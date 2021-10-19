Планы РФ по проведению переписи населения в оккупированном Крыму не меняют того факта, что Крым - Украина, - посольство Великобритании
Великобритания осуждает решение России провести перепись населения на территории оккупированного Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Киеве.
"Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым - это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, что МИД Украины осудил проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму. Также перепись на оккупированных территориях осудили США и Евросоюз.
Але хотілося б значи що з цього приводу думають жителі Криму.
Чому б не провести якийсь референдум чи авторитетне опитування, організоване міжнародною комісією.