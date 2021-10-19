Глава Пентагона Остин о "красных линиях" РФ: Третья страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО

Никакие третьи страны не имеют права влиять на определение Украиной своей будущей внешней политики.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя реакцию РФ на возможность вступления Украины в НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить", - сказал Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном во вторник в Киеве.

