4 443 142

94,2% украинцев, госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе, не были вакцинированы, - Минздрав

94,2% украинцев, госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе, не были вакцинированы, - Минздрав

В Украине 94,2% людей, госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе не получили ни одной дозы COVID-вакцины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С 27 488 людей, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19.

В министерстве напомнили, что наиболее эффективно иммунитет вырабатывается после 2-й дозы вакцины, которую следует получить в рекомендованный интервал. Этот интервал составляет для:

- CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней
- Comirnaty/Pfizer - 21 день
- Moderna - 28 дней
- AstraZeneca - 4-12 недель.

Топ комментарии
+15
Сча антиваксеры снова взвоют, что прививки не помогают, "єта другоє"
показать весь комментарий
19.10.2021 15:52 Ответить
+10
Спостерігається цікавий феномен серед "чіпірованих": стають дуже агресивними до нечіпованих. Це що, побочна дія вакацин? Особливо нетерпимими до "відказників" стають ті нещасні, яких "чіпували" примусово, погрожуючи викинути з роботи, і які ще недавно були проти прививок. Не хіло їх так торкнуло.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:16 Ответить
+8
Начиналось все с 99,9%, сейчас 94,2%.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:56 Ответить
это как с свинособаками, цивилизованные люди становятся агрессивными. С малообразованными дебилами не хочется пересекаться. Их ограничивают в передвижении за границы позволенного, а орки всё равно продолжают лезть во все дыры со своим руцким миром, чипированием 5G, невежеством и прочими сказками.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:38 Ответить
Провокатори. І все ніяк народ не нацькують один на одного.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:52 Ответить
6% из 18 вакцинированных всётаки попали. 60% эффективности? Это если не врут.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:24 Ответить
Если кололись китайской или индийской то считается что вакцинированы а по факту фуфлом.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:30 Ответить
Что не так с китайской или индийской вакциной ?
показать весь комментарий
19.10.2021 16:54 Ответить
Только одно,то что это вакциной назвать нельзя.
показать весь комментарий
19.10.2021 18:40 Ответить
А то, что и Индия с помощью вакцины ковишилд справилась с ниипической вспышкой ковида, то совпадение?
показать весь комментарий
19.10.2021 18:55 Ответить
Відсоток вакцинованих у Індії не надто відрізняється від України, - у них 20,9%, у нас, - 14,7%.
показать весь комментарий
19.10.2021 20:45 Ответить
Еге ж, не надто: приннаймні одну дозу в Індії одержало 50,5% населення, а в Україні тільки 18,3%.
показать весь комментарий
19.10.2021 21:36 Ответить
https://www.pharmaceutical-technology.com/covid-19-vaccination-tracker/

показать весь комментарий
19.10.2021 21:51 Ответить
Что-то я не видел Ваших уточнений и возмущений по поводу "В Україні 94,2% людей, госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня, не отримали жодної дози COVID-вакцини." Вот бы Ви и написали, что полностью вакцинированных попавших в больницы еще прилично меньше, чем 5,8%.

Но даже неспециалистам понятно, что привитые даже одной дозой и непривитые по отношению к коронавирусу ведут себя по-разному.
показать весь комментарий
19.10.2021 22:11 Ответить
Я так понимаю, Вы специалист по вакцинам ?
показать весь комментарий
20.10.2021 07:13 Ответить
Давай так: 6% имеющих справки о вакцинации госпитализированы..
Продолжи мысль?...
показать весь комментарий
19.10.2021 17:00 Ответить
Откуда такая уверенность, что все из них действительно вакцинировались, а не купили бумажечку?
показать весь комментарий
19.10.2021 17:21 Ответить
Именно!
показать весь комментарий
19.10.2021 17:32 Ответить
23% от всего населения составляют дети до и 16 лет, они не вакцинированы, но редко попадают в больницы. Итого 77% населения из которых 18% вакцинированы. 77-18=59
18*100/59=30,5%. Итого при равной вероятности госпитализации, вакцинированных было бы 30%, а их 5,8%. Итого вероятность госпитализации у невакцинированных в (96,2/5.8)/(59/18)=5,06 раза выше, чем у вакцинированных.
показать весь комментарий
19.10.2021 18:11 Ответить
Хтось ще вірить мінздоху...................?
показать весь комментарий
19.10.2021 16:25 Ответить
о, а було 99,3%
показать весь комментарий
19.10.2021 16:29 Ответить
Только вот в Библии давно уже написано, что будет с теми, кто укололся.

А что, 2000 лет назад уже знали об уколах, и предупреждали о них?
Может, я пропустил - назовите конкретную главу, стих Библии, где это написано.
Вообще, показательно, что о мифических "порохоботах", и об уколах в Библии, несет пургу один и тот же человек. Как-то это совместимо, видимо. Если уж искаженное сознание, то это проявляется во всём.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:05 Ответить
Скоро чипировать будут дистанционно: автоматы в метро, кассы супермаркетов.... Потом и через мобильник, кодируют Вас на уровне ДНК.
Спасет только избушка в глухой сибирской тайге.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:35 Ответить
скатертью дорога
показать весь комментарий
19.10.2021 17:55 Ответить
"Время понятие относительное"

"Профессор", Вы физик, или астрофизик? А что произойдёт, если условный "дебил", стукнется головой об условную стену со скоростью света.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:38 Ответить
Хуже того - он уже чипирован... В детстве, когда всех прививали.
Как ему с этим теперь жить, зная, что он под рогатым клиентом?
Этот человек, просто не знает Бога, и не верит в Бога.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:49 Ответить
"Да здравствует естественный отбор!" - произнёс "профессор иммунологии"...
А там, в Библии не написано, скоро-ли будет эпидемия поражающая исключительно идиотов?
"Цензору" - срочно искать нового модератора, ведь тот который удалит пост с угрозами жизни, явно "не выживет"
Те средневековые рыцари которые привезли в Европу из мусульманских стран моду мыть руки, и после чего значительно снизилась частота возникновения эпидемий - вообще были не правы, нужно было подождать пока у населения выработается иммунитет от холеры через пару тысяч лет...
показать весь комментарий
19.10.2021 17:32 Ответить
Человек, перепутавший себя с Богом, написавший - "Кто удалит мой пост, тот сдохнет. Я не шучу.", утверждает, что это я что-то путаю.

Какой иммунитет? Что в словах - "переболевший COVID не приобретает иммунитет от вируса и может заболеть повторно" - Вам не понятно (Шойгу Вас забери!)???

Как можно приобрести иммунитет от этого вируса и его модификаций? Переболев раз 15?
Я поэтому и написал про естественный отбор, для особо одарённых - это когда восприимчивые к вирусу тяжело переносящие заболевание вымрут, а те кто болеют легко - останутся. Вы за естественный отбор?

Такие умники как Вы, предлагаете ходить из Киева в Мадрид пешком, вместо полетов самолётом.

Современная вакцинация предполагает, значительное снижение риска тяжёлого течения болезни и снижение риска заболеть, при условии соблюдения элементарных карантинных норм.
показать весь комментарий
19.10.2021 18:52 Ответить
Есть клеточный иммунитет. Он универсален. Благодаря ему в 95% случаев вирус ликвидируется на слизистой ротовой полости. Без всяких антител. Это называют "бессимптомное течение".
показать весь комментарий
19.10.2021 19:37 Ответить
А нет статистики, какой процент из заболевших имею липовый сертификат о вакцинации?
показать весь комментарий
19.10.2021 17:17 Ответить
Польща - на сьогодні вакциновано 51,9% населення.

https://www.pharmaceutical-technology.com/covid-19-vaccination-tracker/

Дійсно, захворюваність у Польщі дещо збільшилися, але не критично.
Графік вакцинації і захворюваності в Польщі:

показать весь комментарий
19.10.2021 20:58 Ответить
Дякую. Міг би й сам перевірити... Блін, скільки брехні! Навіщо? Не розумію, в чому сенс подавати неправдиву інформацію?
показать весь комментарий
19.10.2021 21:32 Ответить
А ось графік по Україні:

показать весь комментарий
19.10.2021 21:02 Ответить
сегодня заболели 2 коллег, вакцинированные летом пфайзером. Состояние тяжелое.
показать весь комментарий
19.10.2021 22:30 Ответить
Прихильники УПЦ МП влаштували у Києві акцію проти вакцинації, - фото

У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.















показать весь комментарий
19.10.2021 23:27 Ответить
Нуклеокапсиды - знают же такое слово. Идиоты.
показать весь комментарий
20.10.2021 08:43 Ответить
