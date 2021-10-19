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Буймистер о "зарплатах в конвертах" "слугам народа": Я не получала, по другим мне неэтично комментировать

Буймистер о

Нардеп Людмила Буймистер, которую планируют исключить из фракции "Слуга народа", отказалась комментировать слухи о "теневой зарплате" однопартийцев.

Об этом она сообщила в интервью Цензор.НЕТ.

"Мне никогда не платили. А остальное… сошлюсь все-таки на политическую этику и комментировать не буду, - заявила политик, уточнив, что не расскажет даже после исключения из фракции и ради интереса избирателей.

"Пока меня не вызовут на допрос в прокуратуру. А так политическая этика действует вне зависимости от членства во фракции. Вот если меня вызовут на допрос - тогда я буду вынуждена давать показания. Я по себе могу ответить: я не получала. По другим мне неэтично комментировать", - резюмировал Буймистер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если в Украине власть узурпировали "арахамии, корниенки и гетманцевы", то ее ждет "сюзеренство России", - Буймистер

Напомним, экс-спикер Дмитрий Разумков обратился к антикоррупционным органам, чтобы они обработали информацию о возможном подкупе народных депутатов.

Член депутатской группы "За майбутнє", бывший "слуга народа" Антон Поляков заявлял, то его экс-однопартийцы получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

Читайте интервью полностью: "Слуга народа" Людмила Буймистер: "Когда Президент сказал, что не знал, что меня собираются исключать из фракции, это укрепило во мне веру в то, что далеко не все сообщается главе государства"

Автор: 

подкуп (600) Слуга народа (2633) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
+20
Этика здесь ни при чем. А вот УК - очень даже.

ПЫСЫ: она врушка
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19.10.2021 18:37
+18
Ну так. Сегодня конверты прокоментировала, а завтра случайно водку метадоном закусишь...
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19.10.2021 18:38
+12
херасе неетично))) - Сокрытие преступления ничем не лучше самого преступления.
А тут типа с кумом переспать, пока мужа нету.
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19.10.2021 18:40
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19.10.2021 18:37 Ответить
Этика здесь ни при чем. А вот УК - очень даже.

ПЫСЫ: она врушка
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19.10.2021 18:37 Ответить
просто ссить, бо завтра теж отруїться випадково
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19.10.2021 22:44 Ответить
Ну так. Сегодня конверты прокоментировала, а завтра случайно водку метадоном закусишь...
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19.10.2021 18:38 Ответить
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19.10.2021 18:40 Ответить
Бурмийстер - одна из самых грамотных и вменяемых слуг, но тоже с гнильцой

слуг без гнили не бывает
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19.10.2021 18:42 Ответить
брехня...малюська самый вменяемый...
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19.10.2021 18:52 Ответить
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19.10.2021 19:42 Ответить
Если он там самый вменяемый, то по остальным, выходит, дурка давно плачет...
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19.10.2021 20:16 Ответить
Для этого и казнят так показательно.
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19.10.2021 18:45 Ответить
херасе неетично))) - Сокрытие преступления ничем не лучше самого преступления.
А тут типа с кумом переспать, пока мужа нету.
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19.10.2021 18:40 Ответить
Врёт она. Ей лучше бы молчать и сопеть в 2 дырочки. Так громко говорить как она может только человек, который никогда не давал, и не брал взятки. А у неё рыльце со всех сторон в пушку. И всё началось не в ВР, а значительно раньше.
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19.10.2021 18:42 Ответить
Та она практически все уже подтвердила,то есть очень жирно намекнула...
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19.10.2021 18:43 Ответить
закрыть рыжую за недоносительство,яу у **********..криворогие ведь оттуда черпают тупые идеи?
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19.10.2021 18:46 Ответить
ну ви наївні),а хто ж признається в цьому?
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19.10.2021 18:46 Ответить
Бо не задекларовані, навіть на допиті не признається.
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19.10.2021 18:57 Ответить
А якби збивала людей і втікала з місця дтп, то сиділа б по праву руку від зе в трускавці, як трухін. Якби жирувала у велюрі під час локдауну, то зе ставив би її в приклад іншим, як тіщенка.
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19.10.2021 18:47 Ответить
Не виноватая я! Конверт сам в сумочку попал!
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19.10.2021 18:52 Ответить
вона також брала. До пори до часу.
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19.10.2021 18:56 Ответить
******
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19.10.2021 18:56 Ответить
а что она могла еще сказать? ....да, получаю? )))
что-то мне кажется что получали все....ну по крайней мере те, кто себя прилежно вел и не выпендривался ))) и пошел туда именно кнопки нажимать и получать деньги...а не работать...
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19.10.2021 18:57 Ответить
На Американском Капитолии немного завидуют Киевскому Шапитолию..., раньше неизвестные чуваки расписывали заборы Киева типа Данбасс паражняк не гонить,...сегодня пишуть... КВН рулить...Весело живем,и вперед идем...
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19.10.2021 18:59 Ответить
Ну це не етика - а покривання злочинів.
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19.10.2021 19:02 Ответить
Покривати ЗЛОЧИН це етика ?
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19.10.2021 19:03 Ответить
Без коментарів , означає - ТАК ..!!
Спасибі за те що ще раз підтвердила - зарплати в конвертах - ІСНУТЬ таки .
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19.10.2021 19:04 Ответить
Ольга ********* при любом раскладе чемпионка мира по дебилизьму....
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19.10.2021 19:05 Ответить
Вот бы сказала.. Никогда.. Никто.. Мы такие чессные-чессные.. Подложила таки говнеца бывшим коллегам
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19.10.2021 19:05 Ответить
Слуг "народа" Игорь Валерьевич однажды назвал, мои чуваки,...,мои сынки,всех накормлю американскими долларами,напою накормлю и спать уложу... Но в джело вмешалась американская Прокуратура и пять штатов США...,шутки закончились чуваки...,впереди дел невпроворот,особенно в штате Дэлавер...
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19.10.2021 19:11 Ответить
ложка соли в пачке дуста
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19.10.2021 19:11 Ответить
Любите братьев наших меньших...,они достойные братья...,в отличие от мавзолейных Шариковых...
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19.10.2021 19:18 Ответить
Женское коварство. Я не ш****, а про мою подругу не могу рассказать из-за этических соображений.
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19.10.2021 19:18 Ответить
Если сказала, что не получала, то однозначно НЕ ОТДАСТ! Да и кто ж отдаст, если в месяц получали в зависимости от нужд голосования за законопроект от 5 до 15 тысяч баксов! Пусть даже два раза в месяц по "пятерочке" тон бакинских... Это десятка в месяц... Два с половиной года - это 30 месяцев, по десятке зелени... Это много возвращать...
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19.10.2021 19:18 Ответить
Щодо обрання Корнієнка першим віце-спікером. Тут є кілька пластів.

Спершу про мораль. Особа, яка відзначилася сексистськими висловлюваннями може мати політичне майбутнє лише на Росії та в якихось глухих країнах третього світу. На жаль, уже й у нас. Фракція слуг свого часу горою стала на захист Корнієнка та Арахамії, а обидві принижені їхні однопартійниці навперебій переконували, що їх ніщо не образило. А якраз Ірина Аллахвердієва, що родом з Миколаєва, могла й знати брудний зміст тієї "корабельної сосни". Я служив колись в армії, тому теж наслухався подібних фразочок. Щоб була зрозумілою брутальність, то в приморських містах на солдафонському сленгу - це означення легкодоступної гарнізонної повії, яка надає оральні послуги (десь так на більш-менш пристойну мову це перекладається). Який рівень моралі слуг та їхнього хазяїна, такі й їхні висуванці. І Трєтьякова, й Арахамія, і Корнієнко й далі поважані члени цього моносміття.

Для Корнієнка воно й не дивно. Його моральні рамки добре відобразилися в колишній творчості. Давніше він із приятелями створили якийсь ансамблик. А журналісти десь вишукали запис одного його виступу. Чітко зафіксувався в пам'яті цей хиткий типаж із гітарою, який у мікрофон співав якесь своє "видатне" творіння (далі дослівно): "Мы все теперь равны. Ану снимай штаны..."

Тепер про інтелект. Із Корнієнком ніколи не перетинався та не спілкувався, але наслуханий переказів (у тому числі й від слуг поза ефірами), що він тихий і примітивний п'яничка. Із свого незначного медичного досвіду пригадую, що в цій частині є два типи діагнозів: до психушки везуть із хронічним алкоголізмом та різними посталкогольними психозами, а в неврології колись пробували вилікувати хворих на "побутове п'янство" - в мої часи серед офіцерів було вкрай поширене. Мене на якийсь час прикомандирували на роботу до неврологічного віділення житомирського військового госпіталя. Там якраз отаких і лікували. То цей другий образ дуже в'яжеться до вигляду й манери мовлення Корнієнка. Свої ж фахові здібності він щодня демонструє в численних спілкуваннях із пресою. Це просто дрімучий непрофесіоналізм.

І головне - про завдання. Вести сесію, слухняно виконувати всі побажання з Банкової й чинити тихе свавілля буде Стефанчук. Він уже й так собі на один термін напрацював. Але, якщо раптом він заартачиться, то йому можуть запропонувати вийти, а щось геть непристойне проводитиме Корнієнко, бо не на Олену ж Кондратюк їм свої брудні справи залишати. Але це річ екстремальна. Думаю, що багато обломів від Стефанчука не буде. А на Корнієнка покладено дві інші функції. Про одну він сам заявив, а іншу вже давніше обговорюють серед слуг.

Перше - це контрреформа Регламенту. Закон про Регламент Верховної Ради створювався та набував свого, виписаного в Конституції значення упродовж понад двох десятиліть. І не останню роль у цьому зіграла допомогова група від Європарламенту під керівництвом Пета Кокса та Александра Квашнєвського. Тому Регламент - це вже не лише справа наших депутатів, але й один із елементів євроінтеграції України. І з ним та закладеними в ньому обмеженнями мусили миритися попередні спікери та президенти. Але прийшли до влади нєдорослі... Перший наскок ще в 2019 році після жорсткого наганяю від Євросоюзу було відбито. Тоді прагнули в Регламенті фактично зруйнувати конституційне право на законодавчу ініціативу та спростити можливості для свого божевільного зеленого принтера.

Але зараз ця влада вже остаточно розходиться з цивілізованим світом. Тому й думка з Брюсселя їм стає байдужою. І спершу на вимогу ЗЄрмака Стефанчук фальсифікує голосування за улюблену бібікалку для Зеленського. Потім після конфлікту з Разумковим, якого також незаконно звільняють, Зеленському доносять, що це ж у нас проти всіх його божевільних нарко-фантазій протистоять якісь злощасні формулювання Регламету, законів та Конституції. Першими вирішили знищити регламентні запобіжники. Зеленський у трускавецькій ВПШ заявляє, що Регламент навіть "руйнує економіку" (!!!) Що він викурив перед тим? Але в нас же більше не цивілізована країна, в нас ЦК КПСС. А там гєнсєк-маразматик щось бовкнув про чергові "сіські-матіські", а холуї побігли втілювати, деколи навіть не розібравшись, що мала на увазі перша задниця країни. Так і тут. На звучний пук Зеленського сьогодні вже відреагував новий віце-спікер, заявивши, що саме він буде курувати процедуру переписування (читай: ламання) Регламенту. Стефанчук цим займатися не забажав. Та й не спікерська це справа.

Що буде в підсумку? Остаточна втрата запобіжників, руйнування законодавчого процесу та навіть останніх залишків прав опозиції. А ще, якщо цього разу попередження від Євросоюзу не спрацюють, то й додаткові мінуси в карму для всієї України.

А друге завдання поки озвучують тихіше. Йдеться про суттєву зачистку Апарату Верховної Ради від недостатньо лояльних кадрів. У Раді сформувався доволі професійний виконавчий апарат. І його попередні спікери берегли від політичних втручань, бо всі мали хоч якийсь номенклатурний досвід і знали, що робочих конячок різати не можна. А ще розрізняли апаратників, які для співання дифірамбів і тих, які для реальної роботи. Особливо це стосувалося Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління. Окрім деяких інших функцій, основне їхнє завдання готувати безпристрасні оцінки законопроєктів: ГНЕУ до першого читання, а юридичне - до другого. А також не допускати протиріч і колізій у законах. А це ой як обурило Зеленського та його компанію дуполизів. Ви ж уявляєте: якісь чиновнички сміють йому, "найвеличнішому лідору **********" писати у висновках, що президентський проєкт суперечить Конституції, інтересам країни та здоровому ґлузду і його доцільно відхилити. І саме цих реальних спеціалістів, яких не посміли "приручати" навіть регіонали, яких підтримував Разумков та не забажав власноручно зачищати Стефанчук, має "оптимізувати" Корнієнко...

Чи вдасться цій запущеній та опущеній особі з морального й суспільного дна зламати систему парламентаризму в Україні - питання відкрите. Оскільки це вже фактор євроінтеграції та нашої відповідальності у Раді Європи, то тут можна й на санкції нарватися. Але якраз найтупіші та найобмеженіші часто методом бульдозера дуже оперативно розчищають дорогу для ідіотських забаганок своїх верховних наполєончиків.

Тарас Черновол
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19.10.2021 19:18 Ответить
Очень даже умно ответила. Подтвердила, что получают - а кто не так важно. Странно было если бы не платили, уже половина бы разбежалась. Кстати, платили всегда и раньше и будут платить...
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19.10.2021 19:29 Ответить
Само название СН - издёвка над народом. Про какую этику? Им просто прикольно почудить на капитолии
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20.10.2021 00:19 Ответить
Ну дык!
Не хочет, что бы и ее с кучей алкоголя и метадона в крови нашли!
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19.10.2021 19:38 Ответить
понятно.. сама спалилась, выходит есть конверты!
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19.10.2021 19:42 Ответить
А хтось такий наївний повірить, що вона може сказати "так мені видали 3 рази по 10К і я взяла"
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19.10.2021 23:01 Ответить
Если правильно раскрутить дело о выплатах за голосование в конвертах,
то всё монобольшинство можно поставить раком
и отменить всё, что это шобло успело "наголосовать".
Нашлись светочи демократии.
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20.10.2021 00:02 Ответить
Ой. Кто ж это за народ против его слуг? Утопия
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20.10.2021 00:22 Ответить
Люда получала от Ахметова,который ее делегировал в Раду,зачем ей от Арахамии жалкие крохи.А "выперли " правильно, фракция решает большинством ,как голосовать. Не согласна,выходи из фракции на вольные(ахметовские) хлеба.Понятно, что хочется и форель кушать,и "целомудрие" соблюсти. Но так не бывает.
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20.10.2021 07:09 Ответить
 
 