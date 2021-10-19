РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9563 посетителя онлайн
Новости
3 850 63

Деолигархизация - новый сериал, в котором Зеленский будет играть роль Робина Гуда, - Сюмар

Деолигархизация - новый сериал, в котором Зеленский будет играть роль Робина Гуда, - Сюмар

Партия "Слуга народа" выбрала служить не народу, а олигархам, выполняя все их прихоти. Но прикрывают это все так называемой деолигархизацией, чтобы Зеленский сыграл новую роль - борца с богатыми и защитника простых людей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.

"Эта "деолигархизация" - это новый сезон сериала. Сначала был сериал "Слуга народа", ну, наверное, честнее было бы сказать "Слуга офшоров". Потому что "Слуга народа" с этими кортежами, государственными дачами и этим всем - не очень укладывается в логику служения народу", - отметила парламентарий.

По словам Сюмар, нужен новый сериал о том, как "Зеленый Робин" будет наказывать богатых ребят".

"Но народу не сказали ключевого - у богатых ребят никто не будет забирать денег, как это делал Робин Гуд, у них будут забирать телеканалы. И это ключевое. Потому что телеканалы должны или хвалить "Робина", или их просто будут забирать", - добавила она.

"Если уж так хочется бороться с олигархами, думаю, стоило бы начать с того, чтобы у Коломойского забрать "Центрэнерго" и "Укрнефть". А вместо этого вы подголосовываете вместе с олигархическими группами, вы повышаете налоги фермерам, и снижаете их для агробаронов и агроолигархов", - отметила нардеп "Европейской Солидарности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев о подписании закона об олигархах: Сегодня мы ждем вывод комитета, а дальше решение за Стефанчуком

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Сюмар Виктория (422) Закон об олигархах (119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Оффшорный клавишник как в том анекдоте
- Давайте будем грабить бедных!
-Так у бедных денег мало!!!
-Зато бедных много!
Твари поганые, очень жду когда активная часть народа созреет для того, чтобы подержать эту всю мразь за горло, минут 15, чтобы наверняка.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:39
+23
Тільки він буде забирати у бідних та віддавати багатим.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:33
+21
показать весь комментарий
19.10.2021 17:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки він буде забирати у бідних та віддавати багатим.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:33 Ответить
Оффшорный клавишник как в том анекдоте
- Давайте будем грабить бедных!
-Так у бедных денег мало!!!
-Зато бедных много!
Твари поганые, очень жду когда активная часть народа созреет для того, чтобы подержать эту всю мразь за горло, минут 15, чтобы наверняка.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:39 Ответить
Нельзя! Рано ещё! Нужно, чтобы пассивная часть начала полуголодной вставать из-за стола.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:44 Ответить
сиквел Слуга Нариду.... или монтаж выбракованных кадров снятых ранее....
показать весь комментарий
19.10.2021 17:50 Ответить
ему видосиков новых намылить ничего не стоит
показать весь комментарий
19.10.2021 17:56 Ответить
Голодна скотина майже як скаженна!
показать весь комментарий
19.10.2021 18:47 Ответить
Угу, Моника - натуральная робин гудша. У богатых берет, бедным дает
показать весь комментарий
19.10.2021 17:34 Ответить
Попала Сюмар пальцем в небо. Ефективне антимонопольне законодавство. Підняття податку на девіденти з 5% до 24% як в Європі. Введення прогресивного податку на прибутки фізичних осіб. Ось таким шляхом йде Польща. і ріст ВВП в цьому році в поляків 11,3 %. І не кричать поляки про заборону експорту металолому та пільги зеленій енергетиці.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:48 Ответить
Так то воно так але ми тільки географічно у Європі.У Польщі все правильно роблять тому там зростання ВВП та росте ринок праці.Ви багато чули про олігархів з Польщі?Отож!
А в Україні антимонопольні органи непрацюють,суцільна корупція, тому що унас бізнес та політика нерозділені.
показать весь комментарий
19.10.2021 18:14 Ответить
Будет играть роль девушки - Робин Гуда. Которая у богатых берет, а бедным дает
показать весь комментарий
19.10.2021 17:35 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 17:36 Ответить
и побольше слез ...крокодиляче-алигархичных
показать весь комментарий
19.10.2021 17:54 Ответить
вчера где то написали,что газ у нас по 8,а мог бы и по пиисят...

я к чему это вспомнил. страшно не хочется быть пророком,но думаю что к середине зимы по 25 точно будет...и в Шервудский лес за дровами не пустят....
показать весь комментарий
19.10.2021 17:39 Ответить
ну, да, с такими управленцами есть опасность что к февралю не будет никакого газа.... (банально закончится в хранилище)
показать весь комментарий
19.10.2021 18:12 Ответить
кто сомневался?
показать весь комментарий
19.10.2021 17:39 Ответить
Сбежала от Яценюка пригрелась у Порошенко.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:39 Ответить
А ты сбежал от ***** и пригрелся у "врагов народа". И сам остался таким же ******
показать весь комментарий
19.10.2021 17:42 Ответить
Просто не люблю людей-флюгеров.
Порошенко руками Барны изгнал Яценюка из политики, а его №2 из списка НФ, которую он завел в Раду, пошла на заработки в Блок Петра Порошенко.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:49 Ответить
Не надо из себя строить тут институтку, типа я за справедливость. Яценюк тоже не банка с вареньем, у него тоже не все в ажурно было. Вот в твоем кубле "врагов народа" большая часть конченных флюгеров, приплывших к служкам от рыгов и прочей кацапской мерзости и причем не для дела а для дерибана и сдачи интересов страны врагу. Не слышу, тварь, твоих "справедливых" возмущений по этому поводу.

Вся пророссийская шушара, как ты, отвечает по принципу- сам дурак. Что Сюмар сказала не так? Все сказала правильно, крыть тебе , ущербный, нечем, кроме как поливать ее дерьмом.

А партии БПП и Народный фронт были союзниками в парламенте. Амнезия у вас, прокацапленных, всегда редкая, такая как вам тупым надо. Только для разбрасывания дерьма на вентилятор вы и годитесь
показать весь комментарий
19.10.2021 18:09 Ответить
Яценюк хлопець башковитий , але занадто амбіційний .. Це його й згубило . Порошенко дав йому зрозуміти , в Україні має бути - один президент , але Сеня подумав що мова саме нього . Тому Пороху й прийшлося - ізгнать його із політікі .
Жаль що так трапилось , але Порошенка теж можна зроуміти . Болівар , двох би не витримав .
показать весь комментарий
19.10.2021 18:36 Ответить
К сожалению, Боливар ошибся. Но исправил ошибку в 2019.
показать весь комментарий
19.10.2021 19:55 Ответить
Услышав что Зеленский это типа он, Робин Гуд вылез из своей могилы и повесился.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:39 Ответить
в ящик він зіграє
показать весь комментарий
19.10.2021 17:40 Ответить
"какой актер умирает !"

последние слова Нерона перед смертью
тоже считал себя великим актером
показать весь комментарий
19.10.2021 17:43 Ответить
Не сподівайся, Івановичу. Не зіграє.
показать весь комментарий
19.10.2021 23:38 Ответить
Все можливо…… доречі передозування наркотою ще ніхто не відміняв
показать весь комментарий
20.10.2021 08:47 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 17:42 Ответить
Ви коли какулять йдете, знімайте штанці, щоб самому собі не гидити.

Це карикатура, про тих олігархів, які ПІДТРИМУЮТЬ "закон" про деолігархізацію узурпацію, конвертами для слуг урада" та офшорного "робін гуда" бабломойсього. Тому, ваш дешевий, зебільний фотошоп, не в тему.
показать весь комментарий
19.10.2021 18:19 Ответить
Мадам, какуляйте куда хотите.
Мне без разницы.
Про робин гуда спросите у сюмар.
Олигархи стали олигархами за счёт народа.
показать весь комментарий
19.10.2021 18:48 Ответить
Офшорний ВАЗеленський, слуга олігархів, став презЕдентом, завдяки наріду і що?
показать весь комментарий
19.10.2021 18:52 Ответить
Кто это - "нарід"?
Это граждане Украины, которые вам не нравятся?
Так это ваша проблема.
Вы не любите нарОд Украины.
показать весь комментарий
19.10.2021 19:09 Ответить
НарІд, має таке ж відношення до НарОду, як хохли, до Українців.
Тому так. Я не люблю нарІд, бо люблю український НарОд.
показать весь комментарий
19.10.2021 19:13 Ответить
И много вас?
Вы обижены результатами выборов 2019.
Но и на следующих выборах вы будете обижены.
Его не выберет народ Украины.
показать весь комментарий
19.10.2021 19:19 Ответить
З якого переляку представник упоротого нарІду, може щось стверджувати від імені Українського НарОду?
показать весь комментарий
19.10.2021 19:38 Ответить
В таком тоне будешь общаться со своими упоротыми однодумцами.
Быть вам обиженными по жизни.
Давай, до встречи на избирательных участках.
показать весь комментарий
19.10.2021 19:44 Ответить
Що за істерика? Чи не тому ви за ВАЗеленського проголосвали, бо істерить, як ви? "ПАчемуминевНАТО?"
показать весь комментарий
19.10.2021 19:53 Ответить
Я тебе уже всё сказал.
показать весь комментарий
19.10.2021 19:55 Ответить
Не переживайте, я розумію, що аргументовано вам добавити нічого. Adieu.
Хоча, можете, останнім сказати ; "Гав". Я не проти.
показать весь комментарий
19.10.2021 20:04 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 17:42 Ответить
Деолигархизация в исполнении олигофренов .
показать весь комментарий
19.10.2021 17:46 Ответить
от зря Вы смеетесь)))
может тот найвеличнейший (не по уму и росту) преЗЕ... этих нянь в тыл олигархам (чужим) закинет, чтоб они их обожрали до последней корки-икорки )))
показать весь комментарий
19.10.2021 17:48 Ответить
Зеленая навозная муха зе-зе уже третий год пытается быть Амуром . Но вместо стрел любви она только гадит . А образ Робин Гуда она пытается лепить из своих же экскрементов .
показать весь комментарий
19.10.2021 17:43 Ответить
Тетяна, ну чо сказать- неплохая у вас фотка...
показать весь комментарий
19.10.2021 18:17 Ответить
от придумав собі ттой Зеленський робінгудство міг би просто красти як гетьман петро і сюмар кісточку б кинув
показать весь комментарий
19.10.2021 17:52 Ответить
Що вкрав Гетьман Петро? Конкретно, факти, будьте ласкаві.
показать весь комментарий
19.10.2021 18:23 Ответить
А Робин Гуд своим тоже поделится с гос.бюджетом?
показать весь комментарий
19.10.2021 17:54 Ответить
Порятуємо чесних бізнесменів-патріотів, яких кловун чомусь називає олігархами, - порятуємо Україну.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:59 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 18:18 Ответить
Сенсация! Зеленский обвинил неких «влиятельных людей» в провале реформ в Украине - Бутусов
19 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d0%bb%d0%b8.html#respond Комментарии: 0



Президент Зеленский признал, что «влиятельные люди» остановили исполнение программы сотрудничества с МВФ, судебную и антикоррупционную реформы в Украине! Кто же это, более влиятельный чем сам президент?


Такую информацию https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6524744967565744 сообщил полчаса назад в Фейсбуке журналист и общественный активист Юрий Бутусов.

18 октября в интервью с президентом журналист Вадим Карпьяк спросил:

«- Есть проблема с Конституционным судом. Она подвешена. Есть проблема с судебной реформой потому, что Верховный Суд обращается в Конституционный Суд, чтобы проверили всю реформу на конституционность.

Есть проблема с Окружным административным судом Киева. Уже полгода, если я не ошибаюсь, ваш безотлагательный законопроект о его ликвидации в парламенте откладывается.

Зеленский:

- Его откладывали - и закон о НАБУ, и второе чтение реформы Службы безопасности и этот законопроект (о ликвидации ОАСК. - Ред.), и многие другие влиятельные законы, на которые, к сожалению, влияли влиятельные люди, скажем так. И о выбросах, и экологические законы. Много разных важных вещей»:

Потрясающе, какие-то более влиятельные люди, чем сам президент остановили ключевые антикоррупционные законопреокты и программу с МВФ!

В тему:

- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB.html МВФ пожелал от Зе-власти «добиться большего прогресса»

- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%83.html Правительство Украины нагло врет об «успешных» переговорах с МВФ

Кто же это?!

7 декабря 2019-го года президент Зеленский заявил о подписании программы сотрудничества с Международным валютным фондом, о выделении кредита на 5,5 миллиардов долларов в обмен на проведение Украиной реформ, в том числе антикоррупционных: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.president.gov.ua%2Fru%2Fnews%2*********-ta-mvf-dosyagli-domovlenosti-shodo-novoyi-programi-58781%3Ffbclid%3DIwAR2ZQv9wTJPbvwbGjHMRORUX5jHkGB0lI1H5bp9Wbig83bdac5dEwbHVpMk&h=AT2NNIi2-1FVclQkEVlDn0tKujBfM-FgZ67isGom0hQULF18Hb1-pgil5HJ4RpA4cmlibIBMSru9o4Z5wzINnoKvtbtHmLmli0aD-M9kDTFwpnFXN5wfbQeNg6C9&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1DuOILcmOZAbbi2bCrSqnkQYFjUqOprn6awaQoXX4t8mSbdbDR8EgvmBn28OktqhTS-rW0KjaDD4IrIp8OMsvdQKPGkgfqfm7g_xKlwCibZZdfpXV7UPdpX1eOJZk0BR7A5Ihb26hxqFJob4K4McrR5w https://www.president.gov.ua/…/********-ta-mvf-dosyagli…

Ликвидировать полномочия Окружного админсуда Киева в части обжалования решений высших органов власти Зеленский обязался до августа 2020 года, однако нарушил свои обещания и подписанные обязательства, что привело к остановке программы сотрудничества с МВФ:

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4532845943422333?__cft__[0]=AZXhpg9OGLAzoqN1E_tVemCgHh-gYIEb3kMciwnej4aPc6FzXewqb5dyvmtdvxGMdLFI29Ly38ERg3MCbPqPqzvAlGsYnsH6LgCg2eQ8hJkV68vaP7UyD5hQYak_3lwX_b0&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/100000909172681/posts/4532845943422333/

7 апреля 2021-го года НАБУ обнаружило тайное хранилище наличных денег главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка - конфисковано более 5 миллионов долларов:

Под давлением протестов и критики после разоблачения крупномасштабной коррупции Зеленский был вынужден 13 апреля внести наконец в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» (ОАСК):

Однако несмотря на статус «неотложного президентского законопроекта» этот законопроект за 6 месяцев не поставлен Слугами народа на голосование в Верховную Раду. То есть обманули МВФ, обманули украинское общество, и используют любой повод, чтобы не принимать решения.

Центр противодействия коррупции справедливо отметил, что: «одна из причин, почему Офис Зеленского затормозил ликвидацию ОАСК: у Ермака и Татарова с Вовком все чики-пики»:

Так что признание своей бечспомощности в вопросе ликвидации ОСАК у Зеленского получилось весьма показательное. Он даже боится назвать ответственных за этот провал.

Ведь поссориться с Ермаком и Татаровым, от которых Зеленский зависит во всем, это значит поссориться с сами собой. Так что вот так, уважительно - «влиятельные люди». Подумаешь, какой-то МВФ, «влиятельным людям» видней.
показать весь комментарий
19.10.2021 18:26 Ответить
но назвать неких «влиятельных людей» уже писается -

воспитал таки Петро Алексеевич ЗЕ-льоную мартышку фокусам с правосудием и презумпцией невиновности
показать весь комментарий
19.10.2021 18:47 Ответить
Та тут схоже ще одна "явка з повиною", як по "вагнергейту"
показать весь комментарий
19.10.2021 18:53 Ответить
.
показать весь комментарий
19.10.2021 18:47 Ответить
Або лісапед без сідла. 😏
показать весь комментарий
19.10.2021 19:12 Ответить
та не печалься так...перед сериалом буба станэ на рушнык з монгерштерном...
показать весь комментарий
19.10.2021 18:41 Ответить
Каких вам еще деолигархизаций не хватает!

показать весь комментарий
19.10.2021 18:41 Ответить
Гуд Осел-Робин. Смотрите на экранах новую комедию
показать весь комментарий
19.10.2021 18:50 Ответить
"Тупой--еще тупее---избиратель зеленского"" во все цирках страны
показать весь комментарий
19.10.2021 19:49 Ответить
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...
показать весь комментарий
19.10.2021 19:12 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 22:44 Ответить
 
 