США осуждают оккупацию Крыма и призывают Россию остановить войну на Донбассе, - глава Пентагона Остин

Министр обороны США Ллойд Остин призвал РФ остановить войну на Донбассе, прекратить дестабилизацию в Черном море и вдоль украинских границ, а также прекратить остановить кибератаки на США и их союзников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Байден во время визита президента Украины Зеленского в Вашингтон отметил, что наша поддержка украинскому суверенитету является непоколебимой. Мы осуждаем оккупацию Крыма и призываем Россию остановить войну на востоке (Украины. - Ред.), остановить дестабилизацию действий в Черном море и вдоль границ Украины и остановить кибератаки против США и наших союзников и партнеров", - сказал глава Пентагона.

Остин напомнил, что с 2014 года США выделили более $2,5 млрд для Вооруженных сил Украины для обеспечения территориальной целостности страны и защиты ее территориальных вод.

