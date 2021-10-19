РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4656 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 609 66

За последнюю неделю смертность от COVID-19 в Украине выросла на 17%, - KSE

За последнюю неделю смертность от COVID-19 в Украине выросла на 17%, - KSE

Количество госпитализированных больных COVID-19 и уровень заболеваемости продолжают расти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, смертность от COVID-19 выросла за последнюю неделю на 17%, а среднее число умерших за сутки составляет около 300 человек.

"По состоянию на сегодня мы имеем новый рекорд смертности – это 538 умерших лиц за прошедшие сутки... это абсолютный максимум, который Украина наблюдала за всю историю пандемии. Но тут стоит добавить, что это может быть довнесением данных после четырех выходных, поэтому такие большие числа надо комментировать с осторожностью", - пояснил эксперт.

Он добавил, что в KSE по той же причине ожидают новые рекорды и по количеству выявленных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житомирщина, Луганщина, Сумщина и Харьковщина на этой неделе могут попасть в "красную" зону, - KSE

"Завтра-послезавтра Украина может показать 20,5 тыс. выявленных случаев, что будет также новым абсолютным рекордом. И частично это будет связано с тем, что было влияние выходных дней, а сейчас будет довведение данных", - отметил Ганиченко.

Он рассказал, что по разным сценариям KSE, в Украине до конца года общее количество умерших от COVID-19 может составить от 68 до 92 тыс. человек.

Руководитель Центра экономики здравоохранения напомнил, что КЅЕ спрогнозировала следующие сценарии развития заболеваемости COVID-19: "зеленый" (оптимистичный), "желтый" (средний) и "черный" (пессимистичный).

В частности, по "зеленому" сценарию общее количество умерших до конца года составит 68 тысяч человек, по "желтому" - 80 тысяч, по "черному" - 92 тысячи.

Эксперт уточнил, что, по какому именно сценарию будет развиваться ситуация, может стать понятно в начале ноября.

карантин (16729) смертность (272) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
https://kilativ.livejournal.com/3464997.html Как умирают от ковида

Стадия 1. У вас тяжелые симптомы уже в течение нескольких дней, но теперь стало так трудно дышать, что вы обратились в отделение неотложной помощи. Ваш уровень насыщения кислородом говорит нам, что вам нужна помощь, дополнительный поток от 1 до 4 литров кислорода в минуту. Мы принимаем вас и начинаем давать противовирусные препараты, стероиды, антикоагулянты или моноклональные антитела. Вы проведете несколько дней в больнице в тяжелом состоянии, но если мы сможем отсоединить вас от внешнего кислорода, вас выпишут. Вы выживаете.

Стадия 2. Вам становится все труднее дышать. Многие пациенты описывают это чувство «как утопление». Лечение бронходилататорами, которое мы даем вам, не принесет вам особого облегчения. Ваши потребности в кислороде значительно увеличиваются - с 4 литров до 15 литров в минуту. Такие мелочи, как облегчение самочувствия или сидение в постели, становятся для вас слишком трудными, чтобы делать их самостоятельно. Когда вы двигаетесь, насыщение кислородом быстро снижается. Мы вас переводим в реанимацию.

Стадия 3. Вы уже устали от постоянной гипервентиляции, чтобы удовлетворить потребность вашего тела в воздухе. Мы помещаем вас в неинвазивную вентиляцию с «положительным давлением» - большую, объемную маску для лица, которая должна быть плотно застегнута на липучке вокруг вашего лица, чтобы аппарат мог эффективно воздействовать на ваши легкие, для того чтобы они открылись и чтобы вы получали достаточное количество кислорода.

Стадия 4. Дыхание становится еще более затрудненным. Мы можем сказать, что вы сильно устали. Анализ артериальной крови подтверждает, что содержание кислорода в крови критически низкое. Мы готовимся к интубации. Если у вас есть возможность и есть время, мы предложим вам позвонить своим близким. Возможно, это последний раз, когда они слышат ваш голос.
Подключаем к ИВЛ. Вы находитесь под действием седативных препаратов и парализованы, вас кормят через зонд для кормления, подключают к катетеру Фолея и ректальной трубке. Регулярно переворачиваем ваше обмякшее тело, чтобы у вас не образовались пролежни. Мы купаем вас и держим вас в чистоте. Мы переворачиваем вас на живот, чтобы обеспечить лучшую оксигенацию. Мы попробуем экспериментальную терапию.

Стадия 5. Некоторые пациенты выживают на стадии 4. К сожалению, уровень кислорода и общее состояние не улучшились после нескольких дней на аппарате ИВЛ. Ваши зараженные COVID легкие нуждаются в помощи и времени для заживления, и это может обеспечить аппарат ЭКМО, который обходит ваши легкие и насыщает вашу кровь кислородом. Но, увы, в нашей общественной больнице нет такой возможности.
Если вы чувствуете себя достаточно стабильно, вас переведут в другую больницу для прохождения терапии. В противном случае мы постараемся ухаживать за вами. Мы не укомплектованы кадрами и перегружены, но мы постараемся предоставим вам самую лучшую помощь.

Стадия 6. Давление, необходимое для открытия легких, настолько велико, что воздух может просачиваться в грудную полость, поэтому мы вставляем трубки, чтобы очистить его. Ваши почки не могут фильтровать побочные продукты лекарств, которые мы вам постоянно даем. Несмотря на диуретики, все ваше тело отекает из-за задержки жидкости, и вам требуется диализ, чтобы улучшить функцию почек.
Длительное пребывание в больнице и ослабленная иммунная система делают вас восприимчивыми к инфекциям. Рентген грудной клетки показывает скопление жидкости в альвеолах легких. Также там может появиться сгусток крови. На данный момент мы не можем предотвратить эти осложнения; мы относимся к ним так, как они есть.
Если ваше кровяное давление резко упадет, мы введем вазопрессоры, чтобы поднять его, но ваше сердце все равно может остановиться. После нескольких циклов СЛР мы вернем ваш пульс и кровообращение. Но вскоре вашей семье придется принять непростое решение.

Стадия 7: После нескольких встреч с командой паллиативной помощи ваша семья решает прекратить лечение. Мы экстубируем вас, отключив дыхательные аппараты. Мы назначили последний звонок вашим близким. Когда мы работаем в вашей комнате, мы слышим плач и прощание с любовью. Мы тоже плачем и держим тебя за руку до последнего естественного вздоха.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:09 Ответить
+7
В ЮАР и Бразили сейчас лето. У нас летом много было смертей от ковида?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:27 Ответить
+6
При смерти
показать весь комментарий
19.10.2021 13:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что на это ответят антиквакеры????
показать весь комментарий
19.10.2021 13:09 Ответить
Им не до того. Стоят в очередях в пунктах вакцинации.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:15 Ответить
Скажу що:
У Південній Африці було призупинено вакцинацію і у них повністю вакиновано 17% насленення. Смертність від ковіду 7 чоловік.
Сполучені Штати. Вакциновано 56% населення (двома дозами) смертність 1890 чоловік
Бразилія 49% (дд) смертність 183
Україна 14% (дд) смертність 194
показать весь комментарий
19.10.2021 13:22 Ответить
В ЮАР и Бразили сейчас лето. У нас летом много было смертей от ковида?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:27 Ответить
Согласна. Так значит фишечка не в вакцинации. А почему нам тогда не рассказывают о влиянии температуры и влажности на распространение болезни, раз это так важно? По новостям одна вакцина аки панацея от всех бед
показать весь комментарий
19.10.2021 13:39 Ответить
Потому что вы больше ни о чём не должны слышать, только ковид и только вакцинация.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:53 Ответить
Вранье. Только сегодня у нас умерло 538, вчера не намного меньше.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:32 Ответить
Я с вами согласна 100%. Официальная статистика врет и не краснеет. У вас данные Цензора, у меня из
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
Кому верить в этом мире?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:36 Ответить
Наверное Минздрав врет. Вот-же проклятые, не знают что должно быть всего 194. Позвоните им и поругайте, пусть поправят.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:40 Ответить
Все врут. Никто не говорит откуда эта зараза пришла, как ее лечить, о влиянии температуры и влажности. Скот это не должно интересовать, все рядочком на вакцинацию и молчать!
показать весь комментарий
19.10.2021 13:42 Ответить
Та да. Так позвоните пусть пересчитают. Чем больше антивацинаторов, тем меньше антивацинаторов. Диалектика однако.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:47 Ответить
Цыпят по осени считают а выживших вакцинаторов будем считать уже по весне. Лично Вам желаю здоровья!
показать весь комментарий
19.10.2021 13:50 Ответить
Не витрачайте час на фарма ботів. Немає в них ні совісті, ні розуму.
Картина в цілому зрозуміла.
А ці пропагандистські вкиди не мають нічого спільного зі статистикою. Гебельс тихо заздрить
показать весь комментарий
19.10.2021 14:27 Ответить
Дякую, шановний! Я витрачаю час не на них (їх я не переконаю, то їх заробіток), я витрачаю час на людей з нашого з Вами табору! Щоб люди бачили, що однодумців багато і правда за нами.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:07 Ответить
В Южной Африке после окончания апартеида негры с катушек слетели и лечатся в основном козьей мочой, а СПИД лечат сексом с девственницами.
Так что те 17% которые вакцинированы - скорее всего тупо оставшиеся белые.

В Южной Африке, где больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных насчитывается 5 млн человек (каждый восьмой), появился новый и оригинальный способ лечения этой смертельной болезни. Среди мужского населения этой страны распространено мнение, что, переспав с девственницей, можно не только уберечься от вируса иммунодефицита человека, но и, если уж заразился, исцелиться. Самым вопиющим случаем подобного "лечения" стало изнасилование в провинции Квазулу-Наталь девочки всего семи дней от роду. Случилось это через два дня после того, как в ЮАР был вынесен приговор по делу об изнасиловании девятимесячного ребенка, которое всколыхнуло всю страну. Девочка выжила, но ей пришлось пройти через ряд операций по реконструктивной хирургии половых и внутренних органов. Судья, приговоривший 23-летнего преступника к пожизненному заключению, заявил, что назначил бы смертную казнь, если бы ее не отменили в Южной Африке.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:32 Ответить
Так я не поняла из вашего длинного поста почему там смертность только 7 человек?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:40 Ответить
Нет апартеиду! Свободу Нельсону Мандёле!
показать весь комментарий
19.10.2021 13:47 Ответить
І про що говорить ваша статистика?
Смертність яка - у вакцинованих чи не вакцинованих?
Чи ваша статистика така як дишло, куди повернув - туди і вийшло?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:46 Ответить
Статистика говорить, що вакцинація не впливає на загальну смертність в країні. Впливають якісь інші фактори, про які нам не кажуть.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:48 Ответить
Ми говоримо не про загальну смертність в країнах, а про те, хто зараз знаходиться у реанімації - вакциновані чи ні.
У Франції в одній лікарні - про яку я знаю - молоді НЕ вакциновані.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:52 Ответить
Ну так почему болеет больше чем без вакцины?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:40 Ответить
https://kilativ.livejournal.com/3464997.html Как умирают от ковида

Стадия 1. У вас тяжелые симптомы уже в течение нескольких дней, но теперь стало так трудно дышать, что вы обратились в отделение неотложной помощи. Ваш уровень насыщения кислородом говорит нам, что вам нужна помощь, дополнительный поток от 1 до 4 литров кислорода в минуту. Мы принимаем вас и начинаем давать противовирусные препараты, стероиды, антикоагулянты или моноклональные антитела. Вы проведете несколько дней в больнице в тяжелом состоянии, но если мы сможем отсоединить вас от внешнего кислорода, вас выпишут. Вы выживаете.

Стадия 2. Вам становится все труднее дышать. Многие пациенты описывают это чувство «как утопление». Лечение бронходилататорами, которое мы даем вам, не принесет вам особого облегчения. Ваши потребности в кислороде значительно увеличиваются - с 4 литров до 15 литров в минуту. Такие мелочи, как облегчение самочувствия или сидение в постели, становятся для вас слишком трудными, чтобы делать их самостоятельно. Когда вы двигаетесь, насыщение кислородом быстро снижается. Мы вас переводим в реанимацию.

Стадия 3. Вы уже устали от постоянной гипервентиляции, чтобы удовлетворить потребность вашего тела в воздухе. Мы помещаем вас в неинвазивную вентиляцию с «положительным давлением» - большую, объемную маску для лица, которая должна быть плотно застегнута на липучке вокруг вашего лица, чтобы аппарат мог эффективно воздействовать на ваши легкие, для того чтобы они открылись и чтобы вы получали достаточное количество кислорода.

Стадия 4. Дыхание становится еще более затрудненным. Мы можем сказать, что вы сильно устали. Анализ артериальной крови подтверждает, что содержание кислорода в крови критически низкое. Мы готовимся к интубации. Если у вас есть возможность и есть время, мы предложим вам позвонить своим близким. Возможно, это последний раз, когда они слышат ваш голос.
Подключаем к ИВЛ. Вы находитесь под действием седативных препаратов и парализованы, вас кормят через зонд для кормления, подключают к катетеру Фолея и ректальной трубке. Регулярно переворачиваем ваше обмякшее тело, чтобы у вас не образовались пролежни. Мы купаем вас и держим вас в чистоте. Мы переворачиваем вас на живот, чтобы обеспечить лучшую оксигенацию. Мы попробуем экспериментальную терапию.

Стадия 5. Некоторые пациенты выживают на стадии 4. К сожалению, уровень кислорода и общее состояние не улучшились после нескольких дней на аппарате ИВЛ. Ваши зараженные COVID легкие нуждаются в помощи и времени для заживления, и это может обеспечить аппарат ЭКМО, который обходит ваши легкие и насыщает вашу кровь кислородом. Но, увы, в нашей общественной больнице нет такой возможности.
Если вы чувствуете себя достаточно стабильно, вас переведут в другую больницу для прохождения терапии. В противном случае мы постараемся ухаживать за вами. Мы не укомплектованы кадрами и перегружены, но мы постараемся предоставим вам самую лучшую помощь.

Стадия 6. Давление, необходимое для открытия легких, настолько велико, что воздух может просачиваться в грудную полость, поэтому мы вставляем трубки, чтобы очистить его. Ваши почки не могут фильтровать побочные продукты лекарств, которые мы вам постоянно даем. Несмотря на диуретики, все ваше тело отекает из-за задержки жидкости, и вам требуется диализ, чтобы улучшить функцию почек.
Длительное пребывание в больнице и ослабленная иммунная система делают вас восприимчивыми к инфекциям. Рентген грудной клетки показывает скопление жидкости в альвеолах легких. Также там может появиться сгусток крови. На данный момент мы не можем предотвратить эти осложнения; мы относимся к ним так, как они есть.
Если ваше кровяное давление резко упадет, мы введем вазопрессоры, чтобы поднять его, но ваше сердце все равно может остановиться. После нескольких циклов СЛР мы вернем ваш пульс и кровообращение. Но вскоре вашей семье придется принять непростое решение.

Стадия 7: После нескольких встреч с командой паллиативной помощи ваша семья решает прекратить лечение. Мы экстубируем вас, отключив дыхательные аппараты. Мы назначили последний звонок вашим близким. Когда мы работаем в вашей комнате, мы слышим плач и прощание с любовью. Мы тоже плачем и держим тебя за руку до последнего естественного вздоха.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:09 Ответить
ужасно. В Харьковском филиале нашей компании умерли двое - один молодой, 30 лет не было, не верил в опасность ковида, не вакцинировался, смеялся над вакцинаторами, маску по возможности не носил. Затянул с госпитализацией... легкие сгорели.

второй - отец коллеги, под 80, организм не справился, задохнулся вот по такой же схеме..
оба не вакцинированы. были.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:14 Ответить
Сочувствую.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:50 Ответить
7 лет назад, с такими симптомами, когда никакого ковида и в разработке не было умер мой знакомый, было ему 33 года, спортсмен, не курил, крайне редко пил. Так что не надо паять ковид ко всем, его паяют сейчас для страха и чем больше о нем говорят - тем лучше для фармы.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:57 Ответить
сегодня заболели 2 коллег, вакцинированные летом пфайзером. Состояние тяжелое.
показать весь комментарий
19.10.2021 23:00 Ответить
Это прохождение болезни Ковида (9% смертности)
Опишите, пожалуйста, как протекает умирание от
онкоболезней (10%)
А самое интересное как умирают люди от болезни системы кровообращения (62%)

Кто когда видел в последний раз обсуждение последней проблемы в ток-шоу, по новостным сайтам. Смертность у нее больше чем у Ковида в 6 раз, но мы живем и не паримся, а Ковид уже второй год с остервенением в уши льют.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:33 Ответить
Вы ж не вакцинированы от ковида, правда ж?
Раз так, то можете обратиться к автору статьи напрямую -- уверен он Вам не откажет.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:49 Ответить
У этой тролляки есть все шансы поспрашивать у реаниматологов прямо в реанимации... Если успеет.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:56 Ответить
Це перемога. Будут теперь так называемые эпидемии ковида каждую осень до скончания веков.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:15 Ответить
а при чому тут антиваксери?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:15 Ответить
Действительно.

https://moz.gov.ua/article/news/98-gospitalizovanih-iz-covid-19-v-ukraini---nevakcinovani 98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані
показать весь комментарий
19.10.2021 13:22 Ответить
так антиваксери причому?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:25 Ответить
При смерти
показать весь комментарий
19.10.2021 13:26 Ответить
У вас короткие смены
показать весь комментарий
19.10.2021 14:17 Ответить
Я давно на цензоре. Ваши оппоненты не меняются.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:18 Ответить
Ники не меняются - вы их по смене передаёте
показать весь комментарий
19.10.2021 14:19 Ответить
Да не при чём. Просто занимают койкоместа тех, кто заботится о своём здоровье.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:29 Ответить
Ну они ж не долго.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:31 Ответить
Увы, как раз то самое время, когда просто позарез.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:51 Ответить
По этой причине я вчера предлагал проверять сертификат вакцинации не только при входе в Эпицентр, но и при поступлении пациента в КОВИДное отделение больницы.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:53 Ответить
А я бы предложил проходить тест IQ для аналогичных целей. И наслаждался бы отсутствием проваксеров в указанных местах. За редким исключением, вроде Антипа
показать весь комментарий
19.10.2021 15:07 Ответить
По твоей логике после аварии тоже нах лечить и онкобольных
показать весь комментарий
19.10.2021 13:44 Ответить
Вакцинація зменшує ймовірність тяжкого перебігу в 10 (десять) разів. Сьогоднішня статистика - всі. хто в реанімації - НЕвакциновані. То раз.
Друге, носіння маски і дотримання гігієнічних правил в громадських місцях ВСІМА зменшує ризик інфікування до 5-7%.
Вибір за вами. Думайте...
показать весь комментарий
19.10.2021 13:24 Ответить
відбігайте, хлопці, не заважайте стібати антиваксерів
показать весь комментарий
19.10.2021 13:26 Ответить
Де ти взяв таку статистику?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:44 Ответить
https://wwhttps//news.liga.net/ua/society/news/lyashko-v-reanimatsiyah-vse-nevaktsinirovanye-ot-koronavirusa https://www.radiosvoboda.org/a/news-covid-vaktsynatsia/31400895.html

https://www.radiosvoboda.org/a/news-covid-vaktsynatsia/31400895.html
показать весь комментарий
19.10.2021 13:50 Ответить
В этой статистике в дании нет больных вообще,а по факту 800 человек
показать весь комментарий
19.10.2021 15:16 Ответить
Ну так смертность за счет кого растет? За счет антиваксеров
показать весь комментарий
19.10.2021 13:25 Ответить
за что ви так на людей?
ані харошиє
показать весь комментарий
19.10.2021 13:27 Ответить
Хороший антиваксер... ну ты в курсе
показать весь комментарий
19.10.2021 13:27 Ответить
хорошим антиваксерам - хороші труни
показать весь комментарий
19.10.2021 13:28 Ответить
Радуйся радуйся.но закопают тебя раньше
показать весь комментарий
19.10.2021 13:45 Ответить
всенєпрємєнно, мой расєйській аднанародний дрюг
показать весь комментарий
19.10.2021 13:51 Ответить
Да да расейский
показать весь комментарий
19.10.2021 14:05 Ответить
А хорошим ваксерам какие?? В штатах из 100 смертей 9 это вакцинированные....
Так что твоя радость преждевременна.... и тебе могут предложить гроб...или хороший..или плохой....
показать весь комментарий
19.10.2021 13:48 Ответить
Антиваксеры голосуют за естественный отбор! Всем премию Дарвина!
показать весь комментарий
19.10.2021 13:22 Ответить
ооо,смотрю чудная тема ,золотая жила уколотых почем страшилки сегодня алежа и валера?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:47 Ответить
Непонятно одно.. весной били рекорды, количество привитых было едва 500 тыщ...
Сейчас количество привитых 8 миллионов и снова бьём рекорды.
К весне 22 года количество привитых будет 12 миллионов и мы снова будем бить рекорды )
К осени 22 года вакцинируется 20 миллионов, но мы снова будем рекордсмены ))
Итак, чем больше привитых - тем выше рекорды по заболевшим и смертности?
Логично...
показать весь комментарий
19.10.2021 14:03 Ответить
Щас тебя упоротые разорвут,ты посягнул на их святыню вакцину
показать весь комментарий
19.10.2021 14:06 Ответить
Та да. Как тузик грелку.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:17 Ответить
Ты не поверишь, но если взять статистику CDC по болезням из календаря прививок США - то статистика будет такой же.
То есть чем больше прививок, тем больше больных. При чем при достижении того, что они называют "коллективным иммунитетом" и на который они молятся как на манну небесную... наступает и пик заболеваемости, в США было 1-2 периода, когда до 95% и выше доходило.

Проваксеры, разумеется, очень не любят говорить об этих цифрах.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:09 Ответить
Вакциноботів набігло. Стільки енергії. Мабуть кожен день колють по бустеру)
показать весь комментарий
19.10.2021 14:30 Ответить
 
 