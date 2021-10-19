РУС
Новости
14 481 81

Генерал СБУ Кононенко подал в Службу безопасности заявление о разглашении Зеленским гостайны по делу "вагнергейта"

Генерал СБУ Кононенко подал в Службу безопасности заявление о разглашении Зеленским гостайны по делу

Генерал СБУ, депутат Киевсовета Виктор Кононенко подал в Шевченковский суд жалобу на бездействие Службы безопасности Украины, которая не зарегистрировала производства против президента Украины Владимира Зеленского из-за разглашения государственной тайны по делу "вагнергейта".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

"11 октября этого года мной в СБУ было подано уведомление о совершении уголовного преступления президентом Украины Владимиром Зеленским - разглашение Владимиром Зеленским сведений с "ограниченным доступом" президенту республики Беларусь Александру Лукашенко. Это в свою очередь привело к срыву спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнер"", - напомнил Кононенко.

"Согласно действующему законодательству в течение суток должно быть открыто уголовное производство. Вместе с тем, сегодня 19 октября, и никакой информации, кроме той, что Офис президента дал указание начать мое уголовное производство преследования, у меня на сегодняшний день нет", - отмечает депутат Киевсовета.

Как известно, 11 октября Кононенко подал в Службу безопасности Украины сообщение о преступлении, совершенном президентом Владимиром Зеленским. Речь идет о том, что Зеленский сообщил белорусскому диктатору Лукашенко секретную информацию о наемниках из ЧВК "Вагнера".

"Владимир Зеленский как минимум трижды сказал, что лично он передал президенту Беларуси Александру Лукашенко информацию о пребывании в его стране членов ЧВК "Вагнер". То есть он разгласил информацию с ограниченным доступом", - объясняет Виктор Кононенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО должен срочно рассмотреть "вагнергейт" как госизмену и финансирование терроризма через государственный "Укрэксимбанк", - нардеп "ЕС" Геращенко

"По своей должности Владимир Зеленский является секретоносителем. Он действительно имеет доступ к секретной информации. Он действительно может заслушивать и отдавать указания руководителям специальных служб. Но в любом случае он не должен разглашать эту информацию третьим лицам", - объясняет генерал СБУ.

"Согласно статье 328 Уголовного кодекса Украины сам факт разглашения секретной информации секретоносителям, тех данных, которые стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, является законченным составом преступления. У нас есть все основания считать, что Владимир Зеленский совершил преступление, предусмотренное статьей 328 Уголовного кодекса Украины", - резюмирует Кононенко.

"Вся эта ситуация свидетельствует об одном - власть в Украине строит тоталитарное государство, такое государство, когда для своих все - от возможности заработать на "великом крадивництве" до сдачи национальных интересов, без всякого наказания. А для оппозиции - уголовные преследования", - констатирует генерал СБУ.

Ранее Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "там у вас боевики". Нардепы от оппозиции уже потребовали, чтобы ВСК по делу "вагнеровцев" продолжила работу и установила, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников.

Все это происходит на фоне появления в СМИ информации о том, что офшорные фирмы Зеленского и его соратников могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Зеленский Владимир (21727) СБУ (20343) ЧВК Вагнер (1338) Кононенко Виктор (37)
Топ комментарии
+41
Ахах
Пресують янелоха оманського-офшорного з усіх сторін. Надіюсь, що скоро це чмо буде сидіти за держзраду
19.10.2021 14:49 Ответить
+40


https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3700469.html Як того президента прізвище було?

Знаєте, що найбільше мені сподобалося у https://petrimazepa.com/poyavilos_video_zaderzhaniya_rossiyskogo_boevika?fbclid=IwAR1ynQZFV9__7CtXOmG8uSQQ_1oDIr2vKjhRJqVaZFEkjx2Yl8SZ58woKqQ відео затримання бойовика ЛНР і громадянина Росії Андрєя Косяка? Те, як українські солдати питають: "а що, касок нормальних нема у вас? Тільки сталеві?"
Сталеві каски! Ви пам'ятаєте, скільки крику було через них у 2014-му? Пам'ятаєте, як волонтери масово возили каски з-за кордону? На заміну тим волонтерським каскам, прийшли кевларові каски вітчизняного виробництва. Так само як форма "дубок-скляха", була замінена укропікселем. А чорні берці "100 кроків" - берцями "Талан" на мембрані.
Тепер наші солдати на Донбасі презирливо питають полоненого росіянина: "А що, касок нормальних нема у вас?" Аж серце радіє!
Так і кортить запитати: "хлопці, а де ж той, хто забезпечив вас кевларовими касками, укрпікселем, берцями на мембрані, сухпаями у вакуум-пакетах? Як того президента прізвище було? Порошенко? А, ви його на коміка поміняли? А чому?"
Боюся, нащадкам буде дуже важко знайти відповідь на це питання.
Д.Калинчук (Вовнянко)
19.10.2021 15:16 Ответить
+23
знімаю капелюха!
це - Вчинок!
Героям Слава!
19.10.2021 14:56 Ответить
И верните закон Парубия о ТСК . Он гарантирует мирный импичмент и сохранение жизни и территории Украины.
19.10.2021 14:47 Ответить
Как скажете.
19.10.2021 14:49 Ответить
В СБУ повно ворожих агентів, як тільки путін розсердився на Зеленського так відразу в Україні агенти путіна потягнулись з заявами в правоохоронні органи.
19.10.2021 15:03 Ответить
Опять ты хозяина своего вылизываешь ЗЕчмошник, как и подстилка преЗЕдент твой путане в очко вечно хочет заглянуть
19.10.2021 15:13 Ответить
а в нього хазяїн вже ЄрЗе, не Аталотій? Чи його програли?
19.10.2021 15:40 Ответить
Он не зе-чмошник, а рашинский прихвостень.
19.10.2021 17:26 Ответить
Не те слово.
НайвеличніВшивому, агенти *******, і держзраду підсунули, і відмивання крадених у наріду грошей, в офшорах, і купівлю, на крадені гроші, елітної нерухомості в Англії та Італії. Ще й НЕсплату податків, ще й фінансування з мокшанського бюджету його лайнофільмів. Продаж в мокшандію лайношоу.
Пожалійте себе. Лікуйтесь. Чи хоч спробуйте.
19.10.2021 15:35 Ответить
Быдло, ты опять вылезло?
Напоминаю)))
Так, как там про отсутствие предателей из АСВ?
Могу продемонстрировать твой понос.
Ау, упоротое гуано.
19.10.2021 21:26 Ответить
лИгор ти за своїм одноглазим змієм тягнись
20.10.2021 10:42 Ответить
Що тут казати?
ВАЗеленському ще й за це порушення Закону відповідати.
Звакон прийнятий ВР і подписаний Головою ВР. Поданий на підпис зЕзиденту. Не підписаний і не повернутий зЕзідентом на доопрацювання, на протязі 10 днів. А це злочин.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:40 Ответить
...и круги по луже.
19.10.2021 14:50 Ответить
Он уже экс. И еще выбран от партии "Европейская солидарность" к Киевсовет. Ничего нового. Если бы он был действующим генералом - тогда было бы интереснее, а оно вон как.
19.10.2021 14:56 Ответить
Шоу маст гоу он.
19.10.2021 14:48 Ответить
19.10.2021 14:49 Ответить
"Сподіваюсь"
19.10.2021 14:51 Ответить
До чого це?
19.10.2021 14:57 Ответить
Вчи мову, не ганьбися.
19.10.2021 15:07 Ответить
Слово "надіятися" в українській мові є. Слово "надія", від якого це дієслово походить, теж. Так що не вчи мене, зебільчику. Розумію, що я зачепив тебе, коли образив зелене чмо, але мені на це пофіг.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:11 Ответить
Мне плевать на всех чмо, вместе с тобою взятыми.
19.10.2021 15:46 Ответить
Розумію, що в тебе зеідіота палає. Візьми відро з льодом і остуди дупу.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:08 Ответить
Тебе помогает?
19.10.2021 16:10 Ответить
http://sum.in.ua/s/nadijatysja
19.10.2021 15:13 Ответить
Русизм.
19.10.2021 15:47 Ответить
Тобі ж, ідіоту, показано, що це слово в українській мові є. Може і слово "надія" - це теж русизм? Навпаки це слово було запозичено в нас в рос мову. В них нема ж слово "надія", а є слово "надежда". Так чому ж не надеждаться?
показать весь комментарий
19.10.2021 16:06 Ответить
Ото ж.
Не нужно коверкать речь.
19.10.2021 16:08 Ответить
Я тобі ще раз кажу, що це слово в українській мові є. Я надіюсь; я маю надію; я сподіваюсь - все це використовується в українській мові.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:16 Ответить
У кого "палає"?
показать весь комментарий
19.10.2021 16:24 Ответить
Слово "Палати" є в українській мові.
Приклад:
Світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.

До кінця все не буду писати, бо вже забув. Але це вірш Тараса Шевченка.

Слово "Палати" - знищуватися в сильному вогні, зазнавати дії всепогоинаючого вогню.
Приклад:
Човни і байдаки палали, Соснові пороми тріщали, Горіли дьоготь і смола.

Далеко під горами ревіли гармати, палали села, а яорний дим розтягався змієм по синьому небу.

Там ще є багато прикладів і мені лінь все тут писати.

І знову ти лоханувся. 2:0. Яка прикрість.

П.с. Чурка-твій батя. Краще б він тебе в презервати випустив.
19.10.2021 16:43 Ответить
Я о другом, чурка.
Я о том, что палає у тебя.
19.10.2021 16:47 Ответить
Я ж тобі кажу-чурка - це твій батя.
19.10.2021 16:55 Ответить
янелох таки сядет, а вот с мутрым наритом что делать ? Они же Киву выберут в следующий раз ? ))
19.10.2021 14:52 Ответить
На жаль, з ними нам жити. Надіюсь, що нова влада не допустить тих помилок, які зробив Порошенко і команда.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:03 Ответить
"Сподіваюсь" або "маю надію"
19.10.2021 16:26 Ответить
Генерал СБУ-молодец. Но. Главный в Украине, гражданин Израиля: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. Буратина главного: Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец. А образец: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
19.10.2021 14:52 Ответить
ЗЕ: Совесть есть, но с собой не ношу, боюсь потерять.
19.10.2021 15:03 Ответить
знімаю капелюха!
це - Вчинок!
Героям Слава!
19.10.2021 14:56 Ответить
19.10.2021 15:09 Ответить
в режиме стэнд-бай.
19.10.2021 15:20 Ответить
ЯнеЛОХ думает, что бессмертный!
Точнее, ВЕЧНОцарствующий.
Ему об этом Бабушка Беня в сказке перед сном поведала.
19.10.2021 15:09 Ответить
И правдивая информация об этом имеется, да, господин турок?
Поделитесь с нами!
19.10.2021 15:18 Ответить


19.10.2021 15:16 Ответить
Большое спасибо хоть один человек не обосрался. Молодец. Да в принципе и обсиратся не передкем. Чмо оно и в Африке чмо.
19.10.2021 15:19 Ответить
Омелян не винен: ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури - що йому закидали

https://www.youtube.com/watch?v=rZBXtmfiVgM
19.10.2021 15:28 Ответить
Это очень важно! Есть бумажка, с регистрационным номером, есть порядок реагирования на такую бумажку, есть люди, которые должны реагировать. Часики тикают.
19.10.2021 15:49 Ответить
У палки 2 конца, как известно.
Тут скорее всего вопросы к профессионализму самого генерала возникнут, почему он сам, без решения суда не инициировал уголовное дело открыть?
19.10.2021 18:28 Ответить
Він генерал, а не слідчий прокуратури. У будь якому разі всі правоохоронні органи зараз лежать під зрадником і будуть всі потуги відкрити проти гаранта конституції кримінальну справу блокувати. Це виглядає смішно, але єдина надія на наш нереформований та накрізь корумпований суд.
19.10.2021 20:03 Ответить
Реформовані по-новому суди посадять блазня ? 😆
19.10.2021 16:17 Ответить
Сотни наших военнопленных можно было вытянуть из кацапских тюрем в обмен на вагнеровцев, но зеленое дерьмо умышленно слило операцию чтобы выслужится перед своим кремлефюррером.
Офшорного клоуна - пожизненно на нары!
19.10.2021 16:33 Ответить
Звичайно розголосив, чи можливо татарчуки видали допуск до наших тайн крім ху@ла і Лукашенко?
19.10.2021 16:50 Ответить
Всё-таки есть в СБУ достойные офицеры!
19.10.2021 17:19 Ответить
Вполне вероятно что как и Василий Бурба этот генерал СБУ скоро станет бывшим ...
19.10.2021 18:06 Ответить
Как по мне, для этого увольнения есть все основания.
Без судов и жалоб не хотят работать, тунеядцы.
19.10.2021 18:26 Ответить
А что мешает этим офицерам то работать? Ну возбуждай дело, тем более, что генерал СБУ!
Нет, он подал жалобу в суд! И только после этого решения... начнет работать офицер!
Вот бы так врачи и учителя работали!
19.10.2021 18:25 Ответить
Он генерал по званию, а не по должности, не работает он сейчас в СБУ---зебилье таких людей на работе не терпит.
Он сейчас депутат от ЕС и все...
20.10.2021 00:29 Ответить
А помните ЗЕля кричал о том, что он первым делом примет закон про импичмент президента? Но по ходу закона нет... Совпадение? Не думаю! А ведь в любой адекватной демократической стране подобное поведение президента как минимум тянет на ИМПИЧМЕНТ!
19.10.2021 18:10 Ответить
У нормальній країні, це тяне на кримінал. І як наслідок - строк, та буцигарня.
19.10.2021 18:40 Ответить
Генерал СБУ подал в Шевченковский суд жалобу на бездействие Службы безопасности Украины!
Одному мне это кажется маразмом каким то?
Ну а сам чего не возбудился то? Только по решению суда начинаем работать?
19.10.2021 18:23 Ответить
Все он правильно сделал. Он подал в суд на СБУ за бездействие: в СБУ было подано заявление о госизмене со стороны при3,14здента, СБУ должно было в течении суток открыть уголовное дело, но спустя неделю со стороны СБУ не было сделано никакого телодвижения в этом направлении.
19.10.2021 19:28 Ответить
Потому что есть КПКУ (УПК Украини), там до коми все розписано. У генерала відсутні процесуальні права розпочинати досудове розслідування. Учите матчасть : Згідно статті 214 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
19.10.2021 20:51 Ответить
Хоч один нормальний генерал в нас ще залишився...
19.10.2021 19:09 Ответить
В нашем цирке угашенных клоунов уже мало чему удивляешься ...
19.10.2021 19:30 Ответить
Багато було розмов про зраду преЗедента, але тільки один знайшовся хто ініціював кримінальну справу проти зрадника України.
Браво, пане генерал!
19.10.2021 19:56 Ответить
ну что это за президент. Был связан с наркотиками, с олигархами, с офшорами, с отмыванием денег, совершил государственную измену, развёл ещё большую коррупцию вокруг себя. Ну в какой мы стране живем, в западно-африканской? Или где? Позорище. Я не хочу такого президента. Реально фу
19.10.2021 20:09 Ответить
Браво!!! Знімаю капелюха.
19.10.2021 21:17 Ответить
тiкай, ЗеЛупа, тiкай..

20.10.2021 15:48 Ответить
 
 