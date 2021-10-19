Дела Майдана: Суд не смог провести заседание, поскольку не было свободного зала с видеофиксацией

18 октября в Голосеевском суде Киева должно было пройти подготовительное заседание по делу бывшего милиционера, подозреваемого в уничтожении и сокрытии оружия и пособничестве в побеге работников роты спецназначения "Беркут".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий прокурора в деле.

"Заседание по делу не состоялось в связи с тем, что суд не смог обеспечить свободного зала для проведения заседания с аудио и видеофиксацией", - сообщил прокурор Офиса Генпрокурора Игорь Земсков.

Напомним, бывшего сотрудника милиции подозревают в пособничестве в побеге бойцов "черной роты" "Беркута", которых вывезли машинами из Киева - через Кривой Рог и Николаев - в Крым. Кроме этого подозреваемый, по версии следствия, разрезал 24 автоматы спецподразделения и утопил их в реке Конык Киевской области.

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