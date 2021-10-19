"Слуга народа" Гетманцев о подписании закона об олигархах: Сегодня мы ждем вывод комитета, а дальше решение за Стефанчуком

Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев поздравил украинцев с разблокированием закона о деолигархизации и провалом 12 постановлений о его отмене.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"Мы только что видели возле трибуны Верховной Рады последний шабаш оппозиции, которая пыталась хоть как отложить подписание и вступление в силу этого закона. Он обязательно вступит в силу, несмотря на противодействие оппозиции", - отметил нардеп.

Говоря о том, кто должен подписать закон о деолигархизации – экс-спикер Дмитрий Разумков или нынешний председатель ВР Руслан Стефанчук, Гетманцев заявил: "Сегодня закон идет в профильный комитет, который сейчас готовит свои предложения, подает спикеру и он уже определит воспользуется ли он статьей 131 Регламента (а это его право) и вынесет в зал еще раз на голосование некоторые статьи этого законопроекта, или подпишет законопроект в том виде, в котором он есть. Сегодня мы ждем вывод комитета".

Политик не исключает, что в случае подписания Стефанчуком закона о деолигархизации, могут появиться судебные иски.

"Я даже могу вам это спрогнозировать. Судебные иски будут независимо от того, был ли нарушен Регламент в ходе принятия закона или нет. Просто все будет направлено на то, чтобы этот закон не сработал и у нас осталось то состояние дел, которое было на протяжении 30 лет и из-за которого мы сегодня имеем такой результат, когда на протяжении "ковидного" года олигархи богатеют в три раза, а пенсионеры получают пенсию 1 854 грн. Это тоже в первую очередь последствия олигархической экономики, поэтому судебные иски будут, но оснований для них нет", - резюмировал "слуга народа".

