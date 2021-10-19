РУС
Вакцинировано более 70% населения: скандинавские авиакомпании отменили ношение масок на рейсах между Данией, Норвегией и Швецией

С 18 октября четыре скандинавские авиакомпании — SAS, Norwegian, Wideroe и Flyr — не требуют от пассажиров, которые путешествуют между Данией, Норвегией и Швецией, носить маски на борту своих самолетов. В аэропорту Осло требование об обязательном ношении масок также отменили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

При этом пассажирам скандинавских перевозчиков по-прежнему необходимо носить маски на рейсах в страны за пределами региона.

Изменения в правилах авиакомпаний связаны с высокими показателями вакцинации в Скандинавии, отмечает DPA. По данным Bloomberg, в Дании прививки от коронавируса получили 76,2% населения, в Норвегии — почти 74%, в Швеции — 68,5%.

Из-за пандемии коронавируса авиакомпании по всему миру изменили правила перелетов для пассажиров, в том числе их обязали носить медицинские маски на борту самолетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минздраве готовят перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19: Обнародуют уже на этой неделе

вакцина Дания Норвегия Швеция COVID-19
Топ комментарии
+6
Сча антиваксеры взвоют, что этого не может быть
19.10.2021 14:01 Ответить
+2
Намекаешь на то, что население у них и раньше были не дураки? Так это очевидно!
19.10.2021 14:10 Ответить
+2
Валєрка активно відробляє свої срібняки))
19.10.2021 14:19 Ответить
Ты для начало глянь статистику этих стран до вакцинации и после так в том году у них болело меньше чем сейчас
показать весь комментарий
19.10.2021 14:09 Ответить
Намекаешь на то, что население у них и раньше были не дураки? Так это очевидно!
показать весь комментарий
19.10.2021 14:10 Ответить
Может. В Швеции все может быть. Даже отсутствие обязательных прививок как таковых и каких-либо ограничений для непривитых по этому поводу. Любых. Вообще.
Если ад для проваксера (типа тебя) где-то и существует, то примерно - там)))
Они для въезда даже не требуют ковид-сертификат о вакцинации. Только тест.
Нет, конечно сертификат дает право на въезд без теста... но в рекомендательном порядке. Там если сильно упороться в их требования... то можно тест сдать прям в аэропорту, дождаться результатов и въехать себе спокойно в страну (по крайней мере прямая трактовка их законов это позволяет).

Но они - исключение.
19.10.2021 15:01 Ответить
Ты сначала попробуй съесть банку сюрстрёмминга, а потом будешь рассуждать, какие вирусы могут взять шведов
19.10.2021 15:04 Ответить
Не ел. Будет возможность - обязательно попробую. Благодарю за подсказку.
Ел в Германии местную еду... сосиски - просто огонь.
Кстати. Наблюдал поразительную картину.
День. Все такие культурные... без маски - от тебя шарахаются.
Но беда в том, что потом наступает ночь... и как в той игре... мафия просыпается... маски опускаются...
19.10.2021 15:11 Ответить
Будет возможность - обязательно попробую.
Не советую, если проблеваться не хотите.
19.10.2021 15:46 Ответить
Я ну очень любопытный...
И мне после китайской аутентичной еды ("гнилых" яиц) и местного алкоголя (по-старинке... со змеями там и прочей фигней) - мало что страшно))
19.10.2021 15:58 Ответить
Ну я не на столько любопытен в отношении еды.
19.10.2021 16:03 Ответить
И да. Не ожидал от тебя. Ты сча на полном серьезе записался в антиваксеры??? Просто рекламируешь не вакцины а народные средства типа еды.
Ура, нашего полку прибыло)))))))
19.10.2021 15:12 Ответить
Съешь сюрстрёминг, потом поговорим
19.10.2021 15:16 Ответить
Звучит как вызов.
Съем - и ты запишешься в антиваксы?))
Я тут проверил на пром.юа... всего-то за 500 гривен можно найти баночку. Не такая и высокая цена за то чтобы ты антиваксом стал)))
19.10.2021 16:08 Ответить
Сначала съешь, потом приходи С видосом процесса!
19.10.2021 16:09 Ответить
Не-не. Сначала - пари. С обоюдными обязательствами.
19.10.2021 16:16 Ответить
Ты совсем сдурел. Какие перед вами, кацапами, могут быть обязательства? Ты еще уважения потребуй
19.10.2021 16:18 Ответить
Ты совсем сдурел. В каждом несогласном с тобой соотечественнике видишь кацапа. Всего лишь за то, что он с тобой не согласен. Это так вакцина повлияла, да? Хм, слухи о чипировании, в которые верят лишь самые фанатичные из нас, похоже, не совсем слухи...
19.10.2021 16:21 Ответить
вот дурачки, надо ж было колоться, нет бы просто забить и не носить маски, как это предлагали идиоты и ольгинцы еще в прошлом году!
19.10.2021 14:03 Ответить
Это тоже решает вопрос, но создает проблему недостатка "посадочных мест" на кладбище и перегруженность крематориев.
19.10.2021 14:04 Ответить
антиваксеры в бессильном отчаянии рвут на себе волосА, где остались
19.10.2021 14:20 Ответить
Не кажіть гоп.
19.10.2021 14:05 Ответить
Вот такие дела: Швеция, которая изначально игнорировала эпидемию, успешно провела вакцинацию своих граждан и все, вопрос закрыт.
А в Украине, готовы вместо бесплатного укола 400 баксов платить за сертификаты.
Как то раньше при совке, делали прививки (не думаю что качество было лучше чем у вакцин из Китая) и никто никому вопросов не задавал...
19.10.2021 14:06 Ответить
Какой нах закрыт?там сейчас болеет больше людей чем до вакцинации
19.10.2021 14:08 Ответить
Статистику посмотрите
https://www.worldometers.info/coronavirus/
19.10.2021 14:12 Ответить
А Ви дійсно за своїм посиланням ходили, бо там ситуація трішечки відрізняється від озвученої Вами. Жовтень 2020 до жовтня 2021 ну дуже сумна статистика.
З приводу обмежень - їх повернуть за 1-2 тижні, коли війдуть у нову хвилю.
19.10.2021 14:59 Ответить
В Нидерландах тоже очень высокая степень вакцинации населения нормальной вакциной. Поэтому там люди ходят без масок. А в Украине, где долпоепы у руля страны новая волна ковида
19.10.2021 14:06 Ответить
а ********* у руля видимо с Марса привезли? ) Они плоть от плоти народной между прочим.
19.10.2021 14:16 Ответить
сегодня заболели 2 коллег, вакцинированные летом пфайзером. Состояние тяжелое. Придурки, кто отменяет масочный режим.
19.10.2021 22:50 Ответить
 
 