Группа, продававшая фальшивые документы ЕС по 5 тыс. долл. за комплект, задержана в Хмельницком, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Злоумышленники "помогали" клиентам выехать в страны ЕС по сфальсифицированным документам. Стоимость такой услуги с одного человека составляла 5 тыс. долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, организатором схемы является житель Хмельницкой области. Он работал страховым агентом и "клиентов на миграцию" находил благодаря личным связям.

Услуги предоставлялись "под ключ": включая зарубежный и внутренние паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения, и тому подобное. Поддельные документы изготавливались с использованием оригинальных бланков и были аналогом европейских документов.

"Сначала "клиентами" были только украинцы. Но впоследствии дельцы начали "обслуживать" и иностранцев", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора схемы в Хмельницком во время получения им транша за пакет документов для выезда в Литовскую республику - 61 тыс грн. "Клиент" должен был получить литовские зарубежный и внутренний паспорта, а также удостоверения водителя образца Литовской республики.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, проверяется информация о сообщниках злоумышленника за рубежом, поскольку бланки поддельных документов были оригинальными.

Тільки но люди стали отримувати європейські зарплати в Україні, як Пилип з конопель вискочило СБУ. Та ловіть російських агентів у владі. Там через одного.
19.10.2021 16:54 Ответить
Жаль ребят, хорошим делом занимались. И сам бы себе такие доки прикупил.... (
19.10.2021 17:00 Ответить
Чем они лучше Лукашенко ?
19.10.2021 17:14 Ответить
цікаво, а де вони бланки брали?
19.10.2021 19:10 Ответить
цікаво, как они в базу ЕС заносили?
Во 2-ю мировую для борьбы с диверсантами на военных документах ставили "тайные маркеры" Типа с 01.01 для 57-го полка в командировочном удостоверении после 3-го предложения не ставить точку.
Англичане печатали документы выдуманной дивизии Вермахта. У полевой жандармерии для несуществующей единицы не было предписаний.
Неужели литовцев столько что в базе ЕС не вмещаются.
