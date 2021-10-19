РУС
Житомирщина, Луганщина, Сумщина и Харьковщина на этой неделе могут попасть в "красную" зону, - KSE

Житомирщина, Луганщина, Сумщина и Харьковщина на этой неделе могут попасть в

"Красная" зона карантина в Украине на этой неделе может расшириться. Еще 4 области могут попасть в зону с самыми строгими ограничениями.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Уже 5 регионов ушло в красный уровень эпидопасности, есть еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику", - отметил он.

Так, под угрозой попадания в "красную" зону:

  • Житомирская область,
  • Луганская область,
  • Сумская область,
  • Харьковская область.

Ганиченко добавил, что Харьковская область время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее пока удается сбивать.

По состоянию на сейчас, в "красной" зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области. В этих регионах введены максимальные ограничения. Так, запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, рынков.

В соответствии с правилами адаптивного карантина, в "красной" зоне разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты и банков.

Вместе с тем, при условии стопроцентной вакцинации сотрудников и посетителей бизнес имеет право работать.

https://ibigdan.livejournal.com/27420706.html Україна на першому місці в світі по смертності від Ковіда

https://www.facebook.com/natali.smaglyuk/posts/3883841598384086 Натали Смаглюк: Світова статистика. Перше місце. Золота медаль.

Господи, за що нам стільки довбо....бів.

Іржати з Росії (бо в порівнянні з росіянами ми на цьому графіку красавчіки) або порівнювати нас у мене язик не повертається. Я хочу порівнювати українців хоча б з поляками.
19.10.2021 13:00 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3054461828099517&id=100006071894836 Кирилл Данильченко: Ну что, рекорд по смертности, Украина превысила апрельский пик - 538 погибших. 40 тысяч человек одновременно занимают койки. Будут перепрофилировать отделения, врачей с другой специализацией тянуть в ковидариумы - так было прошлой осенью в конце ноября.

Плюс 193 069 вакцинаций за вчера. Кинулись в центры вакцинации те, кто понял, что к любовникам и любовницам в Киев межгородом не попадут, в Египет любимый не полетят, в ресторан скоро не сходят.

Иметь месяцы сезонного спада и спада волны и сидеть на жопе ровно. Но побежать на подьеме дышать друг на друга в очередях и болеть до подъема антител - незабываемый украинский стиль.

Эволюция, бессердечная ты ****. Раньше глупый охотник погибал. Глупый крестьянин не мог прокормить семью и погибал. Глупый купец ошибался, падал вниз и погибал. Физически заканчивали свой жизненный путь. Не было чего у них кушать.
А сейчас даже у бомжей с трудом найдешь авитаминоз - отбитые успешно размножаются, живут и здравствуют. Кидают друг другу картинки с праздником, проходят тесты какой бы ты был Клеопатрой, гоняют змейку на работе и постят о недоказанных вакцинах.

Что же, будем эволюционировать. Выяснять чем 11 случаев нежелательных реакций на миллион у Модерны страшнее чем 20 на сто тысяч при анестезии зубов. Кто виноват, что весной делали жалкие сотни прививок в сутки. Не подключили армию. Поздно развернули массовые центры вакцинации. Лучше всего доходит когда наступаешь на металлическое, а прилетает в лоб деревянным.
19.10.2021 13:01 Ответить
- врачей с другой специализацией тянуть в ковидариумы - так было прошлой осенью в конце ноября.
А вот тут хрен, доплаты поурезали, горбатиться за спасибо уже не будут, напугать не получиться ибо работать итак некому.Поэтому то кузя и говорит что "волна" закончиться к середине ноября, читай между строк - вколим весь шмурдяк со сроками, а там и новый год. Небудет ничего, страшилки что люди умирают на улице ,которыми пытались скормитьс Китая , и переполненые крематории - нужного эфекта не достигли.
19.10.2021 14:53 Ответить
Их смело можно было вводить в " красную" зону уже с 18 октября, дополнительно присоединив к ним еще Николаевскую, Черниговскую, Черновицкую области. Запаздывают однако с "решениями".
19.10.2021 13:30 Ответить
 
 