Песков о приостановке работы постпредства РФ при НАТО: Отношений никаких и не было

Приостановив работу постоянного представительства РФ при НАТО, Москва де-юре оформила фактическое состояние отношений с Альянсом, решение было необходимым и неизбежным.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Если говорить о ситуации в целом, то положение дел де-факто оформлено де-юре - вот как это можно охарактеризовать: отношений собственно никаких и не было, не было диалога", - сказал Песков.

По его словам, напротив, "НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти слова конкретными действиями".

"Последняя капля - выдворение наших дипломатов, которые работали в Брюсселе - все это сделало необходимым и неотвратимым приведение ситуации де-факто в состояние де-юре", - уверяет Песков.

Он отметил, что Россия от принятого решения "не пострадает". "Никакого диалога у нас с НАТО и так не было, а в случае необходимости, как уже разъяснял глава МИД РФ, российский посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы", - отметил Песков, добавив, что "раньше так и было: функции по поддержанию диалога лежали на нашем после в Брюсселе".

"Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся", - утверждает Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО, - Лавров

О решении Москвы приостановить работу постпредства РФ при НАТО стало известно накануне, 18 октября.

19.10.2021 13:23 Ответить
По Сеньке шапка, по ёпаной маковке - колпачок. Не по чину кацапам такие вещи. Их место в лопухах за сараем.
19.10.2021 13:25 Ответить
https://twitter.com/prm_ua/status/1450392003200569345 1 год



За 2 роки влада Зеленського заплатила Кремлю більше 3 мільярдів доларів за вугілля та електроенергію, проте жодного розслідування досі не розпочато, заявив Артур Герасимов.
19.10.2021 13:27 Ответить
19.10.2021 13:23 Ответить
А які відносини можуть бути з мокшанськими дикунами? Збільшувати витрати на оборону, а то мало що путлєру в голову збреде.
19.10.2021 13:36 Ответить
ну привет ХОЛОДНАЯ ВОЙНА.... выход РФ из даже консультативного присутствия в НАТО штаб квратире означает возврат к тому от чего ушел Горбачев..при горбачеве впервые был в штаб квратиру НАТО направлен спецпредставитель СССР что сразу сделало коммуникацию более продуктивной по всем вопросам.в рабочем и оперативном порядке... поясню самолет НАТО залетел на границу ССР сразу все выяснили сбой в пронгармме заблукал пилот также с самолетами СССР и России а теперь.. будут сбивать а потом через послов что то там пояснять и нотами обмениваться....
19.10.2021 13:44 Ответить
***** - сольний танцюрист танго
19.10.2021 13:24 Ответить
Конечно. Только обычный шпионаж.
19.10.2021 13:24 Ответить
От чего засрашку всё время сдерживают? От хождения под себя?
19.10.2021 13:25 Ответить
19.10.2021 13:25 Ответить


https://twitter.com/prm_ua/status/1450392003200569345 1 год



19.10.2021 13:27 Ответить
закройте границы с миром! отключите рашкованцам интернет!
19.10.2021 13:39 Ответить
та накую ту расію з усіх цивілізованих інституцій! Он є Бацька, Мадура, іранські придурки...нехай з ними тусуються
19.10.2021 13:56 Ответить
 
 