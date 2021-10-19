За последнюю неделю смертность от COVID-19 в Украине выросла на 17%, - KSE
Количество госпитализированных больных COVID-19 и уровень заболеваемости продолжают расти.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
По его словам, смертность от COVID-19 выросла за последнюю неделю на 17%, а среднее число умерших за сутки составляет около 300 человек.
"По состоянию на сегодня мы имеем новый рекорд смертности – это 538 умерших лиц за прошедшие сутки... это абсолютный максимум, который Украина наблюдала за всю историю пандемии. Но тут стоит добавить, что это может быть довнесением данных после четырех выходных, поэтому такие большие числа надо комментировать с осторожностью", - пояснил эксперт.
Он добавил, что в KSE по той же причине ожидают новые рекорды и по количеству выявленных случаев.
"Завтра-послезавтра Украина может показать 20,5 тыс. выявленных случаев, что будет также новым абсолютным рекордом. И частично это будет связано с тем, что было влияние выходных дней, а сейчас будет довведение данных", - отметил Ганиченко.
Он рассказал, что по разным сценариям KSE, в Украине до конца года общее количество умерших от COVID-19 может составить от 68 до 92 тыс. человек.
Руководитель Центра экономики здравоохранения напомнил, что КЅЕ спрогнозировала следующие сценарии развития заболеваемости COVID-19: "зеленый" (оптимистичный), "желтый" (средний) и "черный" (пессимистичный).
В частности, по "зеленому" сценарию общее количество умерших до конца года составит 68 тысяч человек, по "желтому" - 80 тысяч, по "черному" - 92 тысячи.
Эксперт уточнил, что, по какому именно сценарию будет развиваться ситуация, может стать понятно в начале ноября.
У Південній Африці було призупинено вакцинацію і у них повністю вакиновано 17% насленення. Смертність від ковіду 7 чоловік.
Сполучені Штати. Вакциновано 56% населення (двома дозами) смертність 1890 чоловік
Бразилія 49% (дд) смертність 183
Україна 14% (дд) смертність 194
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
Кому верить в этом мире?
Картина в цілому зрозуміла.
А ці пропагандистські вкиди не мають нічого спільного зі статистикою. Гебельс тихо заздрить
Так что те 17% которые вакцинированы - скорее всего тупо оставшиеся белые.
Смертність яка - у вакцинованих чи не вакцинованих?
Чи ваша статистика така як дишло, куди повернув - туди і вийшло?
У Франції в одній лікарні - про яку я знаю - молоді НЕ вакциновані.
Стадия 1. У вас тяжелые симптомы уже в течение нескольких дней, но теперь стало так трудно дышать, что вы обратились в отделение неотложной помощи. Ваш уровень насыщения кислородом говорит нам, что вам нужна помощь, дополнительный поток от 1 до 4 литров кислорода в минуту. Мы принимаем вас и начинаем давать противовирусные препараты, стероиды, антикоагулянты или моноклональные антитела. Вы проведете несколько дней в больнице в тяжелом состоянии, но если мы сможем отсоединить вас от внешнего кислорода, вас выпишут. Вы выживаете.
Стадия 2. Вам становится все труднее дышать. Многие пациенты описывают это чувство «как утопление». Лечение бронходилататорами, которое мы даем вам, не принесет вам особого облегчения. Ваши потребности в кислороде значительно увеличиваются - с 4 литров до 15 литров в минуту. Такие мелочи, как облегчение самочувствия или сидение в постели, становятся для вас слишком трудными, чтобы делать их самостоятельно. Когда вы двигаетесь, насыщение кислородом быстро снижается. Мы вас переводим в реанимацию.
Стадия 3. Вы уже устали от постоянной гипервентиляции, чтобы удовлетворить потребность вашего тела в воздухе. Мы помещаем вас в неинвазивную вентиляцию с «положительным давлением» - большую, объемную маску для лица, которая должна быть плотно застегнута на липучке вокруг вашего лица, чтобы аппарат мог эффективно воздействовать на ваши легкие, для того чтобы они открылись и чтобы вы получали достаточное количество кислорода.
Стадия 4. Дыхание становится еще более затрудненным. Мы можем сказать, что вы сильно устали. Анализ артериальной крови подтверждает, что содержание кислорода в крови критически низкое. Мы готовимся к интубации. Если у вас есть возможность и есть время, мы предложим вам позвонить своим близким. Возможно, это последний раз, когда они слышат ваш голос.
Подключаем к ИВЛ. Вы находитесь под действием седативных препаратов и парализованы, вас кормят через зонд для кормления, подключают к катетеру Фолея и ректальной трубке. Регулярно переворачиваем ваше обмякшее тело, чтобы у вас не образовались пролежни. Мы купаем вас и держим вас в чистоте. Мы переворачиваем вас на живот, чтобы обеспечить лучшую оксигенацию. Мы попробуем экспериментальную терапию.
Стадия 5. Некоторые пациенты выживают на стадии 4. К сожалению, уровень кислорода и общее состояние не улучшились после нескольких дней на аппарате ИВЛ. Ваши зараженные COVID легкие нуждаются в помощи и времени для заживления, и это может обеспечить аппарат ЭКМО, который обходит ваши легкие и насыщает вашу кровь кислородом. Но, увы, в нашей общественной больнице нет такой возможности.
Если вы чувствуете себя достаточно стабильно, вас переведут в другую больницу для прохождения терапии. В противном случае мы постараемся ухаживать за вами. Мы не укомплектованы кадрами и перегружены, но мы постараемся предоставим вам самую лучшую помощь.
Стадия 6. Давление, необходимое для открытия легких, настолько велико, что воздух может просачиваться в грудную полость, поэтому мы вставляем трубки, чтобы очистить его. Ваши почки не могут фильтровать побочные продукты лекарств, которые мы вам постоянно даем. Несмотря на диуретики, все ваше тело отекает из-за задержки жидкости, и вам требуется диализ, чтобы улучшить функцию почек.
Длительное пребывание в больнице и ослабленная иммунная система делают вас восприимчивыми к инфекциям. Рентген грудной клетки показывает скопление жидкости в альвеолах легких. Также там может появиться сгусток крови. На данный момент мы не можем предотвратить эти осложнения; мы относимся к ним так, как они есть.
Если ваше кровяное давление резко упадет, мы введем вазопрессоры, чтобы поднять его, но ваше сердце все равно может остановиться. После нескольких циклов СЛР мы вернем ваш пульс и кровообращение. Но вскоре вашей семье придется принять непростое решение.
Стадия 7: После нескольких встреч с командой паллиативной помощи ваша семья решает прекратить лечение. Мы экстубируем вас, отключив дыхательные аппараты. Мы назначили последний звонок вашим близким. Когда мы работаем в вашей комнате, мы слышим плач и прощание с любовью. Мы тоже плачем и держим тебя за руку до последнего естественного вздоха.
второй - отец коллеги, под 80, организм не справился, задохнулся вот по такой же схеме..
оба не вакцинированы. были.
Опишите, пожалуйста, как протекает умирание от
онкоболезней (10%)
А самое интересное как умирают люди от болезни системы кровообращения (62%)
Кто когда видел в последний раз обсуждение последней проблемы в ток-шоу, по новостным сайтам. Смертность у нее больше чем у Ковида в 6 раз, но мы живем и не паримся, а Ковид уже второй год с остервенением в уши льют.
Раз так, то можете обратиться к автору статьи напрямую -- уверен он Вам не откажет.
https://moz.gov.ua/article/news/98-gospitalizovanih-iz-covid-19-v-ukraini---nevakcinovani 98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані
Друге, носіння маски і дотримання гігієнічних правил в громадських місцях ВСІМА зменшує ризик інфікування до 5-7%.
Вибір за вами. Думайте...
https://www.radiosvoboda.org/a/news-covid-vaktsynatsia/31400895.html
ані харошиє
Так что твоя радость преждевременна.... и тебе могут предложить гроб...или хороший..или плохой....
Сейчас количество привитых 8 миллионов и снова бьём рекорды.
К весне 22 года количество привитых будет 12 миллионов и мы снова будем бить рекорды )
К осени 22 года вакцинируется 20 миллионов, но мы снова будем рекордсмены ))
Итак, чем больше привитых - тем выше рекорды по заболевшим и смертности?
Логично...
То есть чем больше прививок, тем больше больных. При чем при достижении того, что они называют "коллективным иммунитетом" и на который они молятся как на манну небесную... наступает и пик заболеваемости, в США было 1-2 периода, когда до 95% и выше доходило.
Проваксеры, разумеется, очень не любят говорить об этих цифрах.