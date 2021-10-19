94,2% украинцев, госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе, не были вакцинированы, - Минздрав

В Украине 94,2% людей, госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе не получили ни одной дозы COVID-вакцины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С 27 488 людей, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября 2021, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19.

В министерстве напомнили, что наиболее эффективно иммунитет вырабатывается после 2-й дозы вакцины, которую следует получить в рекомендованный интервал. Этот интервал составляет для:



- CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней

- Comirnaty/Pfizer - 21 день

- Moderna - 28 дней

- AstraZeneca - 4-12 недель.

