Генерал СБУ Кононенко подал в Службу безопасности заявление о разглашении Зеленским гостайны по делу "вагнергейта"

Генерал СБУ, депутат Киевсовета Виктор Кононенко подал в Шевченковский суд жалобу на бездействие Службы безопасности Украины, которая не зарегистрировала производства против президента Украины Владимира Зеленского из-за разглашения государственной тайны по делу "вагнергейта".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

"11 октября этого года мной в СБУ было подано уведомление о совершении уголовного преступления президентом Украины Владимиром Зеленским - разглашение Владимиром Зеленским сведений с "ограниченным доступом" президенту республики Беларусь Александру Лукашенко. Это в свою очередь привело к срыву спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнер"", - напомнил Кононенко.

"Согласно действующему законодательству в течение суток должно быть открыто уголовное производство. Вместе с тем, сегодня 19 октября, и никакой информации, кроме той, что Офис президента дал указание начать мое уголовное производство преследования, у меня на сегодняшний день нет", - отмечает депутат Киевсовета.

Как известно, 11 октября Кононенко подал в Службу безопасности Украины сообщение о преступлении, совершенном президентом Владимиром Зеленским. Речь идет о том, что Зеленский сообщил белорусскому диктатору Лукашенко секретную информацию о наемниках из ЧВК "Вагнера".

"Владимир Зеленский как минимум трижды сказал, что лично он передал президенту Беларуси Александру Лукашенко информацию о пребывании в его стране членов ЧВК "Вагнер". То есть он разгласил информацию с ограниченным доступом", - объясняет Виктор Кононенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО должен срочно рассмотреть "вагнергейт" как госизмену и финансирование терроризма через государственный "Укрэксимбанк", - нардеп "ЕС" Геращенко

"По своей должности Владимир Зеленский является секретоносителем. Он действительно имеет доступ к секретной информации. Он действительно может заслушивать и отдавать указания руководителям специальных служб. Но в любом случае он не должен разглашать эту информацию третьим лицам", - объясняет генерал СБУ.

"Согласно статье 328 Уголовного кодекса Украины сам факт разглашения секретной информации секретоносителям, тех данных, которые стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, является законченным составом преступления. У нас есть все основания считать, что Владимир Зеленский совершил преступление, предусмотренное статьей 328 Уголовного кодекса Украины", - резюмирует Кононенко.

"Вся эта ситуация свидетельствует об одном - власть в Украине строит тоталитарное государство, такое государство, когда для своих все - от возможности заработать на "великом крадивництве" до сдачи национальных интересов, без всякого наказания. А для оппозиции - уголовные преследования", - констатирует генерал СБУ.

Ранее Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "там у вас боевики". Нардепы от оппозиции уже потребовали, чтобы ВСК по делу "вагнеровцев" продолжила работу и установила, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников.

Все это происходит на фоне появления в СМИ информации о том, что офшорные фирмы Зеленского и его соратников могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.