За повышение тарифа на передачу электроэнергии в конечном счете заплатит каждый украинец из своего кармана, – эксперт
Повышение тарифа на электроэнергию почувствуют все украинцы, поскольку цены на товары и услуги для конечного потребителя сразу вырастут.
Об этом заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь. "Оно коснется всех, кто потребляет электроэнергию или производит конечный продукт с участием электроэнергии, или газа и т.д. Но важно понимать, что в конце концов за конечный продукт заплатит конечный покупатель. То есть, мы с вами - как граждане этой страны", - объяснил Соболь
. Он также подчеркнул, что это будет особенно тяжело для украинцев, покупательная способность которых в последнее время снизилась на фоне карантинных ограничений, роста тарифов на продукты, услуги и коммуналку. По его мнению, повышение тарифа на передачу электроэнергии накануне очередного карантина, приведет к значительным потерям как для бизнеса, так и для населения. "В таких условиях власть выбрала самое неудачное время из всех возможных для повышения тарифа. А как это обернется на внутреннюю экономику, на микроэкономику внутри страны – мы только посмотрим. Но потери точно будут. И мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул Соболь.
Ранее в Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что повышение тарифа на передачу электроэнергии до 458,83 грн/МВт*ч, инициированное НЭК Укрэнерго, приведет к кризисным последствиям для транспортной отрасли, поскольку ее расходы вырастут на 1,2 млрд грн в год.
Напомним, НЭК "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*час. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и он вырос в результате более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 293,93 грн за МВт-час.
