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Если в Украине власть узурпировали "арахамии, корниенки и гетманцевы", то ее ждет "сюзеренство России", - Буймистер

Если в Украине власть узурпировали

Нардеп Людмила Буймистер, которую планируют исключить из фракции "Слуга народа", опасается, что в Украине "произошла узурпация власти арахамиями, корниенками и гетманцевыми".

Об этом она сообщила в интервью Цензор.НЕТ.

Так Буймистер прокомментировала заявления коллеги Даниила Гетманцева относительно несоответствия ее заявлений позиции фракции: "Во-первых, если мы - фракция и партия президента, то в любом случае такие решения о том, соответствует ли позиция депутата программе партии, должен принимать президент. Если же у нас уже произошла узурпация власти арахамиями, корниенками и гетманцевыми - ну, тогда очень печальные переспективы, я думаю, и у страны, и у бизнеса. В таком случае дальше события будут развиваться по такому… серому сценарию. Если не сказать бОльшего".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буймистер: На съезде "слуг народа" в Трускавце у меня не было ощущения, что президент полностью осознает, насколько все ветви власти обманывают украинский народ

Политик объяснила, что имеет в виду: "Сценарий нам светит очень нерадужный: мы сейчас семимильными шагами движемся под сюзеренство России; нас всеми силами толкают к прямому контракту с "Газпромом" по газу. И этот контракт обязательно будет с политическими требованиями. Эти требования российская сторона на самом деле уже высказала: достаточно посмотреть на заявления г-на Лаврова, который, будучи министром иностранных дел (то есть человеком, имеющим право выражать официальную позицию государства), неоднократно говорил о том, что вопрос Крыма обсуждаться не будет. Причем говорил в острой и резкой форме. В последний раз - на встрече с европейским бизнесом, где он сказал: да, санкции - это болезненно, но мы не отступим".

В этом контексте Буймистер не понимает, о чем Владимир Зеленский хочет вести переговоры с Москвой: "То есть, грубо говоря, разменная карта для будущих переговоров с Москвой, - уже на столе. И сегодня без ответа остается лишь один вопрос. После всей вылитой Россией на нас грязи; после всех заявлений в статье Медведева; после всех заявлений Путина – после всего этого мы до сих пор просимся на встречу с ними?! Правда?! Мы настолько себя низко ценим?! Мы все равно хотим что-то с ними дальше обсуждать? А что можно обсуждать с людьми, которые уже эту позицию высказали?".

Читайте интервью полностью: "Слуга народа" Людмила Буймистер: "Когда Президент сказал, что не знал, что меня собираются исключать из фракции, это укрепило во мне веру в то, что далеко не все сообщается главе государства"

Автор: 

Слуга народа (2633) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
+29
Нічого доброго на нас не чекає.
Бо зебілів 73 %
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19.10.2021 17:31
+21
зеля просто трус и дерьмо, вот и согласен отлекать у ху*ла, может простит.
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19.10.2021 17:33
+21
выпускать этих тварей из страны нельзя ни в коем случаи
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19.10.2021 17:40
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Нічого доброго на нас не чекає.
Бо зебілів 73 %
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19.10.2021 17:31 Ответить
ИНТЕРЕСНО ЗЕЛЕНСКИЙ УЖЕ СОСТАВИЛ ЗАПОВИТ---мало ли чего....... на орган упадет крышка роялю....
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19.10.2021 17:49 Ответить
... и все это неожиданно произойдет на Майдане
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19.10.2021 18:00 Ответить
Какой Майдан....откройте наконец глаза....на кого надежда ....с диванов жопы оторвать за 2,5 года сметуны ни разу не смогли,несмотря на болт ЗЕльца и ермаков с арахамиями. А банду рюзьких попов с усиковыми и кивами в 50 000 голов все видели.Растопчут как бычок на остановке.
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19.10.2021 19:20 Ответить
Недоречний термін. Сюзеренітет передбачає взаємні обов'язки між васалами та сюзереном, у Роіссі інша модель - "Цар та раби"
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19.10.2021 17:32 Ответить
146%
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19.10.2021 17:39 Ответить
Царек хороший, это бояре - редиски, ну...
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19.10.2021 17:32 Ответить
зеля просто трус и дерьмо, вот и согласен отлекать у ху*ла, может простит.
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19.10.2021 17:33 Ответить
Про мертвых хорошо или ничего.

Поэтому Буймистер даже не упомянула ЗЕ всвязи с узурпацией власти, отмыванием ворованных денег, государственной изменой.
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19.10.2021 17:35 Ответить
та ні, Бурмийстер чіпляється за ЗЄ-беню, він гарний, він поймьот
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19.10.2021 18:02 Ответить
падаль ахметкина
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19.10.2021 17:36 Ответить
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19.10.2021 17:36 Ответить
что же они прозревать начинают тогда, когда им пинком под зад дают и отрывают от конвертов?
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19.10.2021 17:40 Ответить
выпускать этих тварей из страны нельзя ни в коем случаи
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19.10.2021 17:40 Ответить
про шалав каломойских . .
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19.10.2021 18:18 Ответить
Буймистер, одна из немногих профессионалов, адекватных депутатов Слуг народа .... поэтому ее и вышибли из партии...
Кстати, в 2012 - 2018 годах Буймистер занимала должность директора и председателя наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша).
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19.10.2021 18:26 Ответить
точно! кажется это она говорила, что нужно включить печатный станок и напечатать денег столько, сколько нужно и даже больше. Очень профессионально.
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19.10.2021 18:41 Ответить
Эта судоверфь, Гданьская, давно уже существует только на бумаге.
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19.10.2021 19:07 Ответить
Тарута ее туда пристроил. Заведовать складами и распилом металлолома наверно.
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19.10.2021 19:12 Ответить
Эта куча ржавого металлолома теперь "Музей свержения коммунистического режима". Заведовала музеем.

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19.10.2021 19:37 Ответить
Медведчук, Труханов, каналы ватников. Зеленский за два года сделал больше чем Порошенко за пять лет.
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19.10.2021 18:50 Ответить
Для рашки.
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19.10.2021 19:07 Ответить
Выбор незавидный. Или покупать газ на споте втридорога у европейских друзей, или заключить контракт и стать вассалом рашки.
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19.10.2021 18:57 Ответить
То, шо перечислила Буймистер достаточно для правоохранителей, чтобы привлечь шпану СН к уголовной ответственности за предательство Украины, уверен, справедливость восторжествует, и эти мрази, будут на нарах.
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19.10.2021 19:03 Ответить
ну так зеленый нелох ничего и не решает, за него все беня каломойша решает, а беня сказал что у расией надо дружить а кровь то она забудется скоро, ахахахах
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19.10.2021 19:07 Ответить
есть что обсуждать;Зе в Ростов не хочет
Выторговывает место в Сочи
А там и до Сухуми недалеко-в обезьянник можно ХамоАру определить
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19.10.2021 19:19 Ответить
После Медведчука ему светит только ростовская тюрьма.
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19.10.2021 19:29 Ответить
Ще одна зелена говоряща голова, яку відтяпали від тєла.
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19.10.2021 21:32 Ответить
Очень недавно, лет 13 назад, Медведева отправляли в телевизор точно так же обоссать Ющенко и Украину. И зелёный дурачок рискует получить и позор, и войну.
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20.10.2021 09:20 Ответить
 
 