1 747 12

Выполнение Гособоронзаказа - это когда заказанное оружие или в руках воинов, или на складе ВСУ, остальное - манипуляция, - нардеп "Голоса" Костенко

Выполнение Гособоронзаказа - это когда заказанное оружие или в руках воинов, или на складе ВСУ, остальное - манипуляция, - нардеп

Минобороны срывает не только выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ), но и программу по использованию госгарантий почти на такую же сумму, что и ГОЗ. И это следствие неэффективного менеджмента министерства

Об этом заявил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Почти миллиард долларов выделяет государство Министерству обороны, чтобы они купили оружие и поставили его в армию. Но никто не говорит о том, что параллельно выделяются еще госгарантии почти на 20 млрд грн. И в этом году еще ни одна копейка не была использована, а это почти еще один ГОЗ. Поэтому вопрос в том, почему мы не можем что-то использовать, почему менеджмент не может освоить средства и закупить вооружение?" , - отметил нардеп.

Кроме того, Костенко подчеркивает и те манипуляции, к которым прибегает Министерство обороны, чтобы оправдать провал ГОЗ: что якобы гособоронзаказ выполняется по плану и уже заключены и пролонгированы контракты на 75% от общей суммы.

"Расход средств не является выполнением ГОЗ. Выполнение ГОЗ - это когда заказанное оружие появляется или в руках у наших военнослужащих, находящихся на фронте, или на складах ВСУ. Поэтому эти 75%, о которых сейчас говорят - это не выполнение, это мы закупаем то, что можем закупить у нашего оборонно-промышленного комплекса. А он часто может производить и какие-то вещи прошлого века" , - заявил представитель "Голоса".

Автор: 

Минобороны (9553) оборона (5268) оружие (10410) ВСУ (6866) Костенко Роман (171) Гособоронзаказ (55)
+5
ти як та лошадь *****, читаєш все ззаду наперед. Мова йде за фінансування 2019-го року і пізніше.
19.10.2021 15:24 Ответить
+4
Выпей срочно успокоительное Игорёк,стратег и знаток всего всего-всего.сравнить армию до и после Петра вот в чём правда,и до и после Зе.
19.10.2021 15:23 Ответить
+3
У зебилів всі штані Порошенком обосрані
19.10.2021 15:46 Ответить
так они и выполняют гособоронзаказ. вот только заказ из масквабада
19.10.2021 14:49 Ответить
В часи порошенка були зірвані всі військові закупівлі. Гроші були перераховані авансами а товарів не має навіть досі!
19.10.2021 14:56 Ответить
19.10.2021 15:23 Ответить
Для мене петро це лише черговий мародер на чолі країни, тому я по ньому час не відмірюю.
19.10.2021 16:19 Ответить
19.10.2021 15:24 Ответить
мова має йти з 2014 року, по військовим закупівлям які досі не виконані!!!!!
19.10.2021 16:20 Ответить
19.10.2021 15:46 Ответить
ПЕСики перш ніж гавкати мають думати що вони говорять, бо порошенко ще за махінації з військовими замовленнями не відсидів, а вже критикує Зеленського за те саме що сам робив.
19.10.2021 16:21 Ответить
задача ЗЕленого предателя - окончательно угробить оборонку и обескровить армию, так ему проще будет "заглянуть в очко ху@лу" ...
19.10.2021 15:03 Ответить
Костенко про ці заборгованості, які тягнуться ще з 2019-го року, говорив таке:

"Скільки б ми не говорили про те, що нам дають мало коштів на придбання зброї. Тут питання, а чи можемо ми їх витратити? Торік майже 26 мільярдів було на розвиток озброєння військової техніки. Ми знаємо, що в нас 80% коштів ідуть на утримання армії - заробітні плати - і лише 20-30% йде на розвиток озброєння і військової техніки", - розповів у програмі "5 копійок" на "5 каналі" заступник голови фракції "Голос", секретар комітету ВР з питань Нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
Він зауважив, що минулого року 2,5 млрд було не використано. Менеджмент Міноборони не може використати навіть те, що вже дали.

Крім того, цього року Рахункова палата вже говорила про дебіторську заборгованість, про те, що до кінця року може бути не використано 14 мільярдів. Ці кошти, які не використовують, просто потім повертаються до бюджету.
"Наряду з тим, що в нас є ДОЗ (Державне оборонне замовлення), там 23 млрд, у нас паралельно ще виділяються державні гарантії приблизно на 20 мільярдів. Цього року з цих грошей майже нічого не використали. Тому питання в тому, що менеджмент не може освоїти кошти і закупити озброєння", - наголосив Роман Костенко.

https://www.5.ua/********/menedzhment-minoborony-ne-zdaten-osvoity-vydileni-z-biudzhetu-koshty-deputat-257928.html Дивіться також повну версію програми "5 копійок":
19.10.2021 15:36 Ответить
А може це не наслідок неефективного менеджементу, а щось інше? А може інформація про висунення підозри про держзраду Тарану у якомусь там році не була дезою?
19.10.2021 15:45 Ответить
Голос в черговий раз намагається здійняти галас!
19.10.2021 16:10 Ответить
 
 