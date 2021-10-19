На сайте президента более 25 тыс. подписей набрала петиция об обязательном видеонаблюдении в детсадах

Электронная петиция №22/123412-еп "Щодо обов’язкового обладнання всіх закладів дошкільної освіти системами відеоспостереження" набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Документ 15 сентября зарегистрировала Алина Ханумак. В нем предлагается властям разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который установит обязанность для всех детсадов оборудовать свою территорию системами видеонаблюдения.

Автор считает, что необходимо оборудовать камерами коридоры, столовые, спортивные и игровые площадки, учебные классы и другие помещения общего пользования детей. Без камер советует оставить туалет и раздевалки.

Ханумак просит также, чтобы родители и руководство детсада могли удаленно наблюдать за детьми в режиме реального времени по всей территории учебного заведения.

Свое обращение автор связывает с тем, что "на сегодняшний день увеличивается количество случаев жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования как со стороны их сверстников, так и со стороны воспитателей, что проявляется в моральном (игнорирование ребенка, систематическое унижение и издевательство, словесные оскорбления и т.п.) и/или физическом насилии". Ханумак уверена, что такое обращение с ребенком наносит непоправимый вред его здоровью, развитию и социализации, нередко становится угрозой его жизни, а иногда даже является причиной смерти.

Она подчеркивает, что установить факт жестокого обращения с ребенком почти невозможно, поэтому виновники остаются безнаказанными и продолжают издеваться над детьми.

Автор добавляет, что существующие меры реагирования на случаи жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования являются неэффективными, а значит, есть необходимость на законодательном уровне урегулировать вопрос об обязательной установке камер.

Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.