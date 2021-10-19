РУС
Планы РФ по проведению переписи населения в оккупированном Крыму не меняют того факта, что Крым - Украина, - посольство Великобритании

Великобритания осуждает решение России провести перепись населения на территории оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Киеве.

"Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым - это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что МИД Украины осудил проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму. Также перепись на оккупированных территориях осудили США и Евросоюз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это сделано для легализации оккупации полуострова, - Чубаров про перепись населения в оккупированном Крыму

Великобритания (5099) Крым (26455) перепись населения (132) посольство (1094)
Так то воно так.....
Але хотілося б значи що з цього приводу думають жителі Криму.
Чому б не провести якийсь референдум чи авторитетне опитування, організоване міжнародною комісією.
19.10.2021 16:39 Ответить
Ватный хитрожопый паренек,мнение тараканов ничего не значит в принадлежности кухни хозяину! К тому же рашистские оккупанты уже сильно меняют демографический состав населения Крыма, завозя туда хрюсское быдло из мордовских ипеней
19.10.2021 19:38 Ответить
Я например, не вижу ни каких опасений из-за переписи, просто после освобождения Крыма мы должны знать какие мощности газовых камер мы должны иметь !!!!!!!
19.10.2021 16:40 Ответить
Грамотей,уже были такие как ты в 30-40 года прошлого века.Плохо кончили.
19.10.2021 18:47 Ответить
Так ***** пофф на заяви бритів
19.10.2021 16:42 Ответить
На РАБссии паника полнейшая...дохнут что мухи...,демография катастрофическая,каже Александр Невзоров...,поголовье Шариковых уже не спасут ни Крым,ни Приднестровье с Ю.Осетией и Абхазией...а кусок Донбасса то простой концлагерь имени Джугашвили...,типа город Сралино.....уроды блин...
19.10.2021 16:47 Ответить
Мощно выступили. Смелые гаранты. Только у англичан есть посольство в Москве для таких принципиальных заявлений. В Украине и без британских соплей знают, чей Крым.
20.10.2021 09:31 Ответить
 
 