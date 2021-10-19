РУС
Новости
969 26

"Слуга народа" Гетманцев о подписании закона об олигархах: Сегодня мы ждем вывод комитета, а дальше решение за Стефанчуком

Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев поздравил украинцев с разблокированием закона о деолигархизации и провалом 12 постановлений о его отмене.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"Мы только что видели возле трибуны Верховной Рады последний шабаш оппозиции, которая пыталась хоть как отложить подписание и вступление в силу этого закона. Он обязательно вступит в силу, несмотря на противодействие оппозиции", - отметил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВР разблокировала подписание закона об олигархах

Говоря о том, кто должен подписать закон о деолигархизации – экс-спикер Дмитрий Разумков или нынешний председатель ВР Руслан Стефанчук, Гетманцев заявил: "Сегодня закон идет в профильный комитет, который сейчас готовит свои предложения, подает спикеру и он уже определит воспользуется ли он статьей 131 Регламента (а это его право) и вынесет в зал еще раз на голосование некоторые статьи этого законопроекта, или подпишет законопроект в том виде, в котором он есть. Сегодня мы ждем вывод комитета".

Политик не исключает, что в случае подписания Стефанчуком закона о деолигархизации, могут появиться судебные иски.

"Я даже могу вам это спрогнозировать. Судебные иски будут независимо от того, был ли нарушен Регламент в ходе принятия закона или нет. Просто все будет направлено на то, чтобы этот закон не сработал и у нас осталось то состояние дел, которое было на протяжении 30 лет и из-за которого мы сегодня имеем такой результат, когда на протяжении "ковидного" года олигархи богатеют в три раза, а пенсионеры получают пенсию 1 854 грн. Это тоже в первую очередь последствия олигархической экономики, поэтому судебные иски будут, но оснований для них нет", - резюмировал "слуга народа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Подписание Стефанчуком закона об олигархах могут обжаловать в КС, - Разумков. ВИДЕО

ВР (29399) Гетманцев Даниил (412) Стефанчук Руслан (678) Закон об олигархах (119)
Топ комментарии
+6
Решение за стефанчуком... Бугага. Да боров самостоятельно не решит когда ему посрать.
19.10.2021 14:15 Ответить
+4
мы сегодня имеем такой результат, когда на протяжении "ковидного" года олигархи богатеют в три раза, а пенсионеры получают пенсию 1 854 грн. - цитата

и прослезился )))

а когда судьи-прокуроры или члены наблюдательного совета получают от 800 000 до 2 500 000 грн в месяц (официально) вас не расстраивает???
19.10.2021 14:18 Ответить
+3
Так каломойше когда уже посадят по новому закону?
19.10.2021 14:12 Ответить
он гол как сокол)) все на кловане в Омане)
19.10.2021 14:15 Ответить
В новый Майбах разве что.
19.10.2021 14:16 Ответить
Бородатую бабушку зеленого внучка посадят только вместе с этим же внучком.
19.10.2021 14:17 Ответить
наблюдаем как бандиты принимают закон о своем уничтожении- как явления.. то же самое продавливаемый олигархаами закон о типа деолигархизации.... еврейский дурдом да и только..только евреям придет в голову бороться с гешефтом с помощью халявы....
19.10.2021 14:22 Ответить
Та это шоу поднадоело уже. Не будет никакого закона. Зато зебиратели какие довольные... В декабре придет вывод Венецанской комиссии и о нем забудут. Зеклоунада триває...
19.10.2021 14:29 Ответить
думаю они так нагинались и выдулись наконец то аккурат к приезду америкосов сегодня..... типа смотрите мы боеремся с коррупцией и олигархами...и у вас в Амэрикэ такого еще не було ..
19.10.2021 14:42 Ответить
Имитация бурной деятельности... А тем временем и тарифы, и цены, и вакцинация, и большой дерибан.
19.10.2021 14:46 Ответить
кстати хотите типа АНЕКДОТА из Одессы.. вчера сижу лежу дома практически никуда не выхожу в почтовый ящик кидают мне квитанцию от Теплосети.. отопление ждем после 1 ноября.. так вот в квитанции ЗА ВЕРЕСЕНЬ мне пишут рекомендуют!!!! обождаю когда кто то мне РЕКОМЕНДУЕТ с потолка оплатить отопление-- даже не назвали сие авансом--- а просто вот так- с потолка за вересень!!!!!!!! 1150 гривен..... хотя 3 квартиры имеют копеечные --но даже переплаты...... моего запаса нецензурных слов не хватило--чтобы выразить…. далее цензура- этим**** цензура…. свое фэ.... я предложил- рекомендовал - вместо залогов и судов- просто «расстрелять» директора теплосети и Городского голову за наглость так сказать..... жду теперь отписок интересно-- какую галимую бредятину -эти клоуны цирка в синагоге-- мне отпишут????!!!
19.10.2021 14:57 Ответить
Такая же фигня... Скоро еще одна платежка появится "За транспортирование платежек"
19.10.2021 15:12 Ответить
комітет треба виводити у кайданках
а то знаю я їх
19.10.2021 14:15 Ответить
Ще місяць тому головні "олігархічні" телеканали надавали ЄрЗе теплу інформаційну ванну - наприклад, наприкінці вересня відразу сім телеканалів (ICTV Пінчука, "Україна" та "Україна 24" Ахметова, "1+1" Коломойського, "Інтер" Льовочкіна/Фірташа) показали документальний фільм про святкування 30-річчя Незалежності, де головні ролі зіграли А.Єрмак і його зам К.Тимошенко. Але раптом не тільки продажний BIHUS info за допомогою «24» Садового почав "мочити" безпосередньо самого Зеленського та його корешів з 95-го кварталу; цим щойно зайнялися чи не всі вищепераховані. В деяких поодиноких випадках доходить до того що окремі ведучі каналів не поступаються за рівнем критичних зауважень на адресу влади «Прямому» та 5-му телеканалам. У всяк випадку, намагаються рівнятись на дует Христин (Шкудор та Яцків) на «Еспресо». Тільки Г+Г нині ще компліментує главі держави та його офісу…
Цікаво знайти відповідь на питання: чому це сталося? Очевидно, що олігархи і продажні журики штибу Бігуса тримають ніс по вітру і більше за інших відчувають слабкість влади. І це вже сигнал того, що ЄрЗе перестають боятися, він всім набрид своїми зашкварами, а олігархи ввійшли в процес пошуку дублера. Кого? Швидше за все, Притулу, або Разумкова (або обох; інші варіанти «нового обличчя» також можливі) - якраз останні демарші вкладаються в це русло. Плюс божевільна активізація Мураєва. Складати всі яйця в одну корзину ніхто не збирається - це так, для розуміння процесу… Чим вони, олігархи, дають зрозуміти: «фінал близенько, Вова...»
19.10.2021 14:16 Ответить
Как говорят в Одессе, а шо по этому поводу думает его мама ?
===========================================

Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.

Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.

Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.

В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)

Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.

Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+

За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.

На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
19.10.2021 14:16 Ответить
🔢
19.10.2021 14:18 Ответить
Кабан точно підпише, для цього його й призначили
19.10.2021 14:18 Ответить
АБАЖ все подпишет в этом Королевстве кривых зеркал
19.10.2021 14:21 Ответить
А дальше решение за Стефанчуком? Прикалываетесь, батенька? Стефанчука и назначили для того, чтоб он подписал сию абракадабру, убрав Разумкова, вздумавшего кочевряжится, говрить о соблюдении законов.

Видно об этом придется говорить папизже, когда вас удалят с "пляжу"
19.10.2021 14:19 Ответить
Ей богу , как дурни с писаной торбой с этим законом.Поверьте, если бы он нес хоть каплю вреда олигархам, о нем бы даже не заикались.
19.10.2021 14:24 Ответить
"мы сегодня имеем такой результат, когда на протяжении "ковидного" года олигархи богатеют в три раза" Источник:

То спитайте у "бариг": як їм вдавалося збільшувати ВВП, розвивати економіку і при цьому олігархи не богатіли (а деякі навіть навпаки - втрачали статки)? А ще: як виходило так, що по телевізору репетують "бариги грабують країну" а бюджет виконувався, ЗВР наповнювався і зовнішній борг зменшувався?
19.10.2021 14:33 Ответить
Стафанчуку тоже кушать хочется.
19.10.2021 14:37 Ответить
было на протяжении 30 лет и из-за которого мы сегодня имеем такой результат...
19.10.2021 14:41 Ответить
"Даниил Гетманцев поздравил украинцев"

какая власть такие и праздники
19.10.2021 14:50 Ответить
Ой. А що таке? Нема дурних свій підпіс поставити?
19.10.2021 15:10 Ответить
как задолбали уже всех эти тупорылые жиды , типа гетманцева. стефанчука.Зеленского и прочих негодяев дорвавшихся до власти и дармовых денег государства!
19.10.2021 18:13 Ответить
 
 