7 619 20

Это пыточный конвейер. Будут уголовные дела за убийства: основатель Gulagu.net Осечкин рассказал о признательных показаниях причастных к пыткам в колонии РФ

Программист Сергей Савельев, который передал правозащитному проекту Gulagu.net архивы пыток и изнасилований в российских тюрьмах и тюремных больницах, приехал в Париж. Он попросил предоставить ему политическое убежище.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом сообщил основатель российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в эфире канала "Дождь" 18 октября.

Отмечается, что руководитель пректа Gulagu.net Осечкин встретился с Савельевым. Вместе они обсудили полученные данные о пытках и электронную систему ФСИН. По словам Осечкина, Савельев бежал из страны, а ФСБ пыталась его завербовать и использовать, чтобы обвинить Gulagu.net в разглашении гостайны.

Осечкин также рассказал, что фамилию Савельева скрывали, чтобы российские спецслужбы не смогли помешать ему выехать из РФ.

"Мы с Сергеем по соображениям безопасности, по нашему действующему протоколу безопасности в отношении наших источников не сообщали его фамилию прессе, не публиковали фотографию до его прилета во Францию, потому что в противном случае российские спецслужбы, конкретно сотрудники ФСБ и СВР могли бы отсечь его по тем странам, где он перемещался и пытался избежать преследования, попасть на территорию безопасности, где у него будет возможность рассказать миру о тех страшных вещах, которые он видел своими глазами, которые он наблюдал в качестве главного программиста, айтишника саратовской пыточной ОТБ-1, где людей пытали, били, насиловали и даже убивали", - сообщил руководитель пректа Gulagu.net.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Секретный видеоархив в 40 Гб: правозащитники обнародовали шокирующие кадры пыток и изнасилований в российских тюрьмах. ВИДЕО 18+

"На данный момент ряд разработчиков-активистов дают подробные признательные показания, и они признаются не только в том, что они били, насиловали, снимали это на видеорегистраторы, но также ряд из них рассказывает о том, как они убивали людей, как происходили убийства, которые в последующем скрывались под видом суицидов и под видом несчастных случаев. И речь будет идти, я думаю, что в ближайшем времени о возбуждении целого ряда уголовных дел об убийствах заключенных, это действительно пыточный конвейер, там совершались не только тяжкие, но и особо тяжкие страшнейшие преступления, и я думаю, что не за горами предъявление целого ряда обвинений не только вот этим активистам-разработчикам, но и целому ряду высокопоставленных сотрудников Федеральной службы безопасности и УФСБ по Саратовской области",  - сказал Осечкин.

пытки (861) россия (96970) тюрьма (827) ФСБ (1957)
+7
19.10.2021 13:34 Ответить
+6
И что? Одним зашкваром больше. Кацапне пох. Этанимы...настамнет....этарусафобия. И всё. Мордор есть Мордор.
19.10.2021 13:29 Ответить
+6
Какие пытки на расее? Это чистая, светлая, высоко духовная страна! Принципы гуманизма превалируют во всех сферах общественной и государственной жизни.
Не верю. Вот не верю и все! И не поверю, пока не увижу ***** на дороге с черенком лопаты в жопе.
19.10.2021 13:29 Ответить
Во Франции наверное замечательно жить, но вот насчёт политубежища, в ситуации когда ты показываешь всю дичь, в том числе и с массовыми изнасилованиями мужиков, нынешнего путинского ФСИНа-ГУЛАГА, ну такое. Макрон же там в друзья рвётся, аж из трусов выпрыгивает, прямо как бывший Курц, может и обратно выдать. Так шо берегите себя
19.10.2021 13:28 Ответить
19.10.2021 13:29 Ответить
19.10.2021 13:29 Ответить
19.10.2021 13:34 Ответить
Всем любителям "русского мира" в Украине посвящается...
19.10.2021 13:34 Ответить
Так всі ці любителі сплять і бачать, як саме вони будуть катувати клятих бендерівців, а не їх за щось там. Це як російська иліта типу Міхалкова, ностальгують за царськими часами, бо вони чомусь вважають, що були б графами та князями, а не кріпаками.
19.10.2021 13:40 Ответить
Они там все должны друг- друга швабрами пе*****ть.
19.10.2021 13:40 Ответить
Головне шо їх не згвалтували солдати НАТО!
19.10.2021 13:40 Ответить
Спросите у Осечкина чей Крым что б стало ясно ..Я им 1000 раз говорил что в ЕС шваброй из СИЗО-1 Саратова никто незаинтересуется ..Страна бутылка и Гулагу там быть он и есть ..А 100 Гигабайт видео это не доказательство он Боинг курский Бук сбил с гражданами ЕС и что ?Они же в ЕС загнивают и ценностей нет одни бордели с черепахами .Почему Осечкин в Китай видео не передал ?
19.10.2021 13:41 Ответить
ска, довбні!
конвейєр тортур - це вся фашистська ********* та її філії у Криму та ОРДЛО!
19.10.2021 13:41 Ответить
Даже как то заинтересовало кто это в ********** предъявлять этому зверью обвинения будет? Неужели тот кто их дрессировал, назначал на должности и приказывал зверства вытворять?
19.10.2021 13:41 Ответить
Разработчики-активисты - это о ком?
19.10.2021 13:42 Ответить
Можк ті хто типу допитує, 'бкрут в разработку'.
Ну точно не айтішники))
19.10.2021 13:53 Ответить
Зеки. Которые работают на хозяина.
19.10.2021 15:06 Ответить
Понятно. Точно не айтишники
19.10.2021 16:55 Ответить
чекист, верить рашкованцу - себя не уважать
19.10.2021 13:46 Ответить
Кстати на сайте Гулагу-нет карта рыфы с нашим Крымом
19.10.2021 13:47 Ответить
швабру в сраку это скрепные традиции, только лохи садятся на бутылку. так шо у жопоблока есть все шансы и мечта исполница, всех совкодрочеров с жопоблоками отправить на кацапские *****, там всё своё родное.
19.10.2021 13:57 Ответить
В отравном подразделени лубянки уже на нараду собрались товарищи.
19.10.2021 14:02 Ответить
в ООН будут очень озабочены красным очком саратовских питухов
19.10.2021 14:23 Ответить
 
 