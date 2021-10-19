На этой неделе ВР может уволить министра экологии Абрамовского, о главе Минэкономики Любченко нет информации, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня впервые услышал о том, что министр экономики Алексей Любченко может быть отправлен в отставку.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

"У нас по Любченко нет никакой информации. Она возникла откуда-то, как всегда", - отметил нардеп.

Арахамия также подчеркнул, что на этой неделе парламент не может рассмотреть все кадровые вопросы в Кабмине. "Если мы это сделаем, то "съедим" полнедели… Это длительный процесс, поэтому "разбили" условно на части", - заявил он и добавил, что на этой неделе Рада может рассмотреть увольнение министра экологии.

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Напомним, заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук допускает, что Верховная Рада может 21 октября проголосовать за отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия лично видел, как министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский писал заявление об отставке.