Буймистер: На съезде "слуг народа" в Трускавце у меня не было ощущения, что президент полностью осознает, насколько все ветви власти обманывают украинский народ

Буймистер: На съезде

"Слуга народа" Людмила Буймистер была уверена, что в истории с ее исключением из фракции все решит ее разговор с президентом Владимиром Зеленским, но его еще не было.

Об этом она сообщила в интервью Цензор.НЕТ.

"Я так понимаю, что руководители фракции и партии боятся пускать меня к главе государства. Не хотят они, чтобы я рассказала президенту, что же у нас на самом деле происходит в стране и к чему это ведет. Но я не сдаюсь, я в любом случае буду пытаться добиться встречи с президентом. Потому что считаю, что на сегодняшний момент от него зависит, выберемся ли мы из сложившейся мегасложной ситуации с наименьшими для страны потерями", - сказала Буймистер.

По ее словам, договоренность о встрече была достигнута в Трускавце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук объявил об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа"

"Я возлагала надежды, как минимум, на власть: что мы свои принципы, заявленные перед народом Украины на выборах, собираемся выполнять - и идти по намеченному пути к евроинтеграции, к лучшей жизни для украинцев; к приближению нас к стандартам жизни в Европе. Речь идет о выполнении программы партии и программы президента. Потому что он на каждом заседании фракции, когда появлялся, говорил о том, что мы должны выполнить свою программу и обещания, данные людям. Но если мы хотим выполнять эти обещания, нам срочно нужно менять вектор того, что мы делаем, и те шаги, которые мы предпринимаем. Иначе эти обещания останутся исключительно на бумаге. Сегодня же у нас, к сожалению, идет обратный процесс. И у меня не было ощущения, что президент полностью осознает, насколько сегодня все ветви власти обманывают украинский народ", - сказала нардеп.

В Трускавце Зеленский сказал, что не знал о намерении исключить Буймистер из фракции. "Это укрепило во мне веру в то, что далеко не все сообщается главе государства", - заявила она.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".

18 октября фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения депутата Людмилы Буймистер из состава фракции.

Читайте интервью полностью: "Слуга народа" Людмила Буймистер: "Когда Президент сказал, что не знал, что меня собираются исключать из фракции, это укрепило во мне веру в то, что далеко не все сообщается главе государства"

Зеленский Владимир (21735) Слуга народа (2661) Буймистер Людмила (70)
+20
показать весь комментарий
19.10.2021 16:54 Ответить
+19
показать весь комментарий
19.10.2021 16:55 Ответить
+15
потому что милочка, ты была тогда в одной обойме с брехунами, убогими, льстецами и лизоблюдами... а теперь, когда кышнули, имеешь надежду на себялюбивого преЗЕ , которому не все докладывают)))) наивняк или дура?
показать весь комментарий
19.10.2021 16:56 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 16:54 Ответить
Стала радикальна , стала прогресивна... Та все рівно залишилася тупою - вірить в доброго царя.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:56 Ответить
Або вона інфальтивна дура, або бреше. Що так, що так - гнати сцяними тряпками
показать весь комментарий
19.10.2021 17:07 Ответить
Усе, выгнали эту дурищу из партий врагов народа. С чем я ее и поздравляю))))))
показать весь комментарий
19.10.2021 17:28 Ответить
там ещё есть вторая сторона этого эффекта. Квалифицированные люди недооценивают себя
показать весь комментарий
19.10.2021 17:01 Ответить
Трускавец вам неверное звиздец... 73 % давно закончились....Бильзина с керосином и коксом нету....
показать весь комментарий
19.10.2021 16:55 Ответить
Какой народ, алё. Там были танцы взбесившегося краба под безумные вопли капуцина. Не до народа им было...
показать весь комментарий
19.10.2021 16:55 Ответить
"слуга наріду" це невиліковний діагноз.)
Що й не дивно. Здорові на голову з ними і не зв'язувались.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:55 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 16:55 Ответить
да сколько можно повтрорять--- какого хрена цирк влезь ко мне в жизнь??????????????
показать весь комментарий
19.10.2021 17:23 Ответить
потому что милочка, ты была тогда в одной обойме с брехунами, убогими, льстецами и лизоблюдами... а теперь, когда кышнули, имеешь надежду на себялюбивого преЗЕ , которому не все докладывают)))) наивняк или дура?
показать весь комментарий
19.10.2021 16:56 Ответить
Какая милая и пушистая мадам. Из партии регионов - 2(Сн)
показать весь комментарий
19.10.2021 16:57 Ответить
ти ж таке саме падло як і решта зе служок сцикла.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:57 Ответить
идейная представительница
показать весь комментарий
19.10.2021 16:57 Ответить
пришла с партии регионов за народ жизнь отдать,
показать весь комментарий
19.10.2021 16:58 Ответить
Рыжий гудок дал команду фас
показать весь комментарий
19.10.2021 16:59 Ответить
и буйная, подтянув трусы, ринулась навроде жисть за народ отдать
показать весь комментарий
19.10.2021 17:00 Ответить
народ не кровожадный жизнь оставь себе, перечисли все бабло на детдомы, тогда поверим
показать весь комментарий
19.10.2021 16:59 Ответить
Трборежим говорите?Ну ну
показать весь комментарий
19.10.2021 16:58 Ответить
Він не бажає цього розуміти.
Це клован, звикший жити у своїх кокаїнових фантазіях, де все легко вирішується, лише за його побажанням і де всі його ******* і аплодують.
А якщо його не ******* і кажуть правду, він ображається й починає мститись , за те, що витягли його, з кокаїнової ейфорії...
показать весь комментарий
19.10.2021 16:59 Ответить
Они там все вольтанутые в этой служке урода. Ну чисто как при сталине и брежневе- я пойду на поклон к великому сталину, товарисч сталин- это чудовищная ошибка! Вас нагло обманывают! Феерическая доблое...ка. Просто какие то генетические рабы, выведенные советской властью и рашей. Прошло 2,5 года, а она все свято верит, что это все делается не с подачи того же гринпоца. Дебилы не могут понять, что они дебилы, потому что они дебилы. Эффект Даннинга-Крюгера чистой воды.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:59 Ответить
МОЛОДЕЦ!
На медаль тянешь.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:01 Ответить
товарищ зе произошла чудовищная ошібка.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:02 Ответить
Інфантилізм та невігластво у всіх хворих Слуг, точніше вже Ворогів Народу!!! Як можна очікувати від ватного Президента, який навіть принципів немає, якогось мудрого рішення!!! Мізки ваші мабуть зберігаєте окремо десь в депозитній скриньці бо верзете таку ахінею...
показать весь комментарий
19.10.2021 17:02 Ответить
Они сначала изолируют всех , кто может говорить правду , а потом возьмут в плен вранья президента .
ВСЕ РЕВОЛЮЦИИ ПОЖИРАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ,
показать весь комментарий
19.10.2021 17:03 Ответить
Эти тоже хотели БЕЗРАЗДЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ , но оказались в тюрьмах

показать весь комментарий
19.10.2021 17:05 Ответить
земразота складається з
1. дебілів, наприклад, безугла
2. покидьків, наприклад, ермак
3. дебільних покидьків, наприклад, зевова.
буймистер вірить представнику третьої категорії, тобто сама належить до першої.
вітаємо холуйську фракцію з втратою чергового члена/членкині
показать весь комментарий
19.10.2021 17:04 Ответить
Бубочка - хороший! Но это знают только Слуги Народа.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:05 Ответить
Та ні, він все прекрасно розуміє, а тому їх брехня є свідома, нагла і цинічна. В жидів то називається хуцпа. І не варто себе дурити, що він ідіот чи недоумок. Він просто грає таку роль в п`єсці, сценарій якої передбачає повний безлад, розруху і кровопролиття в цій державі. Все, як замовили продюсери з кремля. Він лише акторик, але ж 73% ідіотів того не зрозуміли і, на жаль, і далі не хочуть розуміти. Бо щоб то зрозуміти, їм доведеться визнати власний ідіотизм. Але ж ідіот тому й ідіот, що не визнає власного ідіотизму.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:07 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 17:15 Ответить
"Не хотят они, чтобы я рассказала президенту, что же у нас на самом деле происходит в стране и к чему это ведет. Источник:

Ойц. Владимиру Александровичу не дают работать, не рассказывают о ситуации в стране. Да бл... вы это сербёзно???? Президент не знает, что в стране происходит. Чота ржу.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:24 Ответить
выберемся ли мы из сложившейся мегасложной ситуации
показать весь комментарий
19.10.2021 18:55 Ответить
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...
показать весь комментарий
19.10.2021 19:13 Ответить
Ще місяць тому головні "олігархічні" телеканали надавали ЄрЗе теплу інформаційну ванну - наприклад, наприкінці вересня відразу сім телеканалів (ICTV Пінчука, "Україна" та "Україна 24" Ахметова, "1+1" Коломойського, "Інтер" Льовочкіна/Фірташа) показали документальний фільм про святкування 30-річчя Незалежності, де головні ролі зіграли А.Єрмак і його зам К.Тимошенко. Але раптом не тільки продажний BIHUS info за допомогою «24» Садового почав "мочити" безпосередньо самого Зеленського та його корешів з 95-го кварталу; цим щойно зайнялися чи не всі вищепераховані. В деяких поодиноких випадках доходить до того що окремі ведучі каналів не поступаються за рівнем критичних зауважень на адресу влади «Прямому» та 5-му телеканалам. У всяк випадку, намагаються рівнятись на дует Христин (Шкудор та Яцків) на «Еспресо». Тільки Г+Г нині ще компліментує главі держави та його офісу…
Цікаво знайти відповідь на питання: чому це сталося? Очевидно, що олігархи і продажні журики штибу Бігуса тримають ніс по вітру і більше за інших відчувають слабкість влади. І це вже сигнал того, що ЄрЗе перестають боятися, він всім набрид своїми зашкварами, а олігархи ввійшли в процес пошуку дублера. Кого? Швидше за все, Притулу, або Разумкова (або обох; інші варіанти «нового обличчя» також можливі) - якраз останні демарші вкладаються в це русло. Плюс божевільна активізація Мураєва. Складати всі яйця в одну корзину ніхто не збирається - це так, для розуміння процесу… Чим вони, олігархи, дають зрозуміти: «фінал близенько, Вова...»
показать весь комментарий
19.10.2021 19:16 Ответить
Все думали, что "товарищ Сталин" не знал о "маховике репресса ", о голоде на территории Украины, о других злодеяниях большевиков... На самом деле он этими процессами руководил сам лично...
показать весь комментарий
19.10.2021 22:07 Ответить
 
 