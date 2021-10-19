Выполнение Гособоронзаказа - это когда заказанное оружие или в руках воинов, или на складе ВСУ, остальное - манипуляция, - нардеп "Голоса" Костенко

Минобороны срывает не только выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ), но и программу по использованию госгарантий почти на такую же сумму, что и ГОЗ. И это следствие неэффективного менеджмента министерства

Об этом заявил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Почти миллиард долларов выделяет государство Министерству обороны, чтобы они купили оружие и поставили его в армию. Но никто не говорит о том, что параллельно выделяются еще госгарантии почти на 20 млрд грн. И в этом году еще ни одна копейка не была использована, а это почти еще один ГОЗ. Поэтому вопрос в том, почему мы не можем что-то использовать, почему менеджмент не может освоить средства и закупить вооружение?" , - отметил нардеп.

Кроме того, Костенко подчеркивает и те манипуляции, к которым прибегает Министерство обороны, чтобы оправдать провал ГОЗ: что якобы гособоронзаказ выполняется по плану и уже заключены и пролонгированы контракты на 75% от общей суммы.

"Расход средств не является выполнением ГОЗ. Выполнение ГОЗ - это когда заказанное оружие появляется или в руках у наших военнослужащих, находящихся на фронте, или на складах ВСУ. Поэтому эти 75%, о которых сейчас говорят - это не выполнение, это мы закупаем то, что можем закупить у нашего оборонно-промышленного комплекса. А он часто может производить и какие-то вещи прошлого века" , - заявил представитель "Голоса".