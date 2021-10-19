Корниенко о назначении Мотовиловца первым замглавы фракции "СН": Он почти год вел вопрос законопроектов - логично привлечь его на ответственную должность

Первый вице-спикер не может влиять на выбор фракции "Слуга народа" по избранию первого заместителя главы "СН".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады сказал Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос, может ли он оставить фракцию на Андрея Мотовиловца, кандидатуру которого озвучил лидер фракции Давид Арахамия, Корниенко заявил: "Я оставляю фракцию на Давида Георгиевича Арахамию. Мы с ним два года хозяйничали во фракции. Думаю, за это время мы не плохо наладили процессы, которые касаются внутренней работы, подготовки повестки дня, законопроектов и т.д. Вопрос законопроектов последние чуть меньше года, вел как раз Андрей Мотовиловец. Было бы логично и дальше привлечь его на ответственную должность".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко объяснил, почему "слуги народа" не дали за его назначение 226 голосов: Кто-то не добежал, еще есть COVID

Первый вице-спикер согласен с главой фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией, что тот может предлагать кандидатуры своих заместителей и считает это "нормальной и демократичной процедурой".

Говоря о том, что он остается главой партии "Слуга народа", заняв должность первого вице-спикера, Корниенко подчеркнул, что это не запрещено законом.

"Тут могут быть организационные ограничения. Мы будем с этим работать. У нас на ноябрь запланирован съезд партии. Он будет проходит с учетом эпидемиологической ситуации. … На этом съезде мы обсудим определенное обновление нашего формата работы", - добавил Корниенко.