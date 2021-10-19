На сайте президента более 25 тыс. подписей набрала петиция об обязательном видеонаблюдении в детсадах
Электронная петиция №22/123412-еп "Щодо обов’язкового обладнання всіх закладів дошкільної освіти системами відеоспостереження" набрала необходимые 25 тысяч подписей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Документ 15 сентября зарегистрировала Алина Ханумак. В нем предлагается властям разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который установит обязанность для всех детсадов оборудовать свою территорию системами видеонаблюдения.
Автор считает, что необходимо оборудовать камерами коридоры, столовые, спортивные и игровые площадки, учебные классы и другие помещения общего пользования детей. Без камер советует оставить туалет и раздевалки.
Ханумак просит также, чтобы родители и руководство детсада могли удаленно наблюдать за детьми в режиме реального времени по всей территории учебного заведения.
Свое обращение автор связывает с тем, что "на сегодняшний день увеличивается количество случаев жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования как со стороны их сверстников, так и со стороны воспитателей, что проявляется в моральном (игнорирование ребенка, систематическое унижение и издевательство, словесные оскорбления и т.п.) и/или физическом насилии". Ханумак уверена, что такое обращение с ребенком наносит непоправимый вред его здоровью, развитию и социализации, нередко становится угрозой его жизни, а иногда даже является причиной смерти.
Она подчеркивает, что установить факт жестокого обращения с ребенком почти невозможно, поэтому виновники остаются безнаказанными и продолжают издеваться над детьми.
Автор добавляет, что существующие меры реагирования на случаи жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования являются неэффективными, а значит, есть необходимость на законодательном уровне урегулировать вопрос об обязательной установке камер.
Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У них здесь лежбище.
Новый мегапроект "Большая няня" - ну как то так - недомерок любит все большое! Закончит тем, что его посадят на большой кол!!!
Нам меню в вайбері присилають, то вони пів дня кухкудахкають, що все не так і дєточка таку кашу не їсть, а їсть іншу.
голосів з 25000
необхідних
Статус: На розгляді
Збір підписів завершено
НАПОМНЮ
№22/123500-еп
Повна заборона концертної діяльності артистів з країни-агресора - Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами.
Автор (ініціатор): Кондратюк Ігор Васильович
Дата оприлюднення: 21 вересня 2021
А вот титайских дешевых камер, в каждую группу, каждого детсада, каждого города и села... вписав немного другую цену....Тож совсем другое дело!!!!!
зробіть педофілам подарунок
И твой пример тоже нарушение.
З.Ы.: У меня вообще ощущение что наше общество в большинстве своем тупо болеет вуайеризмом.
Это последствия просто. Ну его нафиг, такое.
Но твое предложение вот просто идеально. Почти. Я бы его усовершенствовал. Чутка совсем.
Почему "родакам"?
Не-не. Самому "Герою". Причем можно не останавливаться на достигнутом. Например. Ты попросил поглядеть телефон. Тебе отказали. Нанесли психологическую травму, на камере зафиксировано. Все.
В кандалы - тебя и только тебя - да на социально-полезные работы. Авось голова проветрится и идиотские и незаконные идеи поддерживать / генерировать не будешь.
Нифига.
Пусть несовершеннолетний "герой" работает безплатно. В дополнение к учебе и заместо отдыха. Только не на основании видео, нафиг вуайеризм. Под полгираф его на основании свидетельства одноклассников. И всего делов. Кстати если наговор (а такое тоже часто бывает) - то безплатно работает уже наговоривший.
Все просто.