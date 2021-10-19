10 701 45
Россия не против участия США в Нормандском формате, если Америка поддержит Минские соглашения, - Лавров
Россия не станет возражать против участия США в Нормандских переговорах, если американская сторона поддержит Минские соглашения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров.
"Если американцы захотят, если они действительно готовы поддержать выполнение минских договоренностей, то дело можно решить очень быстро", - сказал глава МИД РФ.
Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" еще не определены.
кажіть - працює
паспорта руцкие заставляли получать чтоб домбасяне поучаствовали в руцких выборах в гос/думу (их возили туда организованно автобусами и ж/д ну или просто тупо фальсифицировали результаты)
думаю никто пока не может понять что с этим делать... но все претензии рахи начинаются именно с "Украина обещала л/днр особый статус, местные выборы (фиг по каким законам), иметь собственную армию-милицию и право на референдум об отделении от Украины в любой момент..
такое счастье надо Украине????
А це касапів не влаштує...
Відеопостановку поширили з фейкового акаунту в фейсбуці, контактний номер якого дійсний в ДНР
https://zaxid.net/news/ https://zaxid.net/news/
вы еще скабееву цитируйте почаще
они живут в другом мире, где они смехдержава, и что то реально решают
1. Мы против США в нормандском формате
2. Мы не против США, но на наших условиях
3. Мы не против США без условий
4. Чего изволите, барин?