За повышение тарифа на передачу электроэнергии в конечном счете заплатит каждый украинец из своего кармана, – эксперт

Повышение тарифа на электроэнергию почувствуют все украинцы, поскольку цены на товары и услуги для конечного потребителя сразу вырастут.

Об этом заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь. "Оно коснется всех, кто потребляет электроэнергию или производит конечный продукт с участием электроэнергии, или газа и т.д. Но важно понимать, что в конце концов за конечный продукт заплатит конечный покупатель. То есть, мы с вами - как граждане этой страны", - объяснил Соболь

. Он также подчеркнул, что это будет особенно тяжело для украинцев, покупательная способность которых в последнее время снизилась на фоне карантинных ограничений, роста тарифов на продукты, услуги и коммуналку. По его мнению, повышение тарифа на передачу электроэнергии накануне очередного карантина, приведет к значительным потерям как для бизнеса, так и для населения. "В таких условиях власть выбрала самое неудачное время из всех возможных для повышения тарифа. А как это обернется на внутреннюю экономику, на микроэкономику внутри страны – мы только посмотрим. Но потери точно будут. И мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул Соболь.

Ранее в Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что повышение тарифа на передачу электроэнергии до 458,83 грн/МВт*ч, инициированное НЭК Укрэнерго, приведет к кризисным последствиям для транспортной отрасли, поскольку ее расходы вырастут на 1,2 млрд грн в год.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*час. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и он вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час.

+11
19.10.2021 16:31 Ответить
+10
Я уже ******** считать насколько подорожала комуналка с приходом опг квартал95 к власти!
19.10.2021 16:19 Ответить
+8
Ура! Кінець епохи бідності!
19.10.2021 16:19 Ответить
Я уже ******** считать насколько подорожала комуналка с приходом опг квартал95 к власти!
19.10.2021 16:19 Ответить
19.10.2021 16:31 Ответить
время снимать сливки, витёк с хорошей кассой ушёл и я прибарахлюся
19.10.2021 17:20 Ответить
Ну так идет планомерный процесс отключения от таежной энергосистемы и подключение к европейской. Или тебе не говорили, что за это надо платить?
19.10.2021 16:35 Ответить
Покупка эл энергии в Беларуси - это отключение от тайлжной? Ты что там куришь с подоляком?
19.10.2021 16:37 Ответить
Какая покупка в Беларуси, где ты прочел? Для подключения к европейской сети необходимо привести в порядок и модернизировать свои транзитные мощности. Это требует инвестиции и за это заплатишь ты, лошара. Сейчас стадо в недоумении. 8 лет идем в Европу, а зад до сих пор голый. А все потому, что опять не того выбрали. Зеленский - вот кто тебе мешает получать зарплату 4000 евро.
19.10.2021 17:02 Ответить
А мы подключены к евпопейской энергосистеме? В каком кокаиновом бреду?
19.10.2021 16:37 Ответить
Ми нашлі одно інтєрєсноє рєшеніє... Но опять помєшал Порошенко...
19.10.2021 16:51 Ответить
Ура! Кінець епохи бідності!
19.10.2021 16:19 Ответить
-Кінець епохи бідності!
-Гуррра-а-а-а
-Настає епоха старцювання...
-У-у-у-у, сссуки!
19.10.2021 17:57 Ответить
Пакращення вжэ сьогодни)))))
19.10.2021 16:20 Ответить
Потерпеть ещё не много нужно.
Вот как электроэнергия подорожает, вот тогда можно и расслабиться , конец той эпохе бедности
19.10.2021 16:22 Ответить
Зачем подождать.? Уже подорожало. Для бизнеса рост за последнее время составляет почти 1.5 грн.\квт Только 0.5 за последний месяц.
19.10.2021 16:34 Ответить
19.10.2021 16:45 Ответить
Сметуны, вы где? Жрете дерьмо? Жрите до рыгачки.
19.10.2021 16:22 Ответить
19.10.2021 16:39 Ответить
Это именно то, чего добивался наш министр энергетики перевести всех в категорию нищебродов. Его цель начинает обретать реальные черты.
19.10.2021 16:22 Ответить
19.10.2021 16:40 Ответить
спасибо кэп, а то мы думали что зеля заплатит ))
19.10.2021 16:27 Ответить
Вот раньше, при повышении тарифов, всё было иначе.
Никогда это не отражалось на карманах украинцев.
Поверніть злочинну владу!
19.10.2021 16:31 Ответить
Таких рекордных тарифов и цен не было никогда. Совсем никогда. Пока вы не привели дебилов к власти. Не надо тут теперь тупо трындеть.
19.10.2021 16:36 Ответить
19.10.2021 16:37 Ответить
19.10.2021 16:44 Ответить
Посмотри динамику роста тарифов в Украине.
19.10.2021 16:41 Ответить
А динамику роста средних и минимальных зарплат приведешь? Что ты мне тут тупо втираешь? Что газ по 10 или вода и водоотвод по 40 у нас когда-то уже были? Или такие цены на продукты?
19.10.2021 16:47 Ответить
Давай ты приведёшь.
Или не умеешь?
19.10.2021 16:49 Ответить
19.10.2021 16:52 Ответить
С кем это ты на селфи?
19.10.2021 16:55 Ответить
19.10.2021 16:56 Ответить
Изучай. Смачного и глотай. И это данные только по февраль 2021. А не как у тебя по 2017 год. И сейчас в октябре все еще веселее.

19.10.2021 16:55 Ответить
Не у меня, а в Украине.
19.10.2021 16:57 Ответить
Это именно у тебя. Смотрел бы что именно постишь.
19.10.2021 17:30 Ответить
19.10.2021 17:35 Ответить
А тепер те саме в доларовому еквіваленті.
19.10.2021 19:52 Ответить
​​🏛️Источники сообщают, что в Офисе президента придумали гениальный по своему цинизму план, как использовать нехватку на всех обещанного Нафтогазом дешевого газа. Принцип давно известный - разделяй и властвуй.



🔥Раз дешевого газа нет для всех, его дадут только тем регионам, чьи избранные народом руководители демонстрируют лояльность к Центральной власти. И наоборот. У строптивых мэров и глав общин будет множество проблем с закупками дешевого газа и как следствие - дыры в бюджетах. До самого банкротства.



📺А дальше, еще интереснее. Прикормленные гением политтехнологий Мишей Подоляком телеканалы и интернет-СМИ начнут доносить до масс тезис: «Этот руководитель хороший, потому что к отопительному сезону подготовился, а тот - плохой, потому что у него люди мерзнут». Людей будут убеждать, что виновата в проваленном отопительном сезоне местная власть. А в качестве примера будут приводить те города и общины где главы вовремя «приготовились», т е заслужили право получить дешевый газ.



😎Идея блестящая - вынуждены признать. Вот только сумеет ли контора Подоляка организовать ее правильно? Не случится ли так, что в результате Офис президента получит бунт ряда регионов во главе с их руководителями? В последнее время у Подоляка на медийном фронте провал за провалом.



💥И еще одна новость, зловещая. В Офисе президента всерьез обсуждают возможность сбить волну недовольства внутри страны обострением в зоне боевых действий. Весной этот фокус прошел - почему бы не повторить его еще раз? Последствия таких планов мы даже не беремся прогнозировать.
19.10.2021 16:38 Ответить
Заплатить усі
19.10.2021 16:39 Ответить
19.10.2021 16:42 Ответить
Жаль что все, Митенька, а не только вы недоумки, приведшие к власти эту Воровскую шваль.
19.10.2021 16:44 Ответить
Нам не звикати.
Один лише "неагресорський" газ чого вартий.
19.10.2021 16:41 Ответить
19.10.2021 16:42 Ответить
Ну що, лошари, зробили себе разом?
19.10.2021 16:44 Ответить
В Житомирі знесли цехи проданої фабрики шкарпеток "Легка хода". Тепер на місці фабрики буде Епіцентр, в якому продаватимуть китайські шкарпетки.
Фабрика була продана в березні 2021 року
19.10.2021 16:50 Ответить
Реально ? Вот жесть((. Классные носки были. Пока туда рыло герег не всунулось...
19.10.2021 16:54 Ответить
Бідність скінчилась нарешті.... можемо собі дозволити...
19.10.2021 17:00 Ответить
Это цена свободы и национального суверенитета. Умрем, замерзнем, разоримся, но не покоримся... . А вот Европе и США уже покорились. Хотя даже до украинцев потихоньку начало доходить, что не все так просто. На примере газа - США нужно было не допустить увеличения доли Газпрома на рынке ЕС, чтобы можно было гнать туда свой СПГ. Выбор был либо остановить Северный поток-2, либо убить транзит через Украину. США устраивал любой вариант, именно поэтому Байден и согласился с Меркель. Германии же нужен газ, и она его получила. Причем дешево и максимально надежно, так как без посредников. И где будет ГТС годика через 4-5? Ответ получить достаточно просто, посмотрев объемы инвестирования в ГТС, которые в среднем в 10 раз меньше объемов инвестирования в электросети той же Украины. Вывод - вся это истерика чистая показуха, так как высшее руководство Украины давно списало в утиль свое "национальное достояние" и работает исключительно на публику. Пока не поздно гнать всех этих зебилов вместе с наркоманом, а лучше не вешать, а нехай все бабло вертают обратно в казну
19.10.2021 17:13 Ответить
Ось сьогодні прийшла платіжка за газ ,так там тариф за транспортування вже збільшили у два рази ,хоча є дуже цікавим той факт ,що ці компанії які збирають з людей гроші ніяким чином не доклалися до будівництва тих самих розподільчих мереж.
19.10.2021 17:48 Ответить
На фоне Зеленского Янукович уже не кажется такой мразью.
19.10.2021 19:12 Ответить
Чогось жоден "експерт" не пише, а чого його піднімають?
19.10.2021 19:48 Ответить
Всем молчать!!! Так решил "мудрий нарид"!!
19.10.2021 20:06 Ответить
Цікаво, а чому ж от у Польщі тарифи на ел. енергію майже вдвічі більші, а продукти дешевші, ніж у нас? Щось тут не те...
19.10.2021 22:53 Ответить
 
 