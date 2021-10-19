РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8368 посетителей онлайн
Новости
1 725 11

Завтра на заседании Рады объявят об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа", - Арахамия

Завтра на заседании Рады объявят об исключении Буймистер из фракции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что завтра председательствующий на заседании Верховной Рады объявит о том, что Людмила Буймистер больше не является членом фракции "СН".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

По словам Арахамии сейчас "слуги народа" собирают подписи за исключение Буймистер из фракции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буймистер хотят исключить из фракции из-за того, что она не пользуется "темниками" руководства, а доносит свое мнение, - "слуга народа" Дмитрук

"Подписные листы раздали и все подписывают", - заявил нардеп и добавил, что возможно уже даже собрано необходимое количество подписей.

Ранее Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Людмилой Буймистер: "Когда Президент сказал, что не знал, что меня собираются исключать из фракции, это укрепило во мне веру в то, что далеко не все сообщается главе государства".

Ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".

18 октября фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения депутата Людмилы Буймистер из состава фракции.

Автор: 

ВР (29399) исключение из фракции (61) Арахамия Давид (995) Слуга народа (2661) Буймистер Людмила (70)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Не знаю на счет конверта, но если он даже был, то тетка нашла в себе силы от него отказаться ине побоялась голосовать против позиции слуг урода.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:31 Ответить
+1
просто умная и чуйка у нее хорошая ... ей с клубом зеленых "самоубийц" не по пути ...
показать весь комментарий
19.10.2021 15:34 Ответить
+1
Ці покидьки навіть не приховують, що виганяють її за те, що вона не тисне кнопки по вказівці згори! Виборці Зе, шлунки на ножках, ви хоч бачите, що ви наробили. Ви обрали диктатуру, де ніхто з підлеглих не може перечити диктатору! Будь-яке відхилення від "лінії партії" карається, дискусії не приймаються!
показать весь комментарий
19.10.2021 16:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уже...) без конверта тяжеловато ей придется, но гудок поможет
показать весь комментарий
19.10.2021 15:23 Ответить
Не знаю на счет конверта, но если он даже был, то тетка нашла в себе силы от него отказаться ине побоялась голосовать против позиции слуг урода.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:31 Ответить
СН в турборежиме застрял....,после ухода Розумкова фракция рассыпется на фрикции... СН это в переводе с дипломатической мови.... Скандальные НЕУЧИ...
показать весь комментарий
19.10.2021 15:29 Ответить
Кошмарят "слуги урода" своих, кто еще не разбежался.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:29 Ответить
Русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:33 Ответить
она точно не русская)
показать весь комментарий
19.10.2021 15:35 Ответить
А я разве про нее говорил ? )
показать весь комментарий
19.10.2021 15:40 Ответить
Случайные пассажиры в политике всегда плохо заканчивают.... Гитьлер, Муссолини, Каддафи, Саддам и прочие пассажиры...типа Асад...,которого живым после 2015 года никто не видел...,после бомб в Алеппо....
показать весь комментарий
19.10.2021 15:34 Ответить
Ну там остаются ещё Ленин со Сталиным, Мао и Маркс с Энгельсом и группой товарищей )
показать весь комментарий
19.10.2021 15:43 Ответить
просто умная и чуйка у нее хорошая ... ей с клубом зеленых "самоубийц" не по пути ...
показать весь комментарий
19.10.2021 15:34 Ответить
Ці покидьки навіть не приховують, що виганяють її за те, що вона не тисне кнопки по вказівці згори! Виборці Зе, шлунки на ножках, ви хоч бачите, що ви наробили. Ви обрали диктатуру, де ніхто з підлеглих не може перечити диктатору! Будь-яке відхилення від "лінії партії" карається, дискусії не приймаються!
показать весь комментарий
19.10.2021 16:16 Ответить
 
 