития (652) металлолом (191)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Платите за лом людям КОНКУРЕНТНЫЕ деньги и выводите, и это до сих пор в 2021! году, ломозаготовительную отрасль из тени, то есть из рук криминалитета и крутящихся возле него. Что тут ещё неясного?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:01 Ответить
+6
Ахметов, сделай перерыв. Каждый день твои *експерды* пугают нас как нам будет плохо без тебя, твоих *зельоных тарифов* и льгот на металолом.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:15 Ответить
+6
Чем тратить время, бензин чтобы отнести металолом за копейки Ахметову, я лучше в бетон его залью. А то что Ахметка делает из металолома продукцию не рассказывайте сказки. Ахметка переплавляет металолом в чурки и отправляет за бугор оставляя всю прибыль себе, да еще с государства ПДВ 20% потом потребует компенсации.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Платите за лом людям КОНКУРЕНТНЫЕ деньги и выводите, и это до сих пор в 2021! году, ломозаготовительную отрасль из тени, то есть из рук криминалитета и крутящихся возле него. Что тут ещё неясного?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:01 Ответить
Не можна забороняти експорт металобрухту, бо ми втратимо надходження валюти від цього експорту, портові збори, мита. Навпаки потрібно повністю зняти всі обмеження на експорт металобрухту, щоб максимально вивести з тіні бізнес пов'язаний зі скупкою металу. Ціна на сталь рекордно висока, а ціни на металобрухт всередині країни низькі, отже надприбутки осідають в кишенях власників меткомбінатів і виводяться з України, до того ж меткомбінати отримують шалені відшкодування ПДВ з бюджету, хоча не роблять глибокої переробки металу, а лише міняють форм-фактор металобрухту і відправляють його у формі слябів за кордон!
показать весь комментарий
19.10.2021 13:35 Ответить
Ты такой "умный" потому что тебя лично лом не касается вот глупости и пишешь, ничего общего с экономикой не имеющие. По твоим рассуждениям, если так сделать во всем без исключения, то люди в стране и пары лет не проживут. Результат таких действий мы периодически наблюдаем. Последний был на примере подсолнечного масла.)))
показать весь комментарий
19.10.2021 19:23 Ответить
Економіка виграла від того що дозволили експортувати металобрухт, бюджети отримали додаткові надходження від переробки металобрухту, транспортування, перевалки в портах! А що отримали ми від меткомбінатів, крім відшкодування ПДВ на 200 млрд грн щороку?
показать весь комментарий
20.10.2021 11:02 Ответить
Угу. Нельзя запрещать вывозить лес-кругляк, это ж валюта. Пофиг на лес и Карпаты, нужна валюта. Нельзя запрещать вывозить янтарь, это ж валюта. Молодец, пиши ещё
показать весь комментарий
19.10.2021 23:52 Ответить
Ліс знищують для того щоб вивезти, бурштин копають в лісах і знищують ліси, а металобрухт це вже сміття, в чому проблема що це сміття експортують за кордон? Металурги так само торгують металобрухтом, вони не виробляють жодної продукції з високою доданою вартістю! Для мене збирачі металобрухту більш корисні ніж меткомбінати, бо меткомбінати ще засерають атмосферу не виробляючи ніякого корисного продукту а банально переплавляючи металобрухт на сляби та арматуру.
показать весь комментарий
20.10.2021 11:00 Ответить
А какие цены конкурентные? А какие платят сейчас? А почему мы переживаем за барыг ломом, которые вывозят из страны сырьё?
показать весь комментарий
19.10.2021 23:51 Ответить
А чому ми маємо переживати за бариг металопрокатом, які замість глибокої переробки металу просто переплаваляють металобрухт і вивозять його слябами за кордон і отримують відшкодування ПДВ з бюджету?
показать весь комментарий
20.10.2021 10:57 Ответить
Если ввести мораторий на мздаимствование (сажать конкретно) тогда Украина, не чего совершенно терять не будет, всё в порядке будет, даже с углём.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:12 Ответить
"Наша пісня гарна, нова - починаєм її знова". Пожалійте бідних галігархів.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:39 Ответить
Как же нашим неолигархам хоцца металлолом за даром....
показать весь комментарий
19.10.2021 13:14 Ответить
Ап Чхи вместе с мозгом? Им просто лом нужен, а не задаром. Сказал-бы мозг включи, но видимо вычхал все?))) Им не хочется лом завозить из того-же Китая по бешенным ценам, позволяя свое сырье разбазаривать. То что творится с ломом у нас - это называется отдать жену дяде, а самому идти к б...яди.)))
показать весь комментарий
19.10.2021 19:27 Ответить
Ахметов, сделай перерыв. Каждый день твои *експерды* пугают нас как нам будет плохо без тебя, твоих *зельоных тарифов* и льгот на металолом.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:15 Ответить
Ну какбэ сто тыщ рабочих мест только по части металлургии. Ещё скоко там по части энергетики. Это при том, что предприятий сейчас строится не то, чтобы мало, но вообще нет
показать весь комментарий
19.10.2021 23:53 Ответить
Чем тратить время, бензин чтобы отнести металолом за копейки Ахметову, я лучше в бетон его залью. А то что Ахметка делает из металолома продукцию не рассказывайте сказки. Ахметка переплавляет металолом в чурки и отправляет за бугор оставляя всю прибыль себе, да еще с государства ПДВ 20% потом потребует компенсации.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:18 Ответить
Я угораю с коментов. Тут народ настолько не в теме, что про металлолом слышал только из мультика про Крокодила Гену. Лом у тебя покупает не Ахметов, а тот дядя, который потом решает - продать Ахметову или за границу. И он как покупал за копейки, так и будет покупать. Тем более лом копейки и стоит
показать весь комментарий
19.10.2021 23:54 Ответить
А чогось зеленські не поспішають з цим питанням, нагальним для України.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:22 Ответить
От був би при владі Петро Олексійович... і грама металолому за кордон не попало. І закупали б металолом по 70 коп за кг. До речі, світова ціна металолома 450-500 доларів за тону.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:42 Ответить
Уже действует экспортная пошлина 58 евро на тонну, за которую раздавая Ахметовское бабло Ляшко в Раде сраку рвал..., мало даешь весь лом на халяву Ахметову
показать весь комментарий
19.10.2021 13:23 Ответить
Трахнутые ипономисты, мать вашу.
Мозгов хватает провести прямую под линейку.
Реально - доходы уменьшатся, так как не будет их от экспорта.
А сдавать металл по 1,7 грн никто как не хотел, так и не будет.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:38 Ответить
откуда такие цены? металл по 7 грн. но его уже нет... раньше надо было думать, а не сп..ть и даляры в офшор заховать...
показать весь комментарий
19.10.2021 13:45 Ответить
В пунке приема давно был?
Ну, тада даже бомжи уже не ходят.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:03 Ответить
это где у вас такие цены???
показать весь комментарий
19.10.2021 14:10 Ответить
Раз в месяц, в аккурат перед зарплатой, наступает непреодолимое желание всесторонне осветить тему металлолома.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:45 Ответить
А викупляти металобрухт хоча б за половину європейської ціни не пробували? У нас начеб то давно капіталізм, а не радянська планова економіка.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:53 Ответить
У нас не было никогда капитализма.

Старый Конь, вот ты вроде давно тут "пасешься", а все туда-же... Лом это сырье для мет отрасли, одна из составляющих. Че-же вы все про прибыли и сверхприбыли чьи-то думаете. Когда начнете думать о рационализме? Или те, кто лом за бугор вывозят не получают сверхприбылей? Или у вас только Ахметов бельмом на глазу, а остальная шваль что тысячами расплодилась и нас обворовывает вас устраивает? Не понимаю людской тупости.
показать весь комментарий
19.10.2021 19:33 Ответить
https://www.google.com/amp/s/ampbiz.censor.net/resonance/3125982/kak_otmena_ukrainskih_sanktsiyi_po_zavodu_v_pmr_privela_k_politicheskomu_kollapsu_v_moldove
показать весь комментарий
19.10.2021 15:53 Ответить
Это для тех идиотов, которые до сих пор молятся на шыкаладную икону
показать весь комментарий
19.10.2021 15:54 Ответить
ПРоодне і теж пишуть -про однеі теж коменткілька місяців до цього;Головний пендреж про металолом має одну мету- грабувать народ країни монополіями на збір металобрухту.Як тількизаборонять вивіз за кордон зразу ціну на збір металобрухту опустять до 2-3 грн за кіло,а не 7-8 як кой де зараз, апо скільки збір- мільйони тон за рік,а здають брухт не самі багаті порахуйте масштаби грабунку. і далі ЦІНА НА СТАЛЬ ОДНА У СВІТІ ВИРОБЛЯЮТЬ УСІ ,АЛЕ ЗАРПЛАТИ ТА НАЛОГИ НАЙ НИЖЧІ У НАШІЙ КРАЇНІ. ХОЧА наші хазяйни заводів володіють як у нас так і за кордоном,де платять зарплати налоги і БЕРЕЖУТЬ ПРИРОДУ-НЕ ТАК ЯК У НАС ЗВЕРТАЮСЬ до Вас зпитання класіка-" где деньги-брат"(різниця у кількасот дол, тут і дрібному куркулю і іншим зрозуміло,до речі укожному дворі є негодне залізо,я думаю,коли Ви писали про бомжів які здають металобрухт то пошуткували До речі неодноразово бував на підприємствах де приймаютьлом і торгують неліквідом. то зовсім нормальні люди сдають- купують, такі як я, як Ви ,як інші, Частина коментів -відповідь дуже переживальним та сердобольним
показать весь комментарий
19.10.2021 16:00 Ответить
Коменты ни о чем, как всегда. Такое впечатление, что коментировать садятся "эксперты" после ужина, накатив изрядно. Ладно мозг отсутствует напрочь, но и логики ведь ноль. О каких-то прибылях рассуждают... Лом сам за границу не едет - его туда вывозят и продают за гроши, а прибыль оседает не в казну, а в карманы "неолигархов". Олию таким-же образом недавно вывезли, завтра зерно повезут, а мы потом булочки французские будем себе заказывать, благодаря цензорным экспертам.)))
показать весь комментарий
19.10.2021 19:39 Ответить
Тю. Ну тут недоберут, возьмут с рядовых граждан, им впервой что ли? Задача зебилов сейчас себе карманы набить, а дальше уже пофиг что.
показать весь комментарий
19.10.2021 23:46 Ответить
Дело не только в налогах, а в самом металлическом сырье, которое есть кровеносной системой для украинских металлургических комбинатов! https://vk.com/metallolom_simferopol Металлолом гораздо дешевле, чем добытая железная руда, соответственно идет экономия электроэнергии, газа, угля для металлургов.
Важно не позволить вывоз того небольшого количества лома, который еще остается в стране. Так как много заготовщики металлолома жалуются на ежегодное падение объемов накопленного черного, цветного металла.
показать весь комментарий
08.01.2022 21:19 Ответить
 
 