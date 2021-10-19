Готов повторно направить в регламентный комитет документы об отстранении Третьяковой, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия готов повторно направить в регламентный комитет документы об отстранении нардепа "Слуги народа" Галины Третьяковой от пяти пленарных заседаний ВР.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

Арахамия утверждает, что обращение было направлено в регламентный комитет сразу после инцидента с заявлением Третьяковой о смерти нардепа Антона Полякова.

"Кажется, сверху фотографы несколько раз фотографировали это письмо. Я впервые слышу, что в регламентном комитете так говорят (что документы не поступили. - Ред.)", - подчеркнул глава фракции СН.

По его мнению, Третьякова не лишится должности главы комитета по вопросам соцполитики.

"За высказывание есть наказание, которое определено регламентом. Его и нужно наложить", - отметил Арахамия и обратил внимание, что народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву не лишают членства в комитете из-за его заявлений, в частности за поздравление Владимира Путина с днем рождения.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.