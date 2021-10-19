В НАТО должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ, - Лавров
В Москве исходят из того, что НАТО должна сделать первый шаг для нормализации отношений с Россией.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Москве, что именно НАТО должна сделать первый шаг к нормализации в нынешней ситуации.
По словам министра, история ухудшения отношений Москвы с альянсом началась, когда тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили "отдал преступный приказ напасть на город Цхинвал" в 2008 году. Тогда, напомнил Лавров, Россия настаивала на созыве Совета Россия-НАТО для рассмотрения этой ситуации, но госсекретарь США (в то время - Кондолиза Райс. - Ред.) категорически отказалась.
"Хотя при создании Совета России-НАТО в Основополагающем акте подчеркивалось, что он должен действовать в любую погоду", - отметил глава российского МИД.
Почему РФ считает НАТО, США и Саакашвили своим врагом? Заметте что Порошенко тоже считает Саакашвили своим врагом. Задумайтесь
Париж. 1 апреля 2008. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил во вторник, что Франция не поддержит заявки Украины и Грузии на вступление в НАТО.
не приходят) приезжает в город, заходит в автобус. Там Лавров.
Мужик:
- О-о-о-о!!!! Лошадь!!! Лови ее.
Ну, его в милицию ...
Мусор ему говорит:
- В чем дело? Это - министр иностранных дел РФ, такой же человек как и ты...
- Извините меня. Я не знал. Телевизора нет, радио нет, почты нет.
- Я тебя понимаю, но ты хотя бы перед человеком извинись.
Мужик подходит к Лаврову и говорит:
- Извини меня, я не знал... телевизора - нет, и т.д.
Лавров:
- Ладно. Я тебя прощаю...
Мужик:
- ***!!!! ОНА ЕЩЕ И РАЗГОВАРИВАЕТ!!!!!!!!!
Відчаявшись вирішити проблеми з підкоренням України ***** через своїх міньйонів https://lenta.ru/news/2021/10/17/ukr_gos/ озвучує фантазії з її ліквідації як держави .
Скільки би це проблем вирішило і самої росії, зібравши під міцною рукою ***** всіх неправильних рускіх, і невідомо якою силою розділиних народів ЛНР і ДНР.
А в цю гру можна грати вдвох.
Скільки би проблем вирішилось в світі, якщо ліквідувати рашку.
Донбас, Крим, Абхазія, Південна Осетія, Нагірний Карабах, Північний Казахстан, Курили, Придністров'я, Сірия, Лівія, Ліван ...
Безліч народів нарешті реалізують своє право на самовизначення
Купа диктаторів втратять доступ до грошей та зброї (хімічної і ядерної також)
Одні плюси!
Превентивно расфигачить ядерный потенциал Мордора (включая подлодки), тем самым не допустив ни одного запуска?
Шаг на встречу гопнику должен включать арест или, как минимум, копняка вырожденцам!
ДБ.
Не на город напасть, а на оккупантов, захвативших город, и подло обстреливавших грузинских военных из-за спин женщин и детей.
"В НАТО должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ"
И этот шаг легче сделать с территории Украины
_2010 - нападение на Польшу! Страну ЕС и НАТО, демонстративное убийство высшего политического и военного руководства, включая президента! С рашистами всё ясно, а вот ты, читающий это, тебе память отшибло?