Россия не против участия США в Нормандском формате, если Америка поддержит Минские соглашения, - Лавров

Россия не станет возражать против участия США в Нормандских переговорах, если американская сторона поддержит Минские соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров.

"Если американцы захотят, если они действительно готовы поддержать выполнение минских договоренностей, то дело можно решить очень быстро", - сказал глава МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" еще не определены.

Лавров Сергей (2361) россия (96970) США (27780) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596)
