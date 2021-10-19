РУС
США осуждают оккупацию Крыма и призывают Россию остановить войну на Донбассе, - глава Пентагона Остин

Министр обороны США Ллойд Остин призвал РФ остановить войну на Донбассе, прекратить дестабилизацию в Черном море и вдоль украинских границ, а также прекратить остановить кибератаки на США и их союзников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Байден во время визита президента Украины Зеленского в Вашингтон отметил, что наша поддержка украинскому суверенитету является непоколебимой. Мы осуждаем оккупацию Крыма и призываем Россию остановить войну на востоке (Украины. - Ред.), остановить дестабилизацию действий в Черном море и вдоль границ Украины и остановить кибератаки против США и наших союзников и партнеров", - сказал глава Пентагона.

Остин напомнил, что с 2014 года США выделили более $2,5 млрд для Вооруженных сил Украины для обеспечения территориальной целостности страны и защиты ее территориальных вод.

Также читайте: Глава Пентагона Остин о "красных линиях" РФ: Третья страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО

Пентагон (1488) россия (96970) США (27780) Остин Ллойд (420)
Призывают "ту сторону" вообще-то.
19.10.2021 14:10 Ответить
ой... а кто этот зритель слева? или он из массовки выперся вперед? )))

19.10.2021 14:22 Ответить
верные слова.
20.10.2021 02:34 Ответить
 
 