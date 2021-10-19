РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4656 посетителей онлайн
Новости
703 3

Корниенко о назначении Мотовиловца первым замглавы фракции "СН": Он почти год вел вопрос законопроектов - логично привлечь его на ответственную должность

Корниенко о назначении Мотовиловца первым замглавы фракции

Первый вице-спикер не может влиять на выбор фракции "Слуга народа" по избранию первого заместителя главы "СН".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады сказал Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос, может ли он оставить фракцию на Андрея Мотовиловца, кандидатуру которого озвучил лидер фракции Давид Арахамия, Корниенко заявил: "Я оставляю фракцию на Давида Георгиевича Арахамию. Мы с ним два года хозяйничали во фракции. Думаю, за это время мы не плохо наладили процессы, которые касаются внутренней работы, подготовки повестки дня, законопроектов и т.д. Вопрос законопроектов последние чуть меньше года, вел как раз Андрей Мотовиловец. Было бы логично и дальше привлечь его на ответственную должность".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко объяснил, почему "слуги народа" не дали за его назначение 226 голосов: Кто-то не добежал, еще есть COVID

Первый вице-спикер согласен с главой фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией, что тот может предлагать кандидатуры своих заместителей и считает это "нормальной и демократичной процедурой".

Говоря о том, что он остается главой партии "Слуга народа", заняв должность первого вице-спикера, Корниенко подчеркнул, что это не запрещено законом.

"Тут могут быть организационные ограничения. Мы будем с этим работать. У нас на ноябрь запланирован съезд партии. Он будет проходит с учетом эпидемиологической ситуации. … На этом съезде мы обсудим определенное обновление нашего формата работы", - добавил Корниенко.

Автор: 

ВР (29399) Арахамия Давид (995) Слуга народа (2661) Корниенко Александр (658) Мотовиловец Андрей (41)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що цей вагітний хробак називає " законопроектами"?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:11 Ответить
год стоял на разлівє в алкаша, заслужив.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:25 Ответить
Там один одного вартує
показать весь комментарий
19.10.2021 15:21 Ответить
 
 