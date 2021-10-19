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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана: Суд не смог провести заседание, поскольку не было свободного зала с видеофиксацией

Дела Майдана: Суд не смог провести заседание, поскольку не было свободного зала с видеофиксацией

18 октября в Голосеевском суде Киева должно было пройти подготовительное заседание по делу бывшего милиционера, подозреваемого в уничтожении и сокрытии оружия и пособничестве в побеге работников роты спецназначения "Беркут".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий прокурора в деле.

"Заседание по делу не состоялось в связи с тем, что суд не смог обеспечить свободного зала для проведения заседания с аудио и видеофиксацией", - сообщил прокурор Офиса Генпрокурора Игорь Земсков.

Напомним, бывшего сотрудника милиции подозревают в пособничестве в побеге бойцов "черной роты" "Беркута", которых вывезли машинами из Киева - через Кривой Рог и Николаев - в Крым. Кроме этого подозреваемый, по версии следствия, разрезал 24 автоматы спецподразделения и утопил их в реке Конык Киевской области.

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Автор: 

суд (25135) преступления против Майдана (293)


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Топ комментарии
+6
очередной галимый сериал на ту же гнилую тему - как не смогли, не получилось, не пришли обвиняемые, судья заболел, прокурор не явился и пр и пр..., это не суд, это жалкое его подобие..., все делается для того, чтобы общество никогда не узнало правду, просто забыло об этом прискорбном случае... и все как-то рассосется...
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19.10.2021 17:53
+4
Прикольные отмазки, давай ещё , мы с попкорном
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19.10.2021 17:44
+3
Можно будет в садиках проводить после установки видеофиксации.
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19.10.2021 17:57
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Прикольные отмазки, давай ещё , мы с попкорном
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19.10.2021 17:44 Ответить
Прикольно было когда командира "черной роты" в 2014 году отпустили под подписку, а тот сразу смылся за поребрик.
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19.10.2021 17:53 Ответить
А еще прикольнее что судью которая єто сделала тогда уволили, а при зеленском востановили и вернули з/п за "вынужденый прогул".
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19.10.2021 18:35 Ответить
занавес...
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19.10.2021 17:55 Ответить
та нормально! ...ну они ж хотели...да?
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19.10.2021 17:51 Ответить
очередной галимый сериал на ту же гнилую тему - как не смогли, не получилось, не пришли обвиняемые, судья заболел, прокурор не явился и пр и пр..., это не суд, это жалкое его подобие..., все делается для того, чтобы общество никогда не узнало правду, просто забыло об этом прискорбном случае... и все как-то рассосется...
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19.10.2021 17:53 Ответить
Ну по чему-же, простой люд они очень быстро отрабатывают , работают оперативно
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19.10.2021 17:56 Ответить
Можно будет в садиках проводить после установки видеофиксации.
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19.10.2021 17:57 Ответить
Все нормально. Мы же Европейская страна. Слава Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.10.2021 17:58 Ответить
Я когда пдд нарушил - мне судья в предбаннике кабинета штраф выписала и отправила
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19.10.2021 18:04 Ответить
7 лет не могут найти свободного зала с видиофиксацией.
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19.10.2021 18:10 Ответить
Луценко уничтожал улики продавая дела.
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19.10.2021 18:40 Ответить
Дивна заява прокурора, невже суддя повинен бігати шукати приміщення для судового розгляду. Уже навіть в невеликому райцентрі в суді є як мінімум два належно оснащених зали судових засідань. Розгляд справ проводиться не спонтанно, а заздалегіть сплановано, так що накладок відносно приміщення не повинно бути.
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19.10.2021 18:42 Ответить
Якщо судді не можуть забезпечити виконання своїх функц. обов'язків - тоді позвільняйте їх, як проф.непридатних.
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19.10.2021 19:01 Ответить
 
 