Глава Пентагона Остин о "красных линиях" РФ: Третья страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО

Никакие третьи страны не имеют права влиять на определение Украиной своей будущей внешней политики.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя реакцию РФ на возможность вступления Украины в НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить", - сказал Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном во вторник в Киеве.

Россия начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию ситуации, - глава Пентагона Остин

НАТО (10267) Пентагон (1488) россия (96970) США (27780) членство в НАТО (1556) Остин Ллойд (420)
19.10.2021 14:01 Ответить
"третья страна" может идти НАХ.
19.10.2021 14:03 Ответить
А баба-Яга против! Вот только у лаптеногих никто ничего не спрашивает.
19.10.2021 14:03 Ответить
Корочше кажучи, ріпоїди тихенько скиглять у куточку...
19.10.2021 14:12 Ответить
Комментарии от рахи последуют ? )) ССыкотно. Это США сказала.
19.10.2021 14:26 Ответить
поставят еще один металлоискатель на входе в школьный туалет.
19.10.2021 14:28 Ответить
Третя країна і не потрібна - досить вето всього лиш однієї-єдиної країни-члена НАТО. Наприклад Німеччини або Франції або навіть Угорщини. А вони мають право вето.
19.10.2021 20:02 Ответить
 
 