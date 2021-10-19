Украина будет пытаться забрать Саакашвили из Грузии, но отдадут ли нам его - это вопрос, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина будет всеми правовыми способами пытаться вернуть в Украину третьего президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили.
Об этом он заявил в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.
"Мы то будем стараться (забрать Саакашвили. - Ред.), а дадут ли нам - это вопрос. Он не только гражданин Украины, он еще и гражданин Грузии... Но власти Грузии уже неоднократно говорили, что они нам его не отдадут... Будем пробовать все юридические механизмы, чтобы это урегулировать", - сказал министр.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.
так що, оті ваші "спасті рядового Карлсона" лайна варті
А Саакашвілі нехай залишиться на своїй батьківщині.
Для розминки ССО нехай проїдуться у "краї з теплим та вологим кліматом".
Бо з 2019 року жирком обростають.
.