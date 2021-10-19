За последнюю неделю смертность от COVID-19 в Украине выросла на 17%, - KSE

Количество госпитализированных больных COVID-19 и уровень заболеваемости продолжают расти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, смертность от COVID-19 выросла за последнюю неделю на 17%, а среднее число умерших за сутки составляет около 300 человек.

"По состоянию на сегодня мы имеем новый рекорд смертности – это 538 умерших лиц за прошедшие сутки... это абсолютный максимум, который Украина наблюдала за всю историю пандемии. Но тут стоит добавить, что это может быть довнесением данных после четырех выходных, поэтому такие большие числа надо комментировать с осторожностью", - пояснил эксперт.

Он добавил, что в KSE по той же причине ожидают новые рекорды и по количеству выявленных случаев.

"Завтра-послезавтра Украина может показать 20,5 тыс. выявленных случаев, что будет также новым абсолютным рекордом. И частично это будет связано с тем, что было влияние выходных дней, а сейчас будет довведение данных", - отметил Ганиченко.

Он рассказал, что по разным сценариям KSE, в Украине до конца года общее количество умерших от COVID-19 может составить от 68 до 92 тыс. человек.

Руководитель Центра экономики здравоохранения напомнил, что КЅЕ спрогнозировала следующие сценарии развития заболеваемости COVID-19: "зеленый" (оптимистичный), "желтый" (средний) и "черный" (пессимистичный).

В частности, по "зеленому" сценарию общее количество умерших до конца года составит 68 тысяч человек, по "желтому" - 80 тысяч, по "черному" - 92 тысячи.

Эксперт уточнил, что, по какому именно сценарию будет развиваться ситуация, может стать понятно в начале ноября.