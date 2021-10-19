Это пыточный конвейер. Будут уголовные дела за убийства: основатель Gulagu.net Осечкин рассказал о признательных показаниях причастных к пыткам в колонии РФ

Программист Сергей Савельев, который передал правозащитному проекту Gulagu.net архивы пыток и изнасилований в российских тюрьмах и тюремных больницах, приехал в Париж. Он попросил предоставить ему политическое убежище.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом сообщил основатель российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в эфире канала "Дождь" 18 октября.

Отмечается, что руководитель пректа Gulagu.net Осечкин встретился с Савельевым. Вместе они обсудили полученные данные о пытках и электронную систему ФСИН. По словам Осечкина, Савельев бежал из страны, а ФСБ пыталась его завербовать и использовать, чтобы обвинить Gulagu.net в разглашении гостайны.

Осечкин также рассказал, что фамилию Савельева скрывали, чтобы российские спецслужбы не смогли помешать ему выехать из РФ.

"Мы с Сергеем по соображениям безопасности, по нашему действующему протоколу безопасности в отношении наших источников не сообщали его фамилию прессе, не публиковали фотографию до его прилета во Францию, потому что в противном случае российские спецслужбы, конкретно сотрудники ФСБ и СВР могли бы отсечь его по тем странам, где он перемещался и пытался избежать преследования, попасть на территорию безопасности, где у него будет возможность рассказать миру о тех страшных вещах, которые он видел своими глазами, которые он наблюдал в качестве главного программиста, айтишника саратовской пыточной ОТБ-1, где людей пытали, били, насиловали и даже убивали", - сообщил руководитель пректа Gulagu.net.

"На данный момент ряд разработчиков-активистов дают подробные признательные показания, и они признаются не только в том, что они били, насиловали, снимали это на видеорегистраторы, но также ряд из них рассказывает о том, как они убивали людей, как происходили убийства, которые в последующем скрывались под видом суицидов и под видом несчастных случаев. И речь будет идти, я думаю, что в ближайшем времени о возбуждении целого ряда уголовных дел об убийствах заключенных, это действительно пыточный конвейер, там совершались не только тяжкие, но и особо тяжкие страшнейшие преступления, и я думаю, что не за горами предъявление целого ряда обвинений не только вот этим активистам-разработчикам, но и целому ряду высокопоставленных сотрудников Федеральной службы безопасности и УФСБ по Саратовской области", - сказал Осечкин.