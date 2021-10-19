Деолигархизация - новый сериал, в котором Зеленский будет играть роль Робина Гуда, - Сюмар
Партия "Слуга народа" выбрала служить не народу, а олигархам, выполняя все их прихоти. Но прикрывают это все так называемой деолигархизацией, чтобы Зеленский сыграл новую роль - борца с богатыми и защитника простых людей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.
"Эта "деолигархизация" - это новый сезон сериала. Сначала был сериал "Слуга народа", ну, наверное, честнее было бы сказать "Слуга офшоров". Потому что "Слуга народа" с этими кортежами, государственными дачами и этим всем - не очень укладывается в логику служения народу", - отметила парламентарий.
По словам Сюмар, нужен новый сериал о том, как "Зеленый Робин" будет наказывать богатых ребят".
"Но народу не сказали ключевого - у богатых ребят никто не будет забирать денег, как это делал Робин Гуд, у них будут забирать телеканалы. И это ключевое. Потому что телеканалы должны или хвалить "Робина", или их просто будут забирать", - добавила она.
"Если уж так хочется бороться с олигархами, думаю, стоило бы начать с того, чтобы у Коломойского забрать "Центрэнерго" и "Укрнефть". А вместо этого вы подголосовываете вместе с олигархическими группами, вы повышаете налоги фермерам, и снижаете их для агробаронов и агроолигархов", - отметила нардеп "Европейской Солидарности".
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- Давайте будем грабить бедных!
-Так у бедных денег мало!!!
-Зато бедных много!
Твари поганые, очень жду когда активная часть народа созреет для того, чтобы подержать эту всю мразь за горло, минут 15, чтобы наверняка.
А в Україні антимонопольні органи непрацюють,суцільна корупція, тому що унас бізнес та політика нерозділені.
я к чему это вспомнил. страшно не хочется быть пророком,но думаю что к середине зимы по 25 точно будет...и в Шервудский лес за дровами не пустят....
Порошенко руками Барны изгнал Яценюка из политики, а его №2 из списка НФ, которую он завел в Раду, пошла на заработки в Блок Петра Порошенко.
Вся пророссийская шушара, как ты, отвечает по принципу- сам дурак. Что Сюмар сказала не так? Все сказала правильно, крыть тебе , ущербный, нечем, кроме как поливать ее дерьмом.
А партии БПП и Народный фронт были союзниками в парламенте. Амнезия у вас, прокацапленных, всегда редкая, такая как вам тупым надо. Только для разбрасывания дерьма на вентилятор вы и годитесь
Жаль що так трапилось , але Порошенка теж можна зроуміти . Болівар , двох би не витримав .
последние слова Нерона перед смертью
тоже считал себя великим актером
Це карикатура, про тих олігархів, які ПІДТРИМУЮТЬ "закон" про
деолігархізаціюузурпацію, конвертами для слуг урада" та офшорного "робін гуда" бабломойсього. Тому, ваш дешевий, зебільний фотошоп, не в тему.
Мне без разницы.
Про робин гуда спросите у сюмар.
Олигархи стали олигархами за счёт народа.
Это граждане Украины, которые вам не нравятся?
Так это ваша проблема.
Вы не любите нарОд Украины.
Тому так. Я не люблю нарІд, бо люблю український НарОд.
Вы обижены результатами выборов 2019.
Но и на следующих выборах вы будете обижены.
Его не выберет народ Украины.
Быть вам обиженными по жизни.
Давай, до встречи на избирательных участках.
Хоча, можете, останнім сказати ; "Гав". Я не проти.
может тот найвеличнейший (не по уму и росту) преЗЕ... этих нянь в тыл олигархам (чужим) закинет, чтоб они их обожрали до последней корки-икорки )))
19 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d0%bb%d0%b8.html#respond Комментарии: 0
Президент Зеленский признал, что «влиятельные люди» остановили исполнение программы сотрудничества с МВФ, судебную и антикоррупционную реформы в Украине! Кто же это, более влиятельный чем сам президент?
Такую информацию https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6524744967565744 сообщил полчаса назад в Фейсбуке журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
18 октября в интервью с президентом журналист Вадим Карпьяк спросил:
«- Есть проблема с Конституционным судом. Она подвешена. Есть проблема с судебной реформой потому, что Верховный Суд обращается в Конституционный Суд, чтобы проверили всю реформу на конституционность.
Есть проблема с Окружным административным судом Киева. Уже полгода, если я не ошибаюсь, ваш безотлагательный законопроект о его ликвидации в парламенте откладывается.
Зеленский:
- Его откладывали - и закон о НАБУ, и второе чтение реформы Службы безопасности и этот законопроект (о ликвидации ОАСК. - Ред.), и многие другие влиятельные законы, на которые, к сожалению, влияли влиятельные люди, скажем так. И о выбросах, и экологические законы. Много разных важных вещей»:
Потрясающе, какие-то более влиятельные люди, чем сам президент остановили ключевые антикоррупционные законопреокты и программу с МВФ!
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB.html МВФ пожелал от Зе-власти «добиться большего прогресса»
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1-%D1%83.html Правительство Украины нагло врет об «успешных» переговорах с МВФ
Кто же это?!
7 декабря 2019-го года президент Зеленский заявил о подписании программы сотрудничества с Международным валютным фондом, о выделении кредита на 5,5 миллиардов долларов в обмен на проведение Украиной реформ, в том числе антикоррупционных: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.president.gov.ua%2Fru%2Fnews%2*********-ta-mvf-dosyagli-domovlenosti-shodo-novoyi-programi-58781%3Ffbclid%3DIwAR2ZQv9wTJPbvwbGjHMRORUX5jHkGB0lI1H5bp9Wbig83bdac5dEwbHVpMk&h=AT2NNIi2-1FVclQkEVlDn0tKujBfM-FgZ67isGom0hQULF18Hb1-pgil5HJ4RpA4cmlibIBMSru9o4Z5wzINnoKvtbtHmLmli0aD-M9kDTFwpnFXN5wfbQeNg6C9&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1DuOILcmOZAbbi2bCrSqnkQYFjUqOprn6awaQoXX4t8mSbdbDR8EgvmBn28OktqhTS-rW0KjaDD4IrIp8OMsvdQKPGkgfqfm7g_xKlwCibZZdfpXV7UPdpX1eOJZk0BR7A5Ihb26hxqFJob4K4McrR5w https://www.president.gov.ua/…/********-ta-mvf-dosyagli…
Ликвидировать полномочия Окружного админсуда Киева в части обжалования решений высших органов власти Зеленский обязался до августа 2020 года, однако нарушил свои обещания и подписанные обязательства, что привело к остановке программы сотрудничества с МВФ:
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4532845943422333?__cft__[0]=AZXhpg9OGLAzoqN1E_tVemCgHh-gYIEb3kMciwnej4aPc6FzXewqb5dyvmtdvxGMdLFI29Ly38ERg3MCbPqPqzvAlGsYnsH6LgCg2eQ8hJkV68vaP7UyD5hQYak_3lwX_b0&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/100000909172681/posts/4532845943422333/
7 апреля 2021-го года НАБУ обнаружило тайное хранилище наличных денег главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка - конфисковано более 5 миллионов долларов:
Под давлением протестов и критики после разоблачения крупномасштабной коррупции Зеленский был вынужден 13 апреля внести наконец в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» (ОАСК):
Однако несмотря на статус «неотложного президентского законопроекта» этот законопроект за 6 месяцев не поставлен Слугами народа на голосование в Верховную Раду. То есть обманули МВФ, обманули украинское общество, и используют любой повод, чтобы не принимать решения.
Центр противодействия коррупции справедливо отметил, что: «одна из причин, почему Офис Зеленского затормозил ликвидацию ОАСК: у Ермака и Татарова с Вовком все чики-пики»:
Так что признание своей бечспомощности в вопросе ликвидации ОСАК у Зеленского получилось весьма показательное. Он даже боится назвать ответственных за этот провал.
Ведь поссориться с Ермаком и Татаровым, от которых Зеленский зависит во всем, это значит поссориться с сами собой. Так что вот так, уважительно - «влиятельные люди». Подумаешь, какой-то МВФ, «влиятельным людям» видней.
воспитал таки Петро Алексеевич ЗЕ-льоную мартышку фокусам с правосудием и презумпцией невиновности