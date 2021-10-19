С начала суток на Донбассе войска РФ трижды нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В направлении Авдеевки наемники осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Зайцево российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Позиции украинских воинов возле Гранитного войска РФ обстреляли из минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили оккупантов прекратить огневую активность.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий19.10.2021 17:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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