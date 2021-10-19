Генерал СБУ Кононенко подал в Службу безопасности заявление о разглашении Зеленским гостайны по делу "вагнергейта"
Генерал СБУ, депутат Киевсовета Виктор Кононенко подал в Шевченковский суд жалобу на бездействие Службы безопасности Украины, которая не зарегистрировала производства против президента Украины Владимира Зеленского из-за разглашения государственной тайны по делу "вагнергейта".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".
"11 октября этого года мной в СБУ было подано уведомление о совершении уголовного преступления президентом Украины Владимиром Зеленским - разглашение Владимиром Зеленским сведений с "ограниченным доступом" президенту республики Беларусь Александру Лукашенко. Это в свою очередь привело к срыву спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнер"", - напомнил Кононенко.
"Согласно действующему законодательству в течение суток должно быть открыто уголовное производство. Вместе с тем, сегодня 19 октября, и никакой информации, кроме той, что Офис президента дал указание начать мое уголовное производство преследования, у меня на сегодняшний день нет", - отмечает депутат Киевсовета.
Как известно, 11 октября Кононенко подал в Службу безопасности Украины сообщение о преступлении, совершенном президентом Владимиром Зеленским. Речь идет о том, что Зеленский сообщил белорусскому диктатору Лукашенко секретную информацию о наемниках из ЧВК "Вагнера".
"Владимир Зеленский как минимум трижды сказал, что лично он передал президенту Беларуси Александру Лукашенко информацию о пребывании в его стране членов ЧВК "Вагнер". То есть он разгласил информацию с ограниченным доступом", - объясняет Виктор Кононенко.
"По своей должности Владимир Зеленский является секретоносителем. Он действительно имеет доступ к секретной информации. Он действительно может заслушивать и отдавать указания руководителям специальных служб. Но в любом случае он не должен разглашать эту информацию третьим лицам", - объясняет генерал СБУ.
"Согласно статье 328 Уголовного кодекса Украины сам факт разглашения секретной информации секретоносителям, тех данных, которые стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, является законченным составом преступления. У нас есть все основания считать, что Владимир Зеленский совершил преступление, предусмотренное статьей 328 Уголовного кодекса Украины", - резюмирует Кононенко.
"Вся эта ситуация свидетельствует об одном - власть в Украине строит тоталитарное государство, такое государство, когда для своих все - от возможности заработать на "великом крадивництве" до сдачи национальных интересов, без всякого наказания. А для оппозиции - уголовные преследования", - констатирует генерал СБУ.
Ранее Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "там у вас боевики". Нардепы от оппозиции уже потребовали, чтобы ВСК по делу "вагнеровцев" продолжила работу и установила, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников.
Все это происходит на фоне появления в СМИ информации о том, что офшорные фирмы Зеленского и его соратников могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка".
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НайвеличніВшивому, агенти *******, і держзраду підсунули, і відмивання крадених у наріду грошей, в офшорах, і купівлю, на крадені гроші, елітної нерухомості в Англії та Італії. Ще й НЕсплату податків, ще й фінансування з мокшанського бюджету його лайнофільмів. Продаж в мокшандію лайношоу.
Пожалійте себе. Лікуйтесь. Чи хоч спробуйте.
Напоминаю)))
Так, как там про отсутствие предателей из АСВ?
Могу продемонстрировать твой понос.
Ау, упоротое гуано.
ВАЗеленському ще й за це порушення Закону відповідати.
Звакон прийнятий ВР і подписаний Головою ВР. Поданий на підпис зЕзиденту. Не підписаний і не повернутий зЕзідентом на доопрацювання, на протязі 10 днів. А це злочин.
Пресують янелоха оманського-офшорного з усіх сторін. Надіюсь, що скоро це чмо буде сидіти за держзраду
Не нужно коверкать речь.
Вчи солов'їну, чурка.
Приклад:
Світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
До кінця все не буду писати, бо вже забув. Але це вірш Тараса Шевченка.
Слово "Палати" - знищуватися в сильному вогні, зазнавати дії всепогоинаючого вогню.
Приклад:
Човни і байдаки палали, Соснові пороми тріщали, Горіли дьоготь і смола.
Далеко під горами ревіли гармати, палали села, а яорний дим розтягався змієм по синьому небу.
Там ще є багато прикладів і мені лінь все тут писати.
І знову ти лоханувся. 2:0. Яка прикрість.
П.с. Чурка-твій батя. Краще б він тебе в презервати випустив.
Я о том, что палає у тебя.
це - Вчинок!
Героям Слава!
Точнее, ВЕЧНОцарствующий.
Ему об этом Бабушка Беня в сказке перед сном поведала.
Поделитесь с нами!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3700469.html Як того президента прізвище було?
Знаєте, що найбільше мені сподобалося у https://petrimazepa.com/poyavilos_video_zaderzhaniya_rossiyskogo_boevika?fbclid=IwAR1ynQZFV9__7CtXOmG8uSQQ_1oDIr2vKjhRJqVaZFEkjx2Yl8SZ58woKqQ відео затримання бойовика ЛНР і громадянина Росії Андрєя Косяка? Те, як українські солдати питають: "а що, касок нормальних нема у вас? Тільки сталеві?"
Сталеві каски! Ви пам'ятаєте, скільки крику було через них у 2014-му? Пам'ятаєте, як волонтери масово возили каски з-за кордону? На заміну тим волонтерським каскам, прийшли кевларові каски вітчизняного виробництва. Так само як форма "дубок-скляха", була замінена укропікселем. А чорні берці "100 кроків" - берцями "Талан" на мембрані.
Тепер наші солдати на Донбасі презирливо питають полоненого росіянина: "А що, касок нормальних нема у вас?" Аж серце радіє!
Так і кортить запитати: "хлопці, а де ж той, хто забезпечив вас кевларовими касками, укрпікселем, берцями на мембрані, сухпаями у вакуум-пакетах? Як того президента прізвище було? Порошенко? А, ви його на коміка поміняли? А чому?"
Боюся, нащадкам буде дуже важко знайти відповідь на це питання.
Д.Калинчук (Вовнянко)
https://www.youtube.com/watch?v=rZBXtmfiVgM
Тут скорее всего вопросы к профессионализму самого генерала возникнут, почему он сам, без решения суда не инициировал уголовное дело открыть?
Офшорного клоуна - пожизненно на нары!
Без судов и жалоб не хотят работать, тунеядцы.
Нет, он подал жалобу в суд! И только после этого решения... начнет работать офицер!
Вот бы так врачи и учителя работали!
Он сейчас депутат от ЕС и все...
Одному мне это кажется маразмом каким то?
Ну а сам чего не возбудился то? Только по решению суда начинаем работать?
Браво, пане генерал!