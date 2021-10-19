РУС
Украинцев призывают перечислить дневную зарплату на помощь маленькой Виктории Полюге - лекарства стоят 65 млн грн

Львовяне посвящают рабочий день 19 октября маленькой Виктории Полюге и перечисляют дневную зарплату, чтобы ее спасти.

Об этом говорится в публикации на facebook-странице "Врятуємо Вікторію Разом", информирует Цензор.НЕТ.

Так также призывают присоединиться к инициативе, независимо от местонахождения.

Среди прочих, помочь девочке призывает в Facebook фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Социальная выставка "Жизнь на бумаге" в ВР: Депутатов "отправили" в квартиры онкобольных, чтобы привлечь внимание к их проблемам. ФОТОрепортаж

"Мы очень хотим, чтобы Виктория победила болезнь, поэтому собирали девочке помощь во время тура "Оранжерея" во Львове и во время концерта к 360-летию университета. Не будем равнодушными, ведь "Виктория" значит "победа", - призвал он.

Украинцев призывают перечислить дневную зарплату на помощь маленькой Виктории Полюге - лекарства стоят 65 млн грн 01

Львовянка Виктория Полюга болеет спинальной мышечной атрофией (СМА), от которой постепенно слабеют все мышцы. Спасти девочку могут лекарства стоимостью 65 млн грн.

Также читайте: Жене ветерана войны с Россией Макухи нужна помощь на лечение рака

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ

PayPal: [email protected]

Приватбанк 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (отец) ⠀

Ощадбанк 5167 8032 2632 0880 Коцовский Марьяна (мать)

Monobank: 5375411404612058

UAH Получатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВИКТОРИЯ СМА Код получателя: 44233657 UA413052990000026007031019925 Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Полет нормальный": 13-летний Макс, ставший первым ребенком, которому пересадили сердце в Украине, поднялся на ноги. ФОТО

Справка: СМА (спинальная мышечная атрофия) - генетическое нервно-мышечное заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга и приводящее к нарастающей мышечной слабости. Заболевание носит прогрессирующий характер, слабость начинается с мышц ног и всего тела и с развитием заболевания доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. При этом интеллект больных СМА абсолютно сохранен. Существует успешное лечение. Харьковская правозащитная группа указывает: "Spinraza - препарат, который производит американская компания Biogen. Назвать это прорывом в лечении - не сказать ничего. Большинство детей, которые вовремя, при первых признаках болезни, начали принимать препарат, почти ничем не отличаются от сверстников. Развитие болезни у пациентов, получивших Spinraza на более поздних стадиях СМА, значительно замедляется. Лекарство одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA)". 

+16
Украинцев призывают...Евреев призывайте,а то украинцы то платят налоги,а еврей в офшорах денежки прячут.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:20 Ответить
+14
уже давно принят. называется подоходный налог. надо только не в офшорах прятать деньги
показать весь комментарий
19.10.2021 16:21 Ответить
+11
+ Одужуй, крихітко. Бог у поміч.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:55 Ответить
+ Одужуй, крихітко. Бог у поміч.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:55 Ответить
Скільки потрібно коштів щоб робити ці ліки в Україні? Вже не перший раз збирають гроші в Інтернеті на ці ліки, економічно доцільно вкласти гроші і отримати український аналог західного препарата.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:41 Ответить
більшість західних препаратів можна виробити, таким шляхом пішла Індія випускає препарати "дженерики" які за складом ідентичні оригіналу,подивіться в наші аптеки там половина ліків звідти .
показать весь комментарий
19.10.2021 18:42 Ответить
Потрібна цільова державна програма по фінансуванню розробки українських аналогів найбільш вживаних та найбільш дорогих ліків.
показать весь комментарий
20.10.2021 10:04 Ответить
Та взагалі безплатно.
Накалатають у пробірці і вколять вам.
показать весь комментарий
19.10.2021 18:52 Ответить
Сьогодні препарати які продаються в аптеках на 99% пуста крейда.
показать весь комментарий
20.10.2021 10:05 Ответить
Брехня.
Навіть нічим не доведете свої слова.
показать весь комментарий
20.10.2021 21:57 Ответить
Это из чего же такого делают лекарство за 65 млн.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:11 Ответить
Из мавзолейного Новичка в перемешку с Полонием...,Путлер в курсе...
показать весь комментарий
19.10.2021 16:15 Ответить
из стволовых клеток
показать весь комментарий
19.10.2021 16:17 Ответить
Это генетическая модификация, одна инъекция (одной для лечения достаточно) стоит более двух миллионов долларов. Такая цена из-за редкости болезни, а на разработку лекарства иногда тратятся миллиарды. Фирма у которой подобное лекарство не получилось, понесла многомиллиардные потери.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:30 Ответить
Роблять із хуцпи, за 2.4 млн дол, або 1600 кг золота, розведення лохів, а дитя потрібно вилікувати.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:46 Ответить
Ужас, откуда такие суммы? Думаю надо принимать закон о распределения подобных сумм на всех предпринимателей у кого доход от бизнеса >=1 000 000 грн/мес. Думаю это будет справедливо!
показать весь комментарий
19.10.2021 16:11 Ответить
уже давно принят. называется подоходный налог. надо только не в офшорах прятать деньги
показать весь комментарий
19.10.2021 16:21 Ответить
не, то ерунда! Надо целивой, с прямим доступом к счету. Надо когдо то вылечить, списали сумму и все! По другому это не будет. Они свои бабки делали в нашем обществе, на них работают люди т.п. Один за всех и все за одного и нехер там слюни распускать
показать весь комментарий
19.10.2021 16:25 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 16:39 Ответить
нет, не поделить )) а % на благотворительность, они никогда не обеднеют!
показать весь комментарий
19.10.2021 21:48 Ответить
Пусть вавка от тебя уйдёт и на на хутю пуя перейдет.
Дай Боже здоровичка ребенку!!!🙏🙏🙏
показать весь комментарий
19.10.2021 16:16 Ответить
Я перечислил. А кто нибудь из ЗЕленых пид#растов это сделал? Особенно интересно чем помог главный пид#раст?
показать весь комментарий
19.10.2021 16:18 Ответить
Украинцев призывают...Евреев призывайте,а то украинцы то платят налоги,а еврей в офшорах денежки прячут.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:20 Ответить
Думаю, якби Вікторія була за національністю "такі да", то вже б давно пройшла і післялікувальну реабілітацію десь біля Мертвого моря.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:49 Ответить
Таки да..
показать весь комментарий
19.10.2021 19:45 Ответить
А шо скажет ZEжлобье?
показать весь комментарий
19.10.2021 16:22 Ответить
пусть хрюша потрошенко поможет, вот он тварь жадная и богатая.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:32 Ответить
зря вы так о каломоеше
показать весь комментарий
19.10.2021 17:10 Ответить
попроси в зеленського.
хай виділить з офшорів.
показать весь комментарий
19.10.2021 18:52 Ответить
иди на йух и не возвращайся
показать весь комментарий
19.10.2021 22:02 Ответить
Да, именно так они и говорят всем своим адептам)))))
показать весь комментарий
20.10.2021 08:58 Ответить
А як же славнозвісний фонд Ріната Ахметова? Як подивитися по тєліку його канал, то вся медицина тільки на ньому бідному і тримається.
А взагалі-то, подібні хвороби повинні лікуватися ЛИШЕ за рахунок держави і, думаю, якщо, навіть, легенько і правильно потрусити наший мінздрав з міністрами і до них наближеними особами, то гроші знайдуться і на дитину, і на АТОшників, і на безкоштовні ліки для пенсіонерів.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:44 Ответить
меня сейчас на куски порвут,но я за спартанский метод отбора.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:45 Ответить
Тоді я Вам приведу цитату і можливо Ви передумаєте."Роблячи аборти ми вбиваємо здорових дітей.Виліковуючи хворих дітей ми вбиваємо націю."Адольф Гітлер (Шикльгрубер) "Моя Боротьба".
показать весь комментарий
19.10.2021 17:18 Ответить
я слишком взрослый,чтоб менять своё мировозрение.
что же до абортов,то увы,не было ещё ни одного подтверждения того,что абортировали гения.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:30 Ответить
просто- сколько на эти деньги небезнадежных можно вылечить
показать весь комментарий
19.10.2021 22:04 Ответить
+1
показать весь комментарий
19.10.2021 17:23 Ответить
даже если бы это был ваш ребенок??
показать весь комментарий
19.10.2021 22:25 Ответить
да.
показать весь комментарий
20.10.2021 09:27 Ответить
рискну предположить, что или у вас нет детей, или они здоровы
показать весь комментарий
20.10.2021 13:38 Ответить
и даже внуки.
я понимаю что вы хотите сказать,но не приемлю.
человек часть природы. вас же не удивляет факт,когда погибает медвежонок,слонёнок...это часть жизни.
раньше считалось,что в 95% случаев выкидышей,природа сама избавлялась от балласта. потом придумали лежать на сохранении,в итоге появилось много детей не совсем нужной кондиции,-зачем?

вы когда нибудь задумывались над тем,почему происходят сбои в генетике и рождаются неполноценные дети? а факторов не так уж и много. курение,алкоголь,несоблюдение гигиены,несвоевременное обращение к врачу....приём наркотиков...и всё это тогда,когда формируется организм,в возрасте от 12 до 18 лет. именно тогда,когда гулянки,пьянки и прочее...

где гарантия что мама этой девочки не виновна,или тот же папа не виновен?

моя жена будучи беременной,не принимала ни одной таблетки,даже от головы аспирин не пила,потому что думала о ребёнке,при этом никогда не курила и никогда не употребляла алкоголь.

за всё в этой жизни нужно платить,в том числе и такую большую цену,о которой речь в статье!
показать весь комментарий
20.10.2021 14:23 Ответить
Значит я прав. Ребенок у вас здоров.
НО вы далеки от правды и объективности. То что у вс здоровый ребенок, это не потому что вы такой классный, а ваша жена не пила таблеток во время беременности. И эти люди с их ребенком - это необязатльно с ними случилось потому что они уроды, наркоманы и алкоголики.
Все не так однозначно как вам кажется.
показать весь комментарий
20.10.2021 15:27 Ответить
таке враження що це ідея не батьків хворої дитини. мабуть незабаром - вибори. . .
показать весь комментарий
19.10.2021 16:50 Ответить
Помогайте друзья,жизнь детей бесценна
показать весь комментарий
19.10.2021 17:06 Ответить
Тут такой выбор.
Вылечить одного ребёнка за 65 миллионов, или 65 детей по миллиону?
показать весь комментарий
19.10.2021 17:34 Ответить
Такі як ви жодної копійки не дають, але зазвичай багато базарять.
показать весь комментарий
19.10.2021 18:54 Ответить
Или песни поют, пусть даже про батка ношого Бандеру.
Результат одинаков. Время хайпа и Инстаграмма.
показать весь комментарий
19.10.2021 19:07 Ответить
ВАта кострубата ?
І як одразу не здогадалась..
показать весь комментарий
19.10.2021 19:19 Ответить
Как вам будет угодно. Но батюшки 1 (одного) инвалида войны с кацапами взяли бы на обеспечение от монастыря. Молодые люди (мои земляки) краматорчане не пошли субботник в больнице для ветеранов провести. Кто об этом узнает? Пошли песни петь.
На Цензоре был фотоочёт. Канадские инструкторы в военном госпитале (если не ошибаюсь Николаева) листья гребут. А мы что делаем? Песни поём.
показать весь комментарий
19.10.2021 20:12 Ответить
Якщо не співати таких пісень, то байдужої вати не поменшає.
показать весь комментарий
19.10.2021 20:25 Ответить
(чтобы по морде не получить) Как вы по возрасту? В техникуме учили трилогию "Малая Земля" Помните в "Целине" Есть хлеб, будет и песня.
С уважением.
показать весь комментарий
19.10.2021 20:41 Ответить
Совкову науку не застала. Слава Богу.
показать весь комментарий
19.10.2021 21:02 Ответить
с каждой Зедепутаны по ляму, или с одной брехливой квартальской гадины один офшор и ребеночек будет жить....
показать весь комментарий
19.10.2021 18:05 Ответить
Ребята, подскажите насколько РЕАЛЬНЫЕ данные банковских реквизитов !?

Хочу скинуть по возможности.... Но не знаю насколько верные данные...
показать весь комментарий
19.10.2021 19:06 Ответить
Даже не хочу коментировать.
показать весь комментарий
19.10.2021 21:32 Ответить
 
 