Буймистер: На съезде "слуг народа" в Трускавце у меня не было ощущения, что президент полностью осознает, насколько все ветви власти обманывают украинский народ
"Слуга народа" Людмила Буймистер была уверена, что в истории с ее исключением из фракции все решит ее разговор с президентом Владимиром Зеленским, но его еще не было.
Об этом она сообщила в интервью Цензор.НЕТ.
"Я так понимаю, что руководители фракции и партии боятся пускать меня к главе государства. Не хотят они, чтобы я рассказала президенту, что же у нас на самом деле происходит в стране и к чему это ведет. Но я не сдаюсь, я в любом случае буду пытаться добиться встречи с президентом. Потому что считаю, что на сегодняшний момент от него зависит, выберемся ли мы из сложившейся мегасложной ситуации с наименьшими для страны потерями", - сказала Буймистер.
По ее словам, договоренность о встрече была достигнута в Трускавце.
"Я возлагала надежды, как минимум, на власть: что мы свои принципы, заявленные перед народом Украины на выборах, собираемся выполнять - и идти по намеченному пути к евроинтеграции, к лучшей жизни для украинцев; к приближению нас к стандартам жизни в Европе. Речь идет о выполнении программы партии и программы президента. Потому что он на каждом заседании фракции, когда появлялся, говорил о том, что мы должны выполнить свою программу и обещания, данные людям. Но если мы хотим выполнять эти обещания, нам срочно нужно менять вектор того, что мы делаем, и те шаги, которые мы предпринимаем. Иначе эти обещания останутся исключительно на бумаге. Сегодня же у нас, к сожалению, идет обратный процесс. И у меня не было ощущения, что президент полностью осознает, насколько сегодня все ветви власти обманывают украинский народ", - сказала нардеп.
В Трускавце Зеленский сказал, что не знал о намерении исключить Буймистер из фракции. "Это укрепило во мне веру в то, что далеко не все сообщается главе государства", - заявила она.
Напомним, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".
18 октября фракция "Слуга народа" решила инициировать процедуру исключения депутата Людмилы Буймистер из состава фракции.
Читайте интервью полностью: "Слуга народа" Людмила Буймистер: "Когда Президент сказал, что не знал, что меня собираются исключать из фракции, это укрепило во мне веру в то, что далеко не все сообщается главе государства"
Що й не дивно. Здорові на голову з ними і не зв'язувались.
Це клован, звикший жити у своїх кокаїнових фантазіях, де все легко вирішується, лише за його побажанням і де всі його ******* і аплодують.
А якщо його не ******* і кажуть правду, він ображається й починає мститись , за те, що витягли його, з кокаїнової ейфорії...
На медаль тянешь.
ВСЕ РЕВОЛЮЦИИ ПОЖИРАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ,
1. дебілів, наприклад, безугла
2. покидьків, наприклад, ермак
3. дебільних покидьків, наприклад, зевова.
буймистер вірить представнику третьої категорії, тобто сама належить до першої.
вітаємо холуйську фракцію з втратою чергового члена/членкині
Ойц. Владимиру Александровичу не дают работать, не рассказывают о ситуации в стране. Да бл... вы это сербёзно???? Президент не знает, что в стране происходит. Чота ржу.
Цікаво знайти відповідь на питання: чому це сталося? Очевидно, що олігархи і продажні журики штибу Бігуса тримають ніс по вітру і більше за інших відчувають слабкість влади. І це вже сигнал того, що ЄрЗе перестають боятися, він всім набрид своїми зашкварами, а олігархи ввійшли в процес пошуку дублера. Кого? Швидше за все, Притулу, або Разумкова (або обох; інші варіанти «нового обличчя» також можливі) - якраз останні демарші вкладаються в це русло. Плюс божевільна активізація Мураєва. Складати всі яйця в одну корзину ніхто не збирається - це так, для розуміння процесу… Чим вони, олігархи, дають зрозуміти: «фінал близенько, Вова...»