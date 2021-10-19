РУС
Абрамовский написал заявление об отставке с поста министра защиты окружающей среды, - "слуга народа" Арахамия

Абрамовский написал заявление об отставке с поста министра защиты окружающей среды, -

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия лично видел, как министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский писал заявление об отставке.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"Я его (Абрамовского. – Ред.) видел. Он писал заявление. Я видел, что министр его написал. По собственному желанию. Я не хочу быть опять ньюсмейкером по какому-то вопросу, но так сложились обстоятельства, что я видел, как он выходил и что писал заявление", - отметил Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада в четверг может отправить в отставку главу Минприроды Абрамовского, - "слуга народа" Кравчук

Глава фракции "СН" считает, что в парламенте найдутся голоса за отставку Абрамовского.

"Вы же помните, что у нас по экологическим законам всегда присутствуют баталии. Первая претензия, которая была озвучена на фракции многими депутатами, которые работают в регионах, экоинспекция – очень коррумпированное учреждение", - объяснил нардеп.

Арахамия признался, что пока нет кандидатуры на должность министра.

"Сейчас какой-то человек, которого назначит правительство, будет и.о. А потом где-то через неделю – 10 дней мы определимся с кандидатом", - добавил руководитель фракции "СН".

Автор: 

Кабмин (14100) отставка (3173) Арахамия Давид (995) Абрамовский Роман (51)
+1
хламидия задрал...
ну а у Абрамовского видать чуйка неплохая ))))
19.10.2021 15:15 Ответить
+1
Торопится не надо.Пусть братья Ермаки проведут аукцион и пусть победит сильнейший богатейший.
19.10.2021 15:17 Ответить
+1
Мабуть завалив план міліард дерев. Хотіли посадити дерева, а посадили печінку.))
19.10.2021 15:37 Ответить
На Волині судили патрульного, який затримав п'яного прокурора за кермом.

Неприпустимою є ситуація, коли правоохоронець, який слідував закону і зупинив п'яного водія, змушений тепер відповідати перед судом. А прокурор, який їздив п'яним, спокійно поновився на роботі та ще й отримав зарплату за пропуск.

https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/65534-na-volini-sudili-patrulnogo-yakiy-zatrimav-p-yanogo-za-kyermom-prokurora/
19.10.2021 15:11 Ответить
Ви ще не зрозуміли хто у владі в Україні і в світі? Вони рогаті і підтирають зади Конституцією. Ляшко каже ,що створили 900 бригад НКВД, щоб перевіряти людей на вакцину, на карантинні бесчинства і т.д. Людина вже піддослідний кролик без прав взагалі, її можна колоти всякою х, можна захоплювати, можна звільняти з роботи, ніяких прав, геноцид, дискримінація за станом здоров,я. У владі ЗЛОЧИНЬЦІ.
19.10.2021 15:22 Ответить
Поліцейські також були не праві. Що упало-те пропало (прокурорцьо таки спасся втечею у двір родички). Потрібно було затримувати отого Йосиповича ще до того,як він вийшов із автомобіля і чкурнув на подвір"я чи-то там до своєї тещі.чи-то ще до когось із родичів. Але у двір вони не мали права заходити без дозволу власника подвір"я. Правда і те,що й прокурор не був власником того ж таки подвір"я і до будинку родички так і не зайшов. Загалом тут юристам потрібно розбиратись і розбиратись. Але ото,що прокуроро просто відомстило поліціянту-не викликає ніяких сумнівів. Звичайно,в країнах Заходу за того прокурора давно б уже всі забули,що було таке (вилетів би із роботи як корок із "Шампанського"!),але тільки не у нас і особливо у райцентрах. От де панує прокуроро-суддівський "бєспрєдєл". Витворяють все,що їм заманеться і ота уся гидота залишається ніким не помічена. Але й поліцейські,мабуть,також отримали від когось із районних властьімущих "замовлення" на прокурора,бо так сміливо би із ним не поводились. А може були ще "кузнечиками", що не тямили із ким ізв"язались.Загалом, у цій всій паскудній історії ще потрібно розбиратись і розбиратись.
19.10.2021 17:30 Ответить
По коррупции "Слуг народа" никакая инспекция не переплюнет.
19.10.2021 15:11 Ответить
В двух правительствах кодлана Коломойского самой умной и порядочной оказалась министр образования Новосад. Быстро наобещала Школа должна стать / будет / перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. И как только у Новосад «появилась» квартира сразу слиняла. Без шума и пыли. Её не ищут, нарами не грозят, ничего у неё не отбирают.
19.10.2021 15:13 Ответить
Так и Криклій з Мінінфраструктури нацарював рублів сто і втік. Зараз під'їдається радником міністра МВС, як і при Авакові.
19.10.2021 15:53 Ответить
Ну пусть Ермак озвучит цену за этот пост
19.10.2021 15:13 Ответить
Торопится не надо.Пусть братья Ермаки проведут аукцион и пусть победит сильнейший богатейший.
19.10.2021 15:17 Ответить
Еще один сгорел на работе?Или зеленые пауки в банке сожрали?
19.10.2021 15:15 Ответить
хламидия задрал...
ну а у Абрамовского видать чуйка неплохая ))))
19.10.2021 15:15 Ответить
юзик точно справится-ему много жрать нужно, а это министерство даст ему много овса...
19.10.2021 15:16 Ответить
Але є і позитивна сторона - чим більше Юзік жере, тим більше генерує фікалій, якими можна удобрити мільярд дерев.)
19.10.2021 15:39 Ответить
Не справился с Глобальным потеплением....,Кстати Джо Байден летит в Европу на конференцию стран J20 по климату...,наверное всем сделают Сибирские морозы -50.... бо газ Мавзолейный типа Метан токсичен и плохо горит....
19.10.2021 15:16 Ответить
19.10.2021 15:19 Ответить
умные вовремя смекнули, что потерявшая края шобла ЗЕ-сявок семимильными шагами, с огоньком, шагает к пропасти ...
19.10.2021 15:31 Ответить
Мабуть завалив план міліард дерев. Хотіли посадити дерева, а посадили печінку.))
19.10.2021 15:37 Ответить
 
 