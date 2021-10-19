РУС
Новости
2 193 41

На сайте президента более 25 тыс. подписей набрала петиция об обязательном видеонаблюдении в детсадах

На сайте президента более 25 тыс. подписей набрала петиция об обязательном видеонаблюдении в детсадах

Электронная петиция №22/123412-еп "Щодо обов’язкового обладнання всіх закладів дошкільної освіти системами відеоспостереження" набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Документ 15 сентября зарегистрировала Алина Ханумак. В нем предлагается властям разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который установит обязанность для всех детсадов оборудовать свою территорию системами видеонаблюдения.

Автор считает, что необходимо оборудовать камерами коридоры, столовые, спортивные и игровые площадки, учебные классы и другие помещения общего пользования детей. Без камер советует оставить туалет и раздевалки.

Ханумак просит также, чтобы родители и руководство детсада могли удаленно наблюдать за детьми в режиме реального времени по всей территории учебного заведения.

Свое обращение автор связывает с тем, что "на сегодняшний день увеличивается количество случаев жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования как со стороны их сверстников, так и со стороны воспитателей, что проявляется в моральном (игнорирование ребенка, систематическое унижение и издевательство, словесные оскорбления и т.п.) и/или физическом насилии". Ханумак уверена, что такое обращение с ребенком наносит непоправимый вред его здоровью, развитию и социализации, нередко становится угрозой его жизни, а иногда даже является причиной смерти.

Она подчеркивает, что установить факт жестокого обращения с ребенком почти невозможно, поэтому виновники остаются безнаказанными и продолжают издеваться над детьми.

Автор добавляет, что существующие меры реагирования на случаи жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования являются неэффективными, а значит, есть необходимость на законодательном уровне урегулировать вопрос об обязательной установке камер.

Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Автор: 

детсад (430) видеонаблюдение (176) петиция (362)
Топ комментарии
+9
Головне, щоб не давали доступ онлайн 'яжматєрям', бо заіпуть всіх.
Нам меню в вайбері присилають, то вони пів дня кухкудахкають, що все не так і дєточка таку кашу не їсть, а їсть іншу.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:27 Ответить
+4
Давай ще в Офісі ***********! Люди вже задовбались гадати, на якій наркоті там сидять, нарід має право знати!
показать весь комментарий
19.10.2021 16:54 Ответить
+3
Можно своему ребёнку регистратор прикрутить и не париться
показать весь комментарий
19.10.2021 19:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Канечшно, дарагие радители, все что захатите. Это же детки, мы ради ваших детей гатовы набить себе карманы откатами в полном абъеме. Все лучшее - детям, тьфу, нам. Ваши слуги.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:26 Ответить
ага потом в порнохабах в разделе ПОДСМОТРЕННОЕ... видосики будут гулять по миру....
показать весь комментарий
19.10.2021 16:29 Ответить
Это что же творится в детских садиках, что может появиться на ПОРНОхабах?
показать весь комментарий
19.10.2021 16:35 Ответить
да ничего просто есть половое возбуждение (пардон) влечение фантазии у людей просто смотрящих видео из категории ПОДСМОТРЕННОЕ..... ЕСТЬ ОТКРОВЕННОЕ из гинекологических смотровых душевых солярии массажные салоны... а есть типа просто эротическое за детками в садике.... за работницами... или в школе и так далее...
показать весь комментарий
19.10.2021 17:20 Ответить
а ось поставлять побачимо
показать весь комментарий
19.10.2021 17:20 Ответить
Это местный умалишённый...у него все посты бредовые.
показать весь комментарий
19.10.2021 20:19 Ответить
Он здесь не один такой.
У них здесь лежбище.
показать весь комментарий
19.10.2021 20:38 Ответить
Да, на эту петицию, зе-воры думаю точно отреагируют - тут такой распильчик можно забабахать и никакой ответственности - все как они любят!
Новый мегапроект "Большая няня" - ну как то так - недомерок любит все большое! Закончит тем, что его посадят на большой кол!!!
показать весь комментарий
19.10.2021 18:21 Ответить
26452
голосів з 25000
необхідних

Статус: На розгляді

Збір підписів завершено
НАПОМНЮ

№22/123500-еп
Повна заборона концертної діяльності артистів з країни-агресора - Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами.

Автор (ініціатор): Кондратюк Ігор Васильович
Дата оприлюднення: 21 вересня 2021
показать весь комментарий
19.10.2021 16:27 Ответить
С запрета въезда расейским колегам-клоунам, ничего себе в карман не положишь, а посему " це питання зараз не на часі...".
А вот титайских дешевых камер, в каждую группу, каждого детсада, каждого города и села... вписав немного другую цену....Тож совсем другое дело!!!!!
показать весь комментарий
19.10.2021 18:25 Ответить
встановіть відеоспостереження у дитячій вбиральні
зробіть педофілам подарунок
показать весь комментарий
19.10.2021 16:28 Ответить


показать весь комментарий
19.10.2021 16:39 Ответить
Заседание РНБО.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:15 Ответить
Зараз нeмає горшкiв! ти вiдстав вiд життя. усe на пампeрсах i класичних унiтазах дитячого розмiру
показать весь комментарий
19.10.2021 17:23 Ответить
В горшках и унитазах ты лучше меня разбираешься.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:26 Ответить
прикинь! бо знаю тeму а нe ляпаю як узькомозглe русскокакющєє ляпотло!
показать весь комментарий
19.10.2021 17:35 Ответить


показать весь комментарий
19.10.2021 17:38 Ответить
ти вирiшив щe раз продeмонструвати свою узькомозглость!?
показать весь комментарий
19.10.2021 17:45 Ответить
См. выше.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:54 Ответить
сматрi нiжє
показать весь комментарий
19.10.2021 18:29 Ответить
Противоречит конституционным правам и действующему законодательству, в частности криминально-процессуальному кодексу.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:31 Ответить
будe протирiчити коли на стiнах нe будe висiти надпис "вeдeться вiдeоспотeрeжeння" та якщо вiдeо будe використовуватись для цькування. по магазинам стоять камeри чого ти нe кричиш про порушeння?
показать весь комментарий
19.10.2021 17:27 Ответить
И даже если эту надпись там повесить - все равно будет противоречить.

И твой пример тоже нарушение.

З.Ы.: У меня вообще ощущение что наше общество в большинстве своем тупо болеет вуайеризмом.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:30 Ответить
чогось у Європi нiчого нe порушує. а у старцiв сокових порушує.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:34 Ответить
В Европе есть такая прелесть как Берневарн. Желаешь?
показать весь комментарий
19.10.2021 17:37 Ответить
нe можливо бажати того про що нiякоi гадки нe маєш
показать весь комментарий
19.10.2021 17:39 Ответить
Поинтересуйся. Я мог бы рассказать, но информация полученная самостоятельно ценнее чем полученная за так. Что искать я сказал. Гугл знает.

Это последствия просто. Ну его нафиг, такое.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:53 Ответить
хорошоя идея + еще в школах и во всех таких учреждениях, с прямой трансляцией в МВД и только какая то "собака" начнет слюни пускать "я ж учитель" или "я суперсперматозник с отбитой бошкой" сразу нарядик, протокол и 50К штрафа родакам...
показать весь комментарий
19.10.2021 16:31 Ответить
Так і в мвд теж поставити. З трансляцією в ютуб. Замість мєнтовських серіалів)
показать весь комментарий
19.10.2021 16:38 Ответить
Конечно же хорошая. Незаконная правда, но кого это останавливает?

Но твое предложение вот просто идеально. Почти. Я бы его усовершенствовал. Чутка совсем.
Почему "родакам"?
Не-не. Самому "Герою". Причем можно не останавливаться на достигнутом. Например. Ты попросил поглядеть телефон. Тебе отказали. Нанесли психологическую травму, на камере зафиксировано. Все.
В кандалы - тебя и только тебя - да на социально-полезные работы. Авось голова проветрится и идиотские и незаконные идеи поддерживать / генерировать не будешь.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:41 Ответить
странное твое усовершенствование )) Но "герою" тоже классно впаять, даже если не совершенно летний, будет 18, пойдет на работу по 50% с доходов отдаст )
показать весь комментарий
19.10.2021 21:52 Ответить
Ничего странного. Ответственность пусть несет только тот, кто нарушает. А то неплохо устроились: как свершать плохие поступки так взрослые, а как отвечать так дети и пусть "родаки" отвечают.
Нифига.
Пусть несовершеннолетний "герой" работает безплатно. В дополнение к учебе и заместо отдыха. Только не на основании видео, нафиг вуайеризм. Под полгираф его на основании свидетельства одноклассников. И всего делов. Кстати если наговор (а такое тоже часто бывает) - то безплатно работает уже наговоривший.
Все просто.
показать весь комментарий
20.10.2021 09:49 Ответить
"тік ток" просто рукоплескає і готує українським слугам нагороду
показать весь комментарий
19.10.2021 16:41 Ответить
ну як би ти знав що робити i як на цe дивитись нe як СОВОК. то тeбe б тi матюки нe напрягали. сьогоднi пeдахох нeдоклeпаний пeдвузом. цe полупродукт. тому вiдeокамeри можуть допомогти iм мiзки попрaвить
показать весь комментарий
19.10.2021 17:33 Ответить
Давай ще в Офісі ***********! Люди вже задовбались гадати, на якій наркоті там сидять, нарід має право знати!
показать весь комментарий
19.10.2021 16:54 Ответить
Дерьмак, тебе, как смотрящему за найвелычнишим от ФСБ надо тоже внедрить видеонаблюдение в офисе бубочки. А то стоит ему ширнуться, а это он делает почти каждый день, начинает такую хрень нести, что ни в какие ворота... То о миллиарде деревьев, то кукарекает, что наши дороги намного лучше европейских.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:21 Ответить
бажано зi звуком! такого можна почути! а гeбня бiгає по форумам i видаляє цeй трандєц замiсть показування майбутнiм вчитeлям у вузi на парах. так що потiк пeдахохiв нe зупинeться.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:42 Ответить
Можно своему ребёнку регистратор прикрутить и не париться
показать весь комментарий
19.10.2021 19:31 Ответить
я даже знаю за чей счёт это видеонаблюдение установят..
показать весь комментарий
19.10.2021 20:32 Ответить
 
 