94,2% украинцев, госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе, не были вакцинированы, - Минздрав
В Украине 94,2% людей, госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе не получили ни одной дозы COVID-вакцины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
С 27 488 людей, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19.
В министерстве напомнили, что наиболее эффективно иммунитет вырабатывается после 2-й дозы вакцины, которую следует получить в рекомендованный интервал. Этот интервал составляет для:
- CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней
- Comirnaty/Pfizer - 21 день
- Moderna - 28 дней
- AstraZeneca - 4-12 недель.
Но даже неспециалистам понятно, что привитые даже одной дозой и непривитые по отношению к коронавирусу ведут себя по-разному.
Продолжи мысль?...
18*100/59=30,5%. Итого при равной вероятности госпитализации, вакцинированных было бы 30%, а их 5,8%. Итого вероятность госпитализации у невакцинированных в (96,2/5.8)/(59/18)=5,06 раза выше, чем у вакцинированных.
А что, 2000 лет назад уже знали об уколах, и предупреждали о них?
Может, я пропустил - назовите конкретную главу, стих Библии, где это написано.
Вообще, показательно, что о мифических "порохоботах", и об уколах в Библии, несет пургу один и тот же человек. Как-то это совместимо, видимо. Если уж искаженное сознание, то это проявляется во всём.
Спасет только избушка в глухой сибирской тайге.
"Профессор", Вы физик, или астрофизик? А что произойдёт, если условный "дебил", стукнется головой об условную стену со скоростью света.
Как ему с этим теперь жить, зная, что он под рогатым клиентом?
Этот человек, просто не знает Бога, и не верит в Бога.
А там, в Библии не написано, скоро-ли будет эпидемия поражающая исключительно идиотов?
"Цензору" - срочно искать нового модератора, ведь тот который удалит пост с угрозами жизни, явно "не выживет"
Те средневековые рыцари которые привезли в Европу из мусульманских стран моду мыть руки, и после чего значительно снизилась частота возникновения эпидемий - вообще были не правы, нужно было подождать пока у населения выработается иммунитет от холеры через пару тысяч лет...
Какой иммунитет? Что в словах - "переболевший COVID не приобретает иммунитет от вируса и может заболеть повторно" - Вам не понятно (Шойгу Вас забери!)???
Как можно приобрести иммунитет от этого вируса и его модификаций? Переболев раз 15?
Я поэтому и написал про естественный отбор, для особо одарённых - это когда восприимчивые к вирусу тяжело переносящие заболевание вымрут, а те кто болеют легко - останутся. Вы за естественный отбор?
Такие умники как Вы, предлагаете ходить из Киева в Мадрид пешком, вместо полетов самолётом.
Современная вакцинация предполагает, значительное снижение риска тяжёлого течения болезни и снижение риска заболеть, при условии соблюдения элементарных карантинных норм.
https://www.pharmaceutical-technology.com/covid-19-vaccination-tracker/
Дійсно, захворюваність у Польщі дещо збільшилися, але не критично.
Графік вакцинації і захворюваності в Польщі:
У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.