Законопроект о столице во втором чтении могут рассматривать по спецпроцедуре: много поправок, - Корниенко
Первый вице-спикер Александр Корниенко считает прекрасным законопроект о столице, который был принят парламентом в первом чтении.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.
"Мы уже видели его чудодейственную силу на Виталия Владимировича Кличко. Как только мы в этом законопроекте зацепили реанимацию райсоветов и проведение тут выборов, сразу через пару часов Виталий Владимирович выступает с сомнительным на мой взгляд предложением опять проголосовать за создание райсоветов. Я хочу напомнить коллегам и Виталию Владимировичу, что Киевсовет уже голосовал за это решение", - отметил Корниенко и добавил, что "коллегам нужно исследовать юридическую сторону этого вопроса".
Первый вице-спикер уверен, что если сейчас создать райсоветы, то это "будет как-то плохо выглядеть юридически" и будет иметь судебные перспективы.
Он заверил, что законопроект не предусматривает то, что у мэра забирают его полномочия. По словам первого вице-спикера, в случае принятия закона назначенные президентом председатели государственных администраций будут выполнять функции "заботливого надсмотра".
"Главное - каким будет результат для киевлян, а он будет в том, что будет меньше обысков, потому что немного прозрачнее будут работать исполком и коммунальные предприятия, а когда меньше обысков, тогда быстрее строятся дороги, делаются ремонты, лучше выглядят школы и садики", - сказал он.
Корниенко предполагает, что во время рассмотрения законопроекта ко второму чтению монобольшинство может предложить спецпроцедуру, так как тут также много поправок.
Первый вице-спикер напомнил, что "слуги народа" обещали до декабря принять этот документ, чтобы до нового года он вступил в силу и выразил предположение, что так и будет.
Чого ви до столиці діло маєте ? Там господарюють кияни !
прямой и неприкрытый шантаз от зе314дрил: соглашайтесь с нашим законом или мы закошмарим вас обысками и проверками.
ЗЕбилы, это все еще не временя Януковоща, правда?
🔥Раз дешевого газа нет для всех, его дадут только тем регионам, чьи избранные народом руководители демонстрируют лояльность к Центральной власти. И наоборот. У строптивых мэров и глав общин будет множество проблем с закупками дешевого газа и как следствие - дыры в бюджетах. До самого банкротства.
📺А дальше, еще интереснее. Прикормленные гением политтехнологий Мишей Подоляком телеканалы и интернет-СМИ начнут доносить до масс тезис: «Этот руководитель хороший, потому что к отопительному сезону подготовился, а тот - плохой, потому что у него люди мерзнут». Людей будут убеждать, что виновата в проваленном отопительном сезоне местная власть. А в качестве примера будут приводить те города и общины где главы вовремя «приготовились», т е заслужили право получить дешевый газ.
😎Идея блестящая - вынуждены признать. Вот только сумеет ли контора Подоляка организовать ее правильно? Не случится ли так, что в результате Офис президента получит бунт ряда регионов во главе с их руководителями? В последнее время у Подоляка на медийном фронте провал за провалом.
💥И еще одна новость, зловещая. В Офисе президента всерьез обсуждают возможность сбить волну недовольства внутри страны обострением в зоне боевых действий. Весной этот фокус прошел - почему бы не повторить его еще раз? Последствия таких планов мы даже не беремся прогнозировать.