Абрамовский написал заявление об отставке с поста министра защиты окружающей среды, - "слуга народа" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия лично видел, как министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский писал заявление об отставке.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.
"Я его (Абрамовского. – Ред.) видел. Он писал заявление. Я видел, что министр его написал. По собственному желанию. Я не хочу быть опять ньюсмейкером по какому-то вопросу, но так сложились обстоятельства, что я видел, как он выходил и что писал заявление", - отметил Арахамия.
Глава фракции "СН" считает, что в парламенте найдутся голоса за отставку Абрамовского.
"Вы же помните, что у нас по экологическим законам всегда присутствуют баталии. Первая претензия, которая была озвучена на фракции многими депутатами, которые работают в регионах, экоинспекция – очень коррумпированное учреждение", - объяснил нардеп.
Арахамия признался, что пока нет кандидатуры на должность министра.
"Сейчас какой-то человек, которого назначит правительство, будет и.о. А потом где-то через неделю – 10 дней мы определимся с кандидатом", - добавил руководитель фракции "СН".
