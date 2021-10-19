Житомирщина, Луганщина, Сумщина и Харьковщина на этой неделе могут попасть в "красную" зону, - KSE

"Красная" зона карантина в Украине на этой неделе может расшириться. Еще 4 области могут попасть в зону с самыми строгими ограничениями.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Уже 5 регионов ушло в красный уровень эпидопасности, есть еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику", - отметил он.

Так, под угрозой попадания в "красную" зону:

Житомирская область,

Луганская область,

Сумская область,

Харьковская область.

Ганиченко добавил, что Харьковская область время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее пока удается сбивать.

По состоянию на сейчас, в "красной" зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области. В этих регионах введены максимальные ограничения. Так, запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, рынков.

В соответствии с правилами адаптивного карантина, в "красной" зоне разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты и банков.

Вместе с тем, при условии стопроцентной вакцинации сотрудников и посетителей бизнес имеет право работать.