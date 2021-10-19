"Слуга народа" Гетманцев о подписании закона об олигархах: Сегодня мы ждем вывод комитета, а дальше решение за Стефанчуком
Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев поздравил украинцев с разблокированием закона о деолигархизации и провалом 12 постановлений о его отмене.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.
"Мы только что видели возле трибуны Верховной Рады последний шабаш оппозиции, которая пыталась хоть как отложить подписание и вступление в силу этого закона. Он обязательно вступит в силу, несмотря на противодействие оппозиции", - отметил нардеп.
Говоря о том, кто должен подписать закон о деолигархизации – экс-спикер Дмитрий Разумков или нынешний председатель ВР Руслан Стефанчук, Гетманцев заявил: "Сегодня закон идет в профильный комитет, который сейчас готовит свои предложения, подает спикеру и он уже определит воспользуется ли он статьей 131 Регламента (а это его право) и вынесет в зал еще раз на голосование некоторые статьи этого законопроекта, или подпишет законопроект в том виде, в котором он есть. Сегодня мы ждем вывод комитета".
Политик не исключает, что в случае подписания Стефанчуком закона о деолигархизации, могут появиться судебные иски.
"Я даже могу вам это спрогнозировать. Судебные иски будут независимо от того, был ли нарушен Регламент в ходе принятия закона или нет. Просто все будет направлено на то, чтобы этот закон не сработал и у нас осталось то состояние дел, которое было на протяжении 30 лет и из-за которого мы сегодня имеем такой результат, когда на протяжении "ковидного" года олигархи богатеют в три раза, а пенсионеры получают пенсию 1 854 грн. Это тоже в первую очередь последствия олигархической экономики, поэтому судебные иски будут, но оснований для них нет", - резюмировал "слуга народа".
а то знаю я їх
Цікаво знайти відповідь на питання: чому це сталося? Очевидно, що олігархи і продажні журики штибу Бігуса тримають ніс по вітру і більше за інших відчувають слабкість влади. І це вже сигнал того, що ЄрЗе перестають боятися, він всім набрид своїми зашкварами, а олігархи ввійшли в процес пошуку дублера. Кого? Швидше за все, Притулу, або Разумкова (або обох; інші варіанти «нового обличчя» також можливі) - якраз останні демарші вкладаються в це русло. Плюс божевільна активізація Мураєва. Складати всі яйця в одну корзину ніхто не збирається - це так, для розуміння процесу… Чим вони, олігархи, дають зрозуміти: «фінал близенько, Вова...»
===========================================
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
и прослезился )))
а когда судьи-прокуроры или члены наблюдательного совета получают от 800 000 до 2 500 000 грн в месяц (официально) вас не расстраивает???
Видно об этом придется говорить папизже, когда вас удалят с "пляжу"
То спитайте у "бариг": як їм вдавалося збільшувати ВВП, розвивати економіку і при цьому олігархи не богатіли (а деякі навіть навпаки - втрачали статки)? А ще: як виходило так, що по телевізору репетують "бариги грабують країну" а бюджет виконувався, ЗВР наповнювався і зовнішній борг зменшувався?
какая власть такие и праздники