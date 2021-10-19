Законопроект о столице во втором чтении могут рассматривать по спецпроцедуре: много поправок, - Корниенко

Первый вице-спикер Александр Корниенко считает прекрасным законопроект о столице, который был принят парламентом в первом чтении.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"Мы уже видели его чудодейственную силу на Виталия Владимировича Кличко. Как только мы в этом законопроекте зацепили реанимацию райсоветов и проведение тут выборов, сразу через пару часов Виталий Владимирович выступает с сомнительным на мой взгляд предложением опять проголосовать за создание райсоветов. Я хочу напомнить коллегам и Виталию Владимировичу, что Киевсовет уже голосовал за это решение", - отметил Корниенко и добавил, что "коллегам нужно исследовать юридическую сторону этого вопроса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко инициирует создание районных советов в столице: Киевсовет рассмотрит вопрос на ближайшей сессии

Первый вице-спикер уверен, что если сейчас создать райсоветы, то это "будет как-то плохо выглядеть юридически" и будет иметь судебные перспективы.

Он заверил, что законопроект не предусматривает то, что у мэра забирают его полномочия. По словам первого вице-спикера, в случае принятия закона назначенные президентом председатели государственных администраций будут выполнять функции "заботливого надсмотра".

"Главное - каким будет результат для киевлян, а он будет в том, что будет меньше обысков, потому что немного прозрачнее будут работать исполком и коммунальные предприятия, а когда меньше обысков, тогда быстрее строятся дороги, делаются ремонты, лучше выглядят школы и садики", - сказал он.

Корниенко предполагает, что во время рассмотрения законопроекта ко второму чтению монобольшинство может предложить спецпроцедуру, так как тут также много поправок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Правовой нигилизм". Береза раскритиковал решение Зеленского снять Кличко с поста главы КГГА

Первый вице-спикер напомнил, что "слуги народа" обещали до декабря принять этот документ, чтобы до нового года он вступил в силу и выразил предположение, что так и будет.