Украинцев призывают перечислить дневную зарплату на помощь маленькой Виктории Полюге - лекарства стоят 65 млн грн

Львовяне посвящают рабочий день 19 октября маленькой Виктории Полюге и перечисляют дневную зарплату, чтобы ее спасти.

Об этом говорится в публикации на facebook-странице "Врятуємо Вікторію Разом".

Так также призывают присоединиться к инициативе, независимо от местонахождения.

Среди прочих, помочь девочке призывает в Facebook фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Мы очень хотим, чтобы Виктория победила болезнь, поэтому собирали девочке помощь во время тура "Оранжерея" во Львове и во время концерта к 360-летию университета. Не будем равнодушными, ведь "Виктория" значит "победа", - призвал он.

Львовянка Виктория Полюга болеет спинальной мышечной атрофией (СМА), от которой постепенно слабеют все мышцы. Спасти девочку могут лекарства стоимостью 65 млн грн.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ

PayPal: [email protected]

Приватбанк 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (отец) ⠀

Ощадбанк 5167 8032 2632 0880 Коцовский Марьяна (мать)

Monobank: 5375411404612058

UAH Получатель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВИКТОРИЯ СМА Код получателя: 44233657 UA413052990000026007031019925 Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"

Справка: СМА (спинальная мышечная атрофия) - генетическое нервно-мышечное заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга и приводящее к нарастающей мышечной слабости. Заболевание носит прогрессирующий характер, слабость начинается с мышц ног и всего тела и с развитием заболевания доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. При этом интеллект больных СМА абсолютно сохранен. Существует успешное лечение. Харьковская правозащитная группа указывает: "Spinraza - препарат, который производит американская компания Biogen. Назвать это прорывом в лечении - не сказать ничего. Большинство детей, которые вовремя, при первых признаках болезни, начали принимать препарат, почти ничем не отличаются от сверстников. Развитие болезни у пациентов, получивших Spinraza на более поздних стадиях СМА, значительно замедляется. Лекарство одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA)".