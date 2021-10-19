РУС
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
Украина будет пытаться забрать Саакашвили из Грузии, но отдадут ли нам его - это вопрос, - Малюська

Украина будет пытаться забрать Саакашвили из Грузии, но отдадут ли нам его - это вопрос, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина будет всеми правовыми способами пытаться вернуть в Украину третьего президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом он заявил в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.

"Мы то будем стараться (забрать Саакашвили. - Ред.), а дадут ли нам - это вопрос. Он не только гражданин Украины, он еще и гражданин Грузии... Но власти Грузии уже неоднократно говорили, что они нам его не отдадут... Будем пробовать все юридические механизмы, чтобы это урегулировать", - сказал министр.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

Читайте: Сегодня консилиум врачей решит, будут ли госпитализировать Саакашвили, - врач Кипшидзе

Грузия (4515) Саакашвили Михеил (3307) Малюська Денис (322)
+12
Не надо забирать грузина из Грузии. Это немножко глуповато
показать весь комментарий
19.10.2021 13:53
+7
Лучче нинада
показать весь комментарий
19.10.2021 13:52
+7
ви полишили героя помирати насамоті у полі
так що, оті ваші "спасті рядового Карлсона" лайна варті
показать весь комментарий
19.10.2021 13:56
Лучче нинада
показать весь комментарий
19.10.2021 13:52
Вот тоже не пойму зачем он нужен, а тем более если сам встрял по своей воле. Дядя начинает за власть в Грузии бороться (пробует), а нам что с того?
показать весь комментарий
19.10.2021 16:44
Не надо забирать грузина из Грузии. Это немножко глуповато
показать весь комментарий
19.10.2021 13:53
Україна може і має натиснути на Грузію, в України достатньо важелів. Наприклад можна припинити дію паромної переправи Чорноморськ-Поті-Батумі, до видачі Саакашвілі.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:53
мох передать ему моторчик с пропеллером?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:59
можно тебя, идиота, в Грузию отправить. В Украине ты точно не нужен.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:59
Эта переправа выгодна по большой части Украине, так что как всегда пойдем по пути "на зло маме отморожу уши"?
показать весь комментарий
19.10.2021 14:04
Ця переправа по суті не працює, по ній в Україну заїжджають грузинські бандити на машинах, грузинські ********* Камазами, іранські та азербайджанські вантажівки. Україна нічого не втратить від зупинки роботи цієї переправи. А судна підуть частіше в Туреччину та Болгарію, куди вони і так ходять крім Грузії.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:22
В Україні вже немає проблем як витягувати з вязниці грузина з свіженьким українським паспортом, який можливо знов забере інша влада. У нас ні війни, ні проблем з Кримом, повно газу і вугілля, потужна озброєна ядерною збоєю армія і найбільний у світі флот. Нам не вистачає тільки колишнього грузинського президента.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:48
Колишній грузинський Президент це єдина людина яка може перемогти путіна, тому для нас він особливо цінний! Одного разу Саакашвілі вже переміг путіна під час війни 2008 року, тоді путіну прийшлось забратись з Грузії і забрати своїх орків, поки їх не розбомбила авіація США, яка вже піднялась в повітря бомбити росєянських терористів! Саакашвілі зміг примусити Президента США підняти в повітря винищувачі, штурмовики та бомбардувальники і не боятись ядерної війни з російськими орками! Нам би такого Президента, який вміє знайти правильні слова у розмові з американським Президентом для того щоб США підняли в повітря всю свою міць і путін втік як шелудивий пес, роняя кал по дорозі!
показать весь комментарий
19.10.2021 15:00
Супер маячня тижня.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:15
отаке. Не Гриценко, а Міхо???? Ігорьонь, ти добре подумав?
показать весь комментарий
19.10.2021 16:08
нехай Грузію рятує, це у нього краще виходить!
показать весь комментарий
19.10.2021 13:54
Простими рішеннями.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:54
так, простими, але ефективними
показать весь комментарий
19.10.2021 13:58
А чего он туда поперся? Сидел бы в Киеве на крыше, гонял бы хером голубей. А теперь место главного грузинского реформатора в Грузии.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:55
ви полишили героя помирати насамоті у полі
так що, оті ваші "спасті рядового Карлсона" лайна варті
показать весь комментарий
19.10.2021 13:56
і зачєм на мудакі, своїх вистачає.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:56
Обов"язково віддадуть ... років через 15.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:56
Та ідіть ви в задок,з тим Саакашвілі.Нафіг він тут потрібен? Проїдати нещасні бюджетні гроші?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:58
показать весь комментарий
19.10.2021 13:58
Ви заберіть Поклонську з Кабо-Верде.
А Саакашвілі нехай залишиться на своїй батьківщині.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:59
а ви певні, що вона хоче повернутися?
показать весь комментарий
19.10.2021 14:03
Як вона там зможе жити без московської церкви?
показать весь комментарий
19.10.2021 14:08
пантрет святого імператора Миколи на лівій циці зігріє її душу
показать весь комментарий
19.10.2021 14:13
А чи ТРЕБА ЇЇ ПИТАТИ?
Для розминки ССО нехай проїдуться у "краї з теплим та вологим кліматом".
Бо з 2019 року жирком обростають.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:07
да нахер он тут нужен
показать весь комментарий
19.10.2021 14:17
Если кому тут нужен этот толстожопый долбень - пусть оплачивает его содержание и содержание его проституток из своего кармана, а не из бюджета!
показать весь комментарий
19.10.2021 14:19
Телевизор, 2 матраца, отдельная камера - что еще настоящему джигиту надо? И две любимые и любящие жены (женщины) начали уже дни и ночи считать до УДО Михо! Жизнь прекрасна!
показать весь комментарий
19.10.2021 14:21
Хай обриган залишається в Грузії і "служанку" Лізу до себе забере.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:26
Заявы кодлана Коломойского для украинцев : Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, - Зеленский . Кулеба о Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Мы требуем, чтобы Саакашвили немедленно освободили, - Арахамия . Заява кодлана Коломойского для Путина и Грузии: Отдадут ли нам его - это вопрос. Типа разберитесь с Саакашвили сами. Хотите полонием, хотите новичком.

.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:35
И бабка Юля подруга бени там же. А где эти ссуки были когда солдат трое суток истекал кровью защищая этих подонков.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:39
А где закопались прорыватели-обсератели границы Украины ? Вперёд вместе с тимошенко бузить в грузию надо ж быть последовательными до конца
показать весь комментарий
19.10.2021 14:36
Вопрос к Малюське: Нахера он здесь нужен??
показать весь комментарий
19.10.2021 14:59
Карлсон сам принял решение выехать в Грузию, он знал, его там посадят. А зелень почемуто бухтит за него?
показать весь комментарий
19.10.2021 15:10
Для Зели попытка забрать Михо из Грузии просто очередной пиар. Если бы был хоть один шанс его забрать, то Зеля даже не рыпался бы. А так булбы можно пускать на весь мир. Пусть видит Байден. как он старается. Пусть видит нарид, как он хочет кого-то вызволить из застенков. Он может понравится даже Польше или Санду.
показать весь комментарий
19.10.2021 18:14
На хрена Украине этот использованный гондон Саакашвили!! Пусть он там здохнет , в своей реформированной грузии, которую он так сильно расхваливал!!.....Что в вас своих проблем мало?или уже решили вопросы с ценой на газ и отопление для населения?? Или закупили уголь для всех ТЭЦ, Или решили вопрос об увеличении числа коек длч тяжелобольных Ковидом? Или решили вопрос с кислородом в некоторых регионах Украины!! Долбо...................*** вы, дебилы и безграмотные кухарки и посудомойщицы,, от слуг народа!
показать весь комментарий
19.10.2021 18:22
Пусть в Грузии сидит---народ Грузии уже дал оценку сааке...
показать весь комментарий
20.10.2021 00:22
правильно.
показать весь комментарий
20.10.2021 02:37
 
 