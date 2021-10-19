Вакцинировано более 70% населения: скандинавские авиакомпании отменили ношение масок на рейсах между Данией, Норвегией и Швецией

С 18 октября четыре скандинавские авиакомпании — SAS, Norwegian, Wideroe и Flyr — не требуют от пассажиров, которые путешествуют между Данией, Норвегией и Швецией, носить маски на борту своих самолетов. В аэропорту Осло требование об обязательном ношении масок также отменили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

При этом пассажирам скандинавских перевозчиков по-прежнему необходимо носить маски на рейсах в страны за пределами региона.

Изменения в правилах авиакомпаний связаны с высокими показателями вакцинации в Скандинавии, отмечает DPA. По данным Bloomberg, в Дании прививки от коронавируса получили 76,2% населения, в Норвегии — почти 74%, в Швеции — 68,5%.

Из-за пандемии коронавируса авиакомпании по всему миру изменили правила перелетов для пассажиров, в том числе их обязали носить медицинские маски на борту самолетов.

