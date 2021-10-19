РУС
Законопроект о столице во втором чтении могут рассматривать по спецпроцедуре: много поправок, - Корниенко

Первый вице-спикер Александр Корниенко считает прекрасным законопроект о столице, который был принят парламентом в первом чтении.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"Мы уже видели его чудодейственную силу на Виталия Владимировича Кличко. Как только мы в этом законопроекте зацепили реанимацию райсоветов и проведение тут выборов, сразу через пару часов Виталий Владимирович выступает с сомнительным на мой взгляд предложением опять проголосовать за создание райсоветов. Я хочу напомнить коллегам и Виталию Владимировичу, что Киевсовет уже голосовал за это решение", - отметил Корниенко и добавил, что "коллегам нужно исследовать юридическую сторону этого вопроса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко инициирует создание районных советов в столице: Киевсовет рассмотрит вопрос на ближайшей сессии

Первый вице-спикер уверен, что если сейчас создать райсоветы, то это "будет как-то плохо выглядеть юридически" и будет иметь судебные перспективы.

Он заверил, что законопроект не предусматривает то, что у мэра забирают его полномочия. По словам первого вице-спикера, в случае принятия закона назначенные президентом председатели государственных администраций будут выполнять функции "заботливого надсмотра".

"Главное - каким будет результат для киевлян, а он будет в том, что будет меньше обысков, потому что немного прозрачнее будут работать исполком и коммунальные предприятия, а когда меньше обысков, тогда быстрее строятся дороги, делаются ремонты, лучше выглядят школы и садики", - сказал он.

Корниенко предполагает, что во время рассмотрения законопроекта ко второму чтению монобольшинство может предложить спецпроцедуру, так как тут также много поправок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Правовой нигилизм". Береза раскритиковал решение Зеленского снять Кличко с поста главы КГГА

Первый вице-спикер напомнил, что "слуги народа" обещали до декабря принять этот документ, чтобы до нового года он вступил в силу и выразил предположение, что так и будет.

Автор: 

ВР (29399) КГГА (3004) Киев (26016) Кличко Виталий (4676) Корниенко Александр (658)
+7
Металом сукі займіться.
Чого ви до столиці діло маєте ? Там господарюють кияни !
19.10.2021 13:48 Ответить
+6
"слуги народа" обещали до декабря принять этот документ. Кому обещали? презеденту? Киевлянам он на хрен не нужен. "заботливого надсмотр" - еще и издеваетесь, суки? Как им Виталя поперек горла стоит. "Меньше обысков будет" - да они совсем обнаглели в своих заявлениях.
19.10.2021 13:55 Ответить
+6
Ха, зедегератам в Киеве ничего не светит. Жители столицы на прошлых выборах послали нахер эту клоунскую шоблу в полном составе. Теперь опущенные зеленые лошары решили насрать под двери киевлянам новым загоном про столицу. Но это и к лучшему - чем херовей будет в Киеве от беспредела гопников из банковой - тем быстрее соберём новый майдан ипи выгоним зеленых рыгов на свалку истории
19.10.2021 14:03 Ответить
19.10.2021 13:48 Ответить
Ну да. Бене очень нужон Киев. Столько десятков лардов проплывают мимо его шаловливых ручек. Сколько можно ждать.
19.10.2021 13:52 Ответить
зельоним муляє Київ...
19.10.2021 13:54 Ответить
19.10.2021 13:55 Ответить
Що ж ви б. робите? Вже була кров в 13 та 14 . З законом овоча. Цілеспрямовано йдете до прірви?
19.10.2021 13:56 Ответить
в январе 2014 генпрокурора Пшонку по телевизору спросили-куда бежать будете? он ответил, никуда, власть сильна как никогда, будем в Украине.
19.10.2021 14:02 Ответить
Зелені гниди програли Київ на виборах, то тепер хочуть забрати його в обхід громадської думки. Вітя овоч також думав, що вхопив бога за бороду.
19.10.2021 14:00 Ответить
Вороги народу.
19.10.2021 14:00 Ответить
" а он будет в том, что будет меньше обысков, потому что немного прозрачнее будут работать исполком и коммунальные предприятия, а когда меньше обысков, тогда быстрее строятся дороги, делаются ремонты, лучше выглядят школы и садики Источник: "

прямой и неприкрытый шантаз от зе314дрил: соглашайтесь с нашим законом или мы закошмарим вас обысками и проверками.

ЗЕбилы, это все еще не временя Януковоща, правда?
19.10.2021 14:02 Ответить
19.10.2021 14:03 Ответить
100%
19.10.2021 14:25 Ответить
место под директора рава-русской, пролетевшей на выборах, греют.... министром обороны не сростается так на другой бюджет сесть хочется кобыле.
19.10.2021 14:05 Ответить
​​🏛️Источники сообщают, что в Офисе президента придумали гениальный по своему цинизму план, как использовать нехватку на всех обещанного Нафтогазом дешевого газа. Принцип давно известный - разделяй и властвуй.



🔥Раз дешевого газа нет для всех, его дадут только тем регионам, чьи избранные народом руководители демонстрируют лояльность к Центральной власти. И наоборот. У строптивых мэров и глав общин будет множество проблем с закупками дешевого газа и как следствие - дыры в бюджетах. До самого банкротства.



📺А дальше, еще интереснее. Прикормленные гением политтехнологий Мишей Подоляком телеканалы и интернет-СМИ начнут доносить до масс тезис: «Этот руководитель хороший, потому что к отопительному сезону подготовился, а тот - плохой, потому что у него люди мерзнут». Людей будут убеждать, что виновата в проваленном отопительном сезоне местная власть. А в качестве примера будут приводить те города и общины где главы вовремя «приготовились», т е заслужили право получить дешевый газ.



😎Идея блестящая - вынуждены признать. Вот только сумеет ли контора Подоляка организовать ее правильно? Не случится ли так, что в результате Офис президента получит бунт ряда регионов во главе с их руководителями? В последнее время у Подоляка на медийном фронте провал за провалом.



💥И еще одна новость, зловещая. В Офисе президента всерьез обсуждают возможность сбить волну недовольства внутри страны обострением в зоне боевых действий. Весной этот фокус прошел - почему бы не повторить его еще раз? Последствия таких планов мы даже не беремся прогнозировать.
19.10.2021 14:09 Ответить
Давайте суки зелёные, ублюдки ипанутые! Влезете в Киев и посмотрите как очень быстро сметут вас нах!
19.10.2021 14:23 Ответить
 
 