Вакцинировано более 70% населения: скандинавские авиакомпании отменили ношение масок на рейсах между Данией, Норвегией и Швецией
С 18 октября четыре скандинавские авиакомпании — SAS, Norwegian, Wideroe и Flyr — не требуют от пассажиров, которые путешествуют между Данией, Норвегией и Швецией, носить маски на борту своих самолетов. В аэропорту Осло требование об обязательном ношении масок также отменили.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.
При этом пассажирам скандинавских перевозчиков по-прежнему необходимо носить маски на рейсах в страны за пределами региона.
Изменения в правилах авиакомпаний связаны с высокими показателями вакцинации в Скандинавии, отмечает DPA. По данным Bloomberg, в Дании прививки от коронавируса получили 76,2% населения, в Норвегии — почти 74%, в Швеции — 68,5%.
Из-за пандемии коронавируса авиакомпании по всему миру изменили правила перелетов для пассажиров, в том числе их обязали носить медицинские маски на борту самолетов.
Если ад для проваксера (типа тебя) где-то и существует, то примерно - там)))
Они для въезда даже не требуют ковид-сертификат о вакцинации. Только тест.
Нет, конечно сертификат дает право на въезд без теста... но в рекомендательном порядке. Там если сильно упороться в их требования... то можно тест сдать прям в аэропорту, дождаться результатов и въехать себе спокойно в страну (по крайней мере прямая трактовка их законов это позволяет).
Но они - исключение.
Ел в Германии местную еду... сосиски - просто огонь.
Кстати. Наблюдал поразительную картину.
День. Все такие культурные... без маски - от тебя шарахаются.
Но беда в том, что потом наступает ночь... и как в той игре... мафия просыпается... маски опускаются...
Не советую, если проблеваться не хотите.
И мне после китайской аутентичной еды ("гнилых" яиц) и местного алкоголя (по-старинке... со змеями там и прочей фигней) - мало что страшно))
Ура, нашего полку прибыло)))))))
Съем - и ты запишешься в антиваксы?))
Я тут проверил на пром.юа... всего-то за 500 гривен можно найти баночку. Не такая и высокая цена за то чтобы ты антиваксом стал)))
А в Украине, готовы вместо бесплатного укола 400 баксов платить за сертификаты.
Как то раньше при совке, делали прививки (не думаю что качество было лучше чем у вакцин из Китая) и никто никому вопросов не задавал...
З приводу обмежень - їх повернуть за 1-2 тижні, коли війдуть у нову хвилю.