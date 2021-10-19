Группа, продававшая фальшивые документы ЕС по 5 тыс. долл. за комплект, задержана в Хмельницком, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины блокировала схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Злоумышленники "помогали" клиентам выехать в страны ЕС по сфальсифицированным документам. Стоимость такой услуги с одного человека составляла 5 тыс. долл.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации СБУ, организатором схемы является житель Хмельницкой области. Он работал страховым агентом и "клиентов на миграцию" находил благодаря личным связям.
Услуги предоставлялись "под ключ": включая зарубежный и внутренние паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения, и тому подобное. Поддельные документы изготавливались с использованием оригинальных бланков и были аналогом европейских документов.
"Сначала "клиентами" были только украинцы. Но впоследствии дельцы начали "обслуживать" и иностранцев", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали организатора схемы в Хмельницком во время получения им транша за пакет документов для выезда в Литовскую республику - 61 тыс грн. "Клиент" должен был получить литовские зарубежный и внутренний паспорта, а также удостоверения водителя образца Литовской республики.
Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия, проверяется информация о сообщниках злоумышленника за рубежом, поскольку бланки поддельных документов были оригинальными.
Во 2-ю мировую для борьбы с диверсантами на военных документах ставили "тайные маркеры" Типа с 01.01 для 57-го полка в командировочном удостоверении после 3-го предложения не ставить точку.
Англичане печатали документы выдуманной дивизии Вермахта. У полевой жандармерии для несуществующей единицы не было предписаний.
Неужели литовцев столько что в базе ЕС не вмещаются.