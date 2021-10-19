Уже завтра Львовщина может попасть в "красную" зону, - глава департамента здравоохранения ОГА Чемерис

Во Львовской области второй день подряд завышен показатель госпитализации больных с коронавирусом. Если сегодня показатели снова будут превышать норму, то область завтра может попасть в "красную" зону карантина.

Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кроме госпитализаций, по словам Чемериса, в городе наблюдается проблема с загруженностью больничных коек с кислородом.

"Мы наблюдаем высокий показатель госпитализации пациентов. Если предельно допустимой нормой является 60 госпитализаций, то у нас есть далеко за 70. Кроме того, уже второй день подряд мы пересекаем предельную отметку 65% загруженности коек с кислородом. Если мы преодолеем эту отметку и сегодня, то ожидаем решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о переводе в "красную" зону",- сказал он на брифинге.

Более того, как отметил Чемерис, на грани допустимой нормы и показатель выявления больных коронавирусом. В последние три дня этот показатель колеблется от 18,5% до 19,6%, тогда как норма 20%. А за прошедшие сутки в области зафиксировали наибольшее за время пандемии количество смертей от COVID-19.

