Планы РФ по проведению переписи населения в оккупированном Крыму не меняют того факта, что Крым - Украина, - посольство Великобритании

Великобритания осуждает решение России провести перепись населения на территории оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Киеве.

"Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым - это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что МИД Украины осудил проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму. Также перепись на оккупированных территориях осудили США и Евросоюз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это сделано для легализации оккупации полуострова, - Чубаров про перепись населения в оккупированном Крыму