Если в Украине власть узурпировали "арахамии, корниенки и гетманцевы", то ее ждет "сюзеренство России", - Буймистер

Нардеп Людмила Буймистер, которую планируют исключить из фракции "Слуга народа", опасается, что в Украине "произошла узурпация власти арахамиями, корниенками и гетманцевыми".

Об этом она сообщила в интервью Цензор.НЕТ.

Так Буймистер прокомментировала заявления коллеги Даниила Гетманцева относительно несоответствия ее заявлений позиции фракции: "Во-первых, если мы - фракция и партия президента, то в любом случае такие решения о том, соответствует ли позиция депутата программе партии, должен принимать президент. Если же у нас уже произошла узурпация власти арахамиями, корниенками и гетманцевыми - ну, тогда очень печальные переспективы, я думаю, и у страны, и у бизнеса. В таком случае дальше события будут развиваться по такому… серому сценарию. Если не сказать бОльшего".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буймистер: На съезде "слуг народа" в Трускавце у меня не было ощущения, что президент полностью осознает, насколько все ветви власти обманывают украинский народ

Политик объяснила, что имеет в виду: "Сценарий нам светит очень нерадужный: мы сейчас семимильными шагами движемся под сюзеренство России; нас всеми силами толкают к прямому контракту с "Газпромом" по газу. И этот контракт обязательно будет с политическими требованиями. Эти требования российская сторона на самом деле уже высказала: достаточно посмотреть на заявления г-на Лаврова, который, будучи министром иностранных дел (то есть человеком, имеющим право выражать официальную позицию государства), неоднократно говорил о том, что вопрос Крыма обсуждаться не будет. Причем говорил в острой и резкой форме. В последний раз - на встрече с европейским бизнесом, где он сказал: да, санкции - это болезненно, но мы не отступим".

В этом контексте Буймистер не понимает, о чем Владимир Зеленский хочет вести переговоры с Москвой: "То есть, грубо говоря, разменная карта для будущих переговоров с Москвой, - уже на столе. И сегодня без ответа остается лишь один вопрос. После всей вылитой Россией на нас грязи; после всех заявлений в статье Медведева; после всех заявлений Путина – после всего этого мы до сих пор просимся на встречу с ними?! Правда?! Мы настолько себя низко ценим?! Мы все равно хотим что-то с ними дальше обсуждать? А что можно обсуждать с людьми, которые уже эту позицию высказали?".

Читайте интервью полностью: "Слуга народа" Людмила Буймистер: "Когда Президент сказал, что не знал, что меня собираются исключать из фракции, это укрепило во мне веру в то, что далеко не все сообщается главе государства"