Житомирщина, Луганщина, Сумщина и Харьковщина на этой неделе могут попасть в "красную" зону, - KSE
"Красная" зона карантина в Украине на этой неделе может расшириться. Еще 4 области могут попасть в зону с самыми строгими ограничениями.
Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Уже 5 регионов ушло в красный уровень эпидопасности, есть еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику", - отметил он.
Так, под угрозой попадания в "красную" зону:
- Житомирская область,
- Луганская область,
- Сумская область,
- Харьковская область.
Ганиченко добавил, что Харьковская область время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее пока удается сбивать.
По состоянию на сейчас, в "красной" зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области. В этих регионах введены максимальные ограничения. Так, запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, рынков.
В соответствии с правилами адаптивного карантина, в "красной" зоне разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты и банков.
Вместе с тем, при условии стопроцентной вакцинации сотрудников и посетителей бизнес имеет право работать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/natali.smaglyuk/posts/3883841598384086 Натали Смаглюк: Світова статистика. Перше місце. Золота медаль.
Господи, за що нам стільки довбо....бів.
Іржати з Росії (бо в порівнянні з росіянами ми на цьому графіку красавчіки) або порівнювати нас у мене язик не повертається. Я хочу порівнювати українців хоча б з поляками.
Плюс 193 069 вакцинаций за вчера. Кинулись в центры вакцинации те, кто понял, что к любовникам и любовницам в Киев межгородом не попадут, в Египет любимый не полетят, в ресторан скоро не сходят.
Иметь месяцы сезонного спада и спада волны и сидеть на жопе ровно. Но побежать на подьеме дышать друг на друга в очередях и болеть до подъема антител - незабываемый украинский стиль.
Эволюция, бессердечная ты ****. Раньше глупый охотник погибал. Глупый крестьянин не мог прокормить семью и погибал. Глупый купец ошибался, падал вниз и погибал. Физически заканчивали свой жизненный путь. Не было чего у них кушать.
А сейчас даже у бомжей с трудом найдешь авитаминоз - отбитые успешно размножаются, живут и здравствуют. Кидают друг другу картинки с праздником, проходят тесты какой бы ты был Клеопатрой, гоняют змейку на работе и постят о недоказанных вакцинах.
Что же, будем эволюционировать. Выяснять чем 11 случаев нежелательных реакций на миллион у Модерны страшнее чем 20 на сто тысяч при анестезии зубов. Кто виноват, что весной делали жалкие сотни прививок в сутки. Не подключили армию. Поздно развернули массовые центры вакцинации. Лучше всего доходит когда наступаешь на металлическое, а прилетает в лоб деревянным.
А вот тут хрен, доплаты поурезали, горбатиться за спасибо уже не будут, напугать не получиться ибо работать итак некому.Поэтому то кузя и говорит что "волна" закончиться к середине ноября, читай между строк - вколим весь шмурдяк со сроками, а там и новый год. Небудет ничего, страшилки что люди умирают на улице ,которыми пытались скормитьс Китая , и переполненые крематории - нужного эфекта не достигли.