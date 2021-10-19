РУС
США поддержат оборонные реформы Украины для достижения членства в НАТО, - Остин

США намерены поддерживать оборонную реформу в Украине до достижения ею критериев членства в НАТО.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном, информирует Цензор.НЕТ.

"После саммита НАТО в июне 2014 года союзники НАТО заверили в поддержке Украины в ее намерениях стать полноправным членом НАТО. Мы остаемся непоколебимыми в поддержке оборонной реформы Украины, что будет способствовать достижению критериев полноправного членства в НАТО", - отметил Остин.

По его словам, во время визита в Украину он провел содержательные переговоры с Тараном о рамочном соглашении, подписанном в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в августе 2021 года.

"Это соглашение предоставляет нам стратегические основы оборонного партнерства, и мы собираемся укреплять наше стратегическое партнерство", - добавил глава Пентагона.

Читайте также: Глава Пентагона Остин о "красных линиях" РФ: Третья страна не имеет права вето на вступление Украины в НАТО

По его словам, президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что США взяли на себя обязательство помочь Украине в поддержке ее территориальной целостности и неприкосновенности.

"И мы серьезно относимся к этому. Я здесь для того, чтобы еще раз заверить в наших серьезных намерениях", - резюмировал он.

НАТО (10267) Пентагон (1488) США (27780) членство в НАТО (1556) Остин Ллойд (420)
