Завтра на заседании Рады объявят об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа", - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что завтра председательствующий на заседании Верховной Рады объявит о том, что Людмила Буймистер больше не является членом фракции "СН".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

По словам Арахамии сейчас "слуги народа" собирают подписи за исключение Буймистер из фракции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буймистер хотят исключить из фракции из-за того, что она не пользуется "темниками" руководства, а доносит свое мнение, - "слуга народа" Дмитрук

"Подписные листы раздали и все подписывают", - заявил нардеп и добавил, что возможно уже даже собрано необходимое количество подписей.

Ранее Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Людмилой Буймистер: "Когда Президент сказал, что не знал, что меня собираются исключать из фракции, это укрепило во мне веру в то, что далеко не все сообщается главе государства".

Ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".

18 октября фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения депутата Людмилы Буймистер из состава фракции.