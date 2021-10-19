Россия не против участия США в Нормандском формате, если Америка поддержит Минские соглашения, - Лавров

Россия не станет возражать против участия США в Нормандских переговорах, если американская сторона поддержит Минские соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров.

"Если американцы захотят, если они действительно готовы поддержать выполнение минских договоренностей, то дело можно решить очень быстро", - сказал глава МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" еще не определены.

