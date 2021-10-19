Буймистер: На съезде "слуг народа" в Трускавце у меня не было ощущения, что президент полностью осознает, насколько все ветви власти обманывают украинский народ

"Слуга народа" Людмила Буймистер была уверена, что в истории с ее исключением из фракции все решит ее разговор с президентом Владимиром Зеленским, но его еще не было.

Об этом она сообщила в интервью Цензор.НЕТ.

"Я так понимаю, что руководители фракции и партии боятся пускать меня к главе государства. Не хотят они, чтобы я рассказала президенту, что же у нас на самом деле происходит в стране и к чему это ведет. Но я не сдаюсь, я в любом случае буду пытаться добиться встречи с президентом. Потому что считаю, что на сегодняшний момент от него зависит, выберемся ли мы из сложившейся мегасложной ситуации с наименьшими для страны потерями", - сказала Буймистер.

По ее словам, договоренность о встрече была достигнута в Трускавце.

"Я возлагала надежды, как минимум, на власть: что мы свои принципы, заявленные перед народом Украины на выборах, собираемся выполнять - и идти по намеченному пути к евроинтеграции, к лучшей жизни для украинцев; к приближению нас к стандартам жизни в Европе. Речь идет о выполнении программы партии и программы президента. Потому что он на каждом заседании фракции, когда появлялся, говорил о том, что мы должны выполнить свою программу и обещания, данные людям. Но если мы хотим выполнять эти обещания, нам срочно нужно менять вектор того, что мы делаем, и те шаги, которые мы предпринимаем. Иначе эти обещания останутся исключительно на бумаге. Сегодня же у нас, к сожалению, идет обратный процесс. И у меня не было ощущения, что президент полностью осознает, насколько сегодня все ветви власти обманывают украинский народ", - сказала нардеп.

В Трускавце Зеленский сказал, что не знал о намерении исключить Буймистер из фракции. "Это укрепило во мне веру в то, что далеко не все сообщается главе государства", - заявила она.

Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".

18 октября фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения депутата Людмилы Буймистер из состава фракции.

