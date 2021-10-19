Черноморский регион очень важен для США. Мы продолжим поддерживать партнеров для обеспечения безопасности в нем, - Остин
Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Андрей Таран обсудили укрепление партнерства в Черноморском регионе, чтобы противостоять действиям РФ.
Об этом Остин заявил сегодня на брифинге по результатам переговоров с Тараном, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы предоставляем помощь во всех регионах на регулярной основе и это наше обязательство перед нашими партнерами. И вы можете ожидать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот регион является очень важным для нас, и мы продолжим нашу поддержку нашим партнерам для обеспечения безопасности в этом регионе", - сказал он.
В то же время он отметил, что изменений в позициях и возможностях США нет.
"Сегодня мы обсудили укрепление нашего партнерства в Черноморском регионе с нашими партнерами, чтобы противостоять дестабилизирующим действиям России. Мы поддержали Украину вместе с Грузией, Румынией, Болгарией. Мы поняли важность партнерства и союзничества между союзниками и партнерами для того, чтобы сдержать российскую агрессию. После саммита НАТО в июле 2014 года союзники НАТО заверили в поддержке Украины", - добавил Остин.
