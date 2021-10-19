Украинцев призывают перечислить дневную зарплату на помощь маленькой Виктории Полюге - лекарства стоят 65 млн грн
Львовяне посвящают рабочий день 19 октября маленькой Виктории Полюге и перечисляют дневную зарплату, чтобы ее спасти.
Об этом говорится в публикации на facebook-странице "Врятуємо Вікторію Разом", информирует Цензор.НЕТ.
Так также призывают присоединиться к инициативе, независимо от местонахождения.
Среди прочих, помочь девочке призывает в Facebook фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.
"Мы очень хотим, чтобы Виктория победила болезнь, поэтому собирали девочке помощь во время тура "Оранжерея" во Львове и во время концерта к 360-летию университета. Не будем равнодушными, ведь "Виктория" значит "победа", - призвал он.
Львовянка Виктория Полюга болеет спинальной мышечной атрофией (СМА), от которой постепенно слабеют все мышцы. Спасти девочку могут лекарства стоимостью 65 млн грн.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ
PayPal: [email protected]
Приватбанк 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (отец) ⠀
Ощадбанк 5167 8032 2632 0880 Коцовский Марьяна (мать)
Monobank: 5375411404612058
UAH Получатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВИКТОРИЯ СМА Код получателя: 44233657 UA413052990000026007031019925 Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"
Справка: СМА (спинальная мышечная атрофия) - генетическое нервно-мышечное заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга и приводящее к нарастающей мышечной слабости. Заболевание носит прогрессирующий характер, слабость начинается с мышц ног и всего тела и с развитием заболевания доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. При этом интеллект больных СМА абсолютно сохранен. Существует успешное лечение. Харьковская правозащитная группа указывает: "Spinraza - препарат, который производит американская компания Biogen. Назвать это прорывом в лечении - не сказать ничего. Большинство детей, которые вовремя, при первых признаках болезни, начали принимать препарат, почти ничем не отличаются от сверстников. Развитие болезни у пациентов, получивших Spinraza на более поздних стадиях СМА, значительно замедляется. Лекарство одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA)".
Накалатають у пробірці і вколять вам.
Навіть нічим не доведете свої слова.
Дай Боже здоровичка ребенку!!!🙏🙏🙏
хай виділить з офшорів.
А взагалі-то, подібні хвороби повинні лікуватися ЛИШЕ за рахунок держави і, думаю, якщо, навіть, легенько і правильно потрусити наший мінздрав з міністрами і до них наближеними особами, то гроші знайдуться і на дитину, і на АТОшників, і на безкоштовні ліки для пенсіонерів.
что же до абортов,то увы,не было ещё ни одного подтверждения того,что абортировали гения.
я понимаю что вы хотите сказать,но не приемлю.
человек часть природы. вас же не удивляет факт,когда погибает медвежонок,слонёнок...это часть жизни.
раньше считалось,что в 95% случаев выкидышей,природа сама избавлялась от балласта. потом придумали лежать на сохранении,в итоге появилось много детей не совсем нужной кондиции,-зачем?
вы когда нибудь задумывались над тем,почему происходят сбои в генетике и рождаются неполноценные дети? а факторов не так уж и много. курение,алкоголь,несоблюдение гигиены,несвоевременное обращение к врачу....приём наркотиков...и всё это тогда,когда формируется организм,в возрасте от 12 до 18 лет. именно тогда,когда гулянки,пьянки и прочее...
где гарантия что мама этой девочки не виновна,или тот же папа не виновен?
моя жена будучи беременной,не принимала ни одной таблетки,даже от головы аспирин не пила,потому что думала о ребёнке,при этом никогда не курила и никогда не употребляла алкоголь.
за всё в этой жизни нужно платить,в том числе и такую большую цену,о которой речь в статье!
НО вы далеки от правды и объективности. То что у вс здоровый ребенок, это не потому что вы такой классный, а ваша жена не пила таблеток во время беременности. И эти люди с их ребенком - это необязатльно с ними случилось потому что они уроды, наркоманы и алкоголики.
Все не так однозначно как вам кажется.
Вылечить одного ребёнка за 65 миллионов, или 65 детей по миллиону?
Результат одинаков. Время хайпа и Инстаграмма.
І як одразу не здогадалась..
На Цензоре был фотоочёт. Канадские инструкторы в военном госпитале (если не ошибаюсь Николаева) листья гребут. А мы что делаем? Песни поём.
С уважением.
Хочу скинуть по возможности.... Но не знаю насколько верные данные...