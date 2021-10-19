РУС
2 256 11

Готов повторно направить в регламентный комитет документы об отстранении Третьяковой, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия готов повторно направить в регламентный комитет документы об отстранении нардепа "Слуги народа" Галины Третьяковой от пяти пленарных заседаний ВР.

 Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

Арахамия утверждает, что обращение было направлено в регламентный комитет сразу после инцидента с заявлением Третьяковой о смерти нардепа Антона Полякова.

"Кажется, сверху фотографы несколько раз фотографировали это письмо. Я впервые слышу, что в регламентном комитете так говорят (что документы не поступили. - Ред.)", - подчеркнул глава фракции СН.

По его мнению, Третьякова не лишится должности главы комитета по вопросам соцполитики.

"За высказывание есть наказание, которое определено регламентом. Его и нужно наложить", - отметил Арахамия и обратил внимание, что народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву не лишают членства в комитете из-за его заявлений, в частности за поздравление Владимира Путина с днем рождения.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

+3
Придурок рассказывает о наказании чокнутой. Знакомьтесь-"слуги народа".
19.10.2021 15:06 Ответить
+2
Цю ломову лошицю з червоною гривою і далі будуть тримати, дуже цінний кадр - так сказав арахамія.
19.10.2021 15:15 Ответить
+1
Что то оно все до комитета не доходит. Либо курьер не тот.
19.10.2021 15:05 Ответить
Что то оно все до комитета не доходит. Либо курьер не тот.
19.10.2021 15:05 Ответить
Придурок рассказывает о наказании чокнутой. Знакомьтесь-"слуги народа".
19.10.2021 15:06 Ответить
давай!
на цю виставу можна дивитись нескінченно
обожнюю 95-й квартал продакшн!
19.10.2021 15:07 Ответить
На Волині судили патрульного, який затримав п'яного прокурора за кермом.

Неприпустимою є ситуація, коли правоохоронець, який слідував закону і зупинив п'яного водія, змушений тепер відповідати перед судом. А прокурор, який їздив п'яним, спокійно поновився на роботі та ще й отримав зарплату за пропуск.
19.10.2021 15:09 Ответить
https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/65534-na-volini-sudili-patrulnogo-yakiy-zatrimav-p-yanogo-za-kyermom-prokurora/ https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/65534-na-volini-sudili-patrulnogo-yakiy-zatrimav-p-yanogo-za-kyermom-prokurora/

19.10.2021 15:10 Ответить
Тобто ара-хамія підтвердила що воно така сама гнида як і третякова.
19.10.2021 15:11 Ответить
Цю ломову лошицю з червоною гривою і далі будуть тримати, дуже цінний кадр - так сказав арахамія.
19.10.2021 15:15 Ответить
Когда надо принимать законы-зеленым гнидам регламент мешает,а когда надо кому то нести ответственность-абхазкая макака вспомнила про регламент-""За высказывание есть наказание, которое определено регламентом. Его и нужно наложить".
Это все,что нужно знать про зеленое кодло.
19.10.2021 15:27 Ответить
Навіщо! Вона ж голосувала за закон про олігархів! Своїх не треба здавати.
19.10.2021 16:02 Ответить
Головне що ця потвора у вигляді жінки голосує як їй кажуть великі дядьки, а все інше не має значення.
А КАКАЯ РАЗНИЦА?
19.10.2021 20:10 Ответить
 
 