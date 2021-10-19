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С начала суток на Донбассе войска РФ трижды нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС

С начала суток на Донбассе войска РФ трижды нарушили режим

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В направлении Авдеевки наемники осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Зайцево российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов возле Гранитного войска РФ обстреляли из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили оккупантов прекратить огневую активность.

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Автор: 

обстрел (27626) Донбасс (26956) наемники рф (2090) операция Объединенных сил (6766)


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знайшо в "архіві" за 2016 рік... така показова картинка...

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19.10.2021 17:42 Ответить
 
 