Черноморский регион очень важен для США. Мы продолжим поддерживать партнеров для обеспечения безопасности в нем, - Остин

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Андрей Таран обсудили укрепление партнерства в Черноморском регионе, чтобы противостоять действиям РФ.

Об этом Остин заявил сегодня на брифинге по результатам переговоров с Тараном, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы предоставляем помощь во всех регионах на регулярной основе и это наше обязательство перед нашими партнерами. И вы можете ожидать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот регион является очень важным для нас, и мы продолжим нашу поддержку нашим партнерам для обеспечения безопасности в этом регионе", - сказал он.

В то же время он отметил, что изменений в позициях и возможностях США нет.

"Сегодня мы обсудили укрепление нашего партнерства в Черноморском регионе с нашими партнерами, чтобы противостоять дестабилизирующим действиям России. Мы поддержали Украину вместе с Грузией, Румынией, Болгарией. Мы поняли важность партнерства и союзничества между союзниками и партнерами для того, чтобы сдержать российскую агрессию. После саммита НАТО в июле 2014 года союзники НАТО заверили в поддержке Украины", - добавил Остин.

Читайте также: США осуждают оккупацию Крыма и призывают Россию остановить войну на Донбассе, - глава Пентагона Остин