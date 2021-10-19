Буймистер о "зарплатах в конвертах" "слугам народа": Я не получала, по другим мне неэтично комментировать

Нардеп Людмила Буймистер, которую планируют исключить из фракции "Слуга народа", отказалась комментировать слухи о "теневой зарплате" однопартийцев.

Об этом она сообщила в интервью Цензор.НЕТ.

"Мне никогда не платили. А остальное… сошлюсь все-таки на политическую этику и комментировать не буду, - заявила политик, уточнив, что не расскажет даже после исключения из фракции и ради интереса избирателей.

"Пока меня не вызовут на допрос в прокуратуру. А так политическая этика действует вне зависимости от членства во фракции. Вот если меня вызовут на допрос - тогда я буду вынуждена давать показания. Я по себе могу ответить: я не получала. По другим мне неэтично комментировать", - резюмировал Буймистер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если в Украине власть узурпировали "арахамии, корниенки и гетманцевы", то ее ждет "сюзеренство России", - Буймистер

Напомним, экс-спикер Дмитрий Разумков обратился к антикоррупционным органам, чтобы они обработали информацию о возможном подкупе народных депутатов.

Член депутатской группы "За майбутнє", бывший "слуга народа" Антон Поляков заявлял, то его экс-однопартийцы получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

Читайте интервью полностью: "Слуга народа" Людмила Буймистер: "Когда Президент сказал, что не знал, что меня собираются исключать из фракции, это укрепило во мне веру в то, что далеко не все сообщается главе государства"