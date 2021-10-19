В НАТО должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ, - Лавров

В Москве исходят из того, что НАТО должна сделать первый шаг для нормализации отношений с Россией.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Москве, что именно НАТО должна сделать первый шаг к нормализации в нынешней ситуации.

По словам министра, история ухудшения отношений Москвы с альянсом началась, когда тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили "отдал преступный приказ напасть на город Цхинвал" в 2008 году. Тогда, напомнил Лавров, Россия настаивала на созыве Совета Россия-НАТО для рассмотрения этой ситуации, но госсекретарь США (в то время - Кондолиза Райс. - Ред.) категорически отказалась.

"Хотя при создании Совета России-НАТО в Основополагающем акте подчеркивалось, что он должен действовать в любую погоду", - отметил глава российского МИД.

