РУС
В НАТО должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ, - Лавров

В Москве исходят из того, что НАТО должна сделать первый шаг для нормализации отношений с Россией.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Москве, что именно НАТО должна сделать первый шаг к нормализации в нынешней ситуации.

По словам министра, история ухудшения отношений Москвы с альянсом началась, когда тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили "отдал преступный приказ напасть на город Цхинвал" в 2008 году. Тогда, напомнил Лавров, Россия настаивала на созыве Совета Россия-НАТО для рассмотрения этой ситуации, но госсекретарь США (в то время - Кондолиза Райс. - Ред.) категорически отказалась.

"Хотя при создании Совета России-НАТО в Основополагающем акте подчеркивалось, что он должен действовать в любую погоду", - отметил глава российского МИД.

Лавров Сергей (2361) НАТО (10267) россия (96970)
+28
Дебил бл...
19.10.2021 14:44 Ответить
+26
Отношения ?С опасными животными ? это же извращение
19.10.2021 14:46 Ответить
+25
1. В Киев прилетел министр обороны США Ллойд Остин 2. В Россию, для участия в заседании "московского формата", вылетела делегация "Талибана". Какие страны, такие и союзники.

19.10.2021 14:51 Ответить
Дебил бл...
19.10.2021 14:44 Ответить
Перший крок - Запрягти коня Лаврова в воза і заставити жувати сіно.
19.10.2021 14:54 Ответить
перший крок для нормалізації відносин це ліквідація путіна та всієї путінської банди одним ядерним ударом.
19.10.2021 15:02 Ответить
Сначала хук справа, потом шаг вперёд и аперкот
19.10.2021 14:45 Ответить
Отношения ?С опасными животными ? это же извращение
19.10.2021 14:46 Ответить
А вот это 🖕 видел? Паршивая облезлая кляча.
19.10.2021 14:46 Ответить
Конь!!!
19.10.2021 16:32 Ответить
Какая наглая и циничная кобыла
19.10.2021 14:47 Ответить
возврат Кёнигсберга?
19.10.2021 14:47 Ответить
Печальный лошадь закусил удила ))
19.10.2021 14:48 Ответить
так уже сделали "первый шаг" - выгнали всех "рф-иян" нафиг.
19.10.2021 14:48 Ответить
даа??? а оно НАТО надо ????
19.10.2021 14:48 Ответить
А поцеловать Путю в задницу не надо?
19.10.2021 14:48 Ответить
Гопота начавшая войну в Грузии,Украине,Сирии и прочих Ливиях просит прщения у Мирового сообщества ...и за сбитые Боинги...,даже...советь замучила Мавзолейных краснопузых...
19.10.2021 14:49 Ответить
история ухудшения отношений Москвы с альянсом началась, когда тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили "отдал преступный приказ напасть на город Цхинвал" в 2008 году. Тогда, напомнил Лавров, Россия настаивала на созыве Совета Россия-НАТО для рассмотрения этой ситуации, но госсекретарь США (в то время - Кондолиза Райс. - Ред.) категорически отказалась...

Почему РФ считает НАТО, США и Саакашвили своим врагом? Заметте что Порошенко тоже считает Саакашвили своим врагом. Задумайтесь
19.10.2021 14:50 Ответить
Какая мосчная аналитика.
19.10.2021 14:54 Ответить
Саака не враг,он просто идиот
19.10.2021 15:00 Ответить
А при чем здесь в таком случае расея?Это внутреннее дело Грузии и они сами должны разобраться в своей ситуации,но влезла расея и мы имеем то что имеем
19.10.2021 15:01 Ответить
1. В Киев прилетел министр обороны США Ллойд Остин 2. В Россию, для участия в заседании "московского формата", вылетела делегация "Талибана". Какие страны, такие и союзники.

19.10.2021 14:51 Ответить
Михо Батоно враг РАБссии...Анекдот для баранов...и гопников кремля....Задумайся чувак...
19.10.2021 14:52 Ответить
Вот это кремлевскую лошадь штырит... Он что, бразильский кокс не нюхает уже, а столовыми ложками жрет?
19.10.2021 14:53 Ответить
Дайте цій коняці один грам никотину, а потім киньте пі....тора у вулик.
19.10.2021 14:55 Ответить
Они в кремле пушистые миролюбивые не огнеопасные ну и т.д..Это все НАТО ну и конечно американцы виноваты во всех грехах которые творит вяликаярасея.На счету у которой огромное количество человеческих жертв,в развязывании войн с соседями игнорируя их право выбирать свой вектор развития.И разумеется винить при этом НАТО в которое хотим вступить и мы украинцы защищаясь от таких вот соседей как эта расея.
19.10.2021 14:56 Ответить
НАТО должно ? НАТО должно было еще в 2008 году Грузию в свои ряды принять, сразу после кацапской агрессии. Сидела бы тогда рашка смирно. Но Буш младший в засос с Путлером целовался, а Обама просто слил и Грузию и Украину. За что и получил на Рашке достойное погонялово "ЧМО"
19.10.2021 14:57 Ответить
В 2008 году, при посредничестве Саркози (Франция), Михо Саакашвили подписал капитуляцию Грузии, и отказ от Абхазии и Ю. Осетии. Что могли сделать НАТО и США?! когда Грузия отказалась от борьбы в пользу Орды. Воевать за грузин? А те на шашлыках... В Грузии свой клоун, у нас свой - оба торгуют территориями своих стран.
19.10.2021 15:13 Ответить
Не спорьте, вы оба правы.
19.10.2021 15:24 Ответить
Все так, только трошички не так. Стоило американскому клоуну Трампу крикнуть и в НАТО стало тихо. И Хранция с Херманией укакались. Только вот Украина как была так и остается в "зоне" влияния Параши. И Меркель, и Макрон, а еще раньше Оланд и Саркози всячески препятствовали вступление в НАТО особенно Украины. Ничего личного, как говорится, просто бизнес
Париж. 1 апреля 2008. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил во вторник, что Франция не поддержит заявки Украины и Грузии на вступление в НАТО.
19.10.2021 15:29 Ответить
Из деревни мужик (телевиденья - нет, радио - нет, газеты -
не приходят) приезжает в город, заходит в автобус. Там Лавров.
Мужик:
- О-о-о-о!!!! Лошадь!!! Лови ее.
Ну, его в милицию ...
Мусор ему говорит:
- В чем дело? Это - министр иностранных дел РФ, такой же человек как и ты...
- Извините меня. Я не знал. Телевизора нет, радио нет, почты нет.
- Я тебя понимаю, но ты хотя бы перед человеком извинись.
Мужик подходит к Лаврову и говорит:
- Извини меня, я не знал... телевизора - нет, и т.д.
Лавров:
- Ладно. Я тебя прощаю...
Мужик:
- ***!!!! ОНА ЕЩЕ И РАЗГОВАРИВАЕТ!!!!!!!!!
19.10.2021 15:01 Ответить
сто верблюдів із сундуками з новими чіпами для керування ракетами підійде?
19.10.2021 15:03 Ответить
Штирлиц был на грани провала,но спасли радистки КЭТ....
19.10.2021 15:06 Ответить
Штірліц засунув руку до кишені і намацав щось тверде. Це був кінець... Так,це був його кінець!
19.10.2021 16:39 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/4121791.html Офіс простих рішень
Відчаявшись вирішити проблеми з підкоренням України ***** через своїх міньйонів https://lenta.ru/news/2021/10/17/ukr_gos/ озвучує фантазії з її ліквідації як держави .
Скільки би це проблем вирішило і самої росії, зібравши під міцною рукою ***** всіх неправильних рускіх, і невідомо якою силою розділиних народів ЛНР і ДНР.
А в цю гру можна грати вдвох.
Скільки би проблем вирішилось в світі, якщо ліквідувати рашку.
Донбас, Крим, Абхазія, Південна Осетія, Нагірний Карабах, Північний Казахстан, Курили, Придністров'я, Сірия, Лівія, Ліван ...
Безліч народів нарешті реалізують своє право на самовизначення
Купа диктаторів втратять доступ до грошей та зброї (хімічної і ядерної також)
Одні плюси!
19.10.2021 15:12 Ответить
Старую клячу пора уже на скотобойню сдать
19.10.2021 15:19 Ответить
она вонючая, крокодилам надо отдать
19.10.2021 16:16 Ответить
А крокодили погидують старою, протухшею м"ясою.
19.10.2021 16:36 Ответить
їм в кайф, вони їдять дохлятину...
19.10.2021 21:46 Ответить
Первый шаг в сторону взбесившейся шелудивой собака, это первый шаг человека к смерти или к инвалидности. Покусает, ей ей покусает.
19.10.2021 15:22 Ответить
Сдается мне, что НАТО никому ничего не должно.
19.10.2021 15:23 Ответить
"В НАТО должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ"

Превентивно расфигачить ядерный потенциал Мордора (включая подлодки), тем самым не допустив ни одного запуска?
19.10.2021 15:26 Ответить
"В НАТО должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ"

Шаг на встречу гопнику должен включать арест или, как минимум, копняка вырожденцам!
19.10.2021 15:31 Ответить
"Михаил Саакашвили "отдал преступный приказ напасть на город Цхинвал" в 2008 году"

ДБ.
Не на город напасть, а на оккупантов, захвативших город, и подло обстреливавших грузинских военных из-за спин женщин и детей.
19.10.2021 15:33 Ответить
"Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС" - лицемерные рашистские твари.Каки отношения .эти твари начинали, оккупируя грузинскую территорию а также украинский Крым и часть Донбасса?
19.10.2021 15:52 Ответить
Я считаю, что Лавров прав.
"В НАТО должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ"
И этот шаг легче сделать с территории Украины
19.10.2021 15:55 Ответить
На сколько мегатонн?
19.10.2021 15:58 Ответить
да, согласен, и первый шаг: обнуления счетов в офшорах и арест имущества
19.10.2021 16:14 Ответить
НАТО коням вівса не подає.
19.10.2021 16:15 Ответить
Мабуть **** свєму лошаді сьогодні свіженького вівса підсипало,бощось уже дуже часто ірже сьогодні тварина.
19.10.2021 16:32 Ответить
"Ямщик",не гони "лошадей",вам некуда больше спешить...
19.10.2021 16:46 Ответить
Какие же они наглые, козломордые *****... Как они любят чтоб с ними считались, хотя в реальной жизни, рабсия из себя ровным счётом ничего не представляет. НАТО должно послать рашку на куй раз и на всегда!!
19.10.2021 17:13 Ответить
19.10.2021 17:31 Ответить
Маоисты( более ста миллионов трупов) , Красные кхмеры, ИГИЛ, Хесболла,Талибан,газовые камеры концлагерей, Гулаг и Голодомор- родные младшие братья современной России( ещё по мелочи- Корея)..Страшнее, подлее,кровожаднее России- не существует. Виноват - весь народ( кроме десятка убиенных диссидентов и уже умерших...) Генетические рабы , биомусор- тупик развития ...
19.10.2021 18:03 Ответить
"...мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС"
_2010 - нападение на Польшу! Страну ЕС и НАТО, демонстративное убийство высшего политического и военного руководства, включая президента! С рашистами всё ясно, а вот ты, читающий это, тебе память отшибло?
19.10.2021 19:59 Ответить
І цей крок має бути прийняття України до НАТО...
19.10.2021 23:24 Ответить
 
 