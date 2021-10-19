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Новости
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На этой неделе ВР может уволить министра экологии Абрамовского, о главе Минэкономики Любченко нет информации, - "слуга народа" Арахамия

На этой неделе ВР может уволить министра экологии Абрамовского, о главе Минэкономики Любченко нет информации, -

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня впервые услышал о том, что министр экономики Алексей Любченко может быть отправлен в отставку.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

"У нас по Любченко нет никакой информации. Она возникла откуда-то, как всегда", - отметил нардеп.

Арахамия также подчеркнул, что на этой неделе парламент не может рассмотреть все кадровые вопросы в Кабмине. "Если мы это сделаем, то "съедим" полнедели… Это длительный процесс, поэтому "разбили" условно на части", - заявил он и добавил, что на этой неделе Рада может рассмотреть увольнение министра экологии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос отставки первого вице-премьера Любченко на выездном заседании фракции "Слуга народа" не обсуждался

Напомним, заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук допускает, что Верховная Рада может 21 октября проголосовать за отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия лично видел, как министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский писал заявление об отставке.

Автор: 

Кабмин (14033) увольнение (2685) Арахамия Давид (989) Любченко Алексей (80) Абрамовский Роман (50)


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Топ комментарии
+2
Вовка Аравійський гарячково перетасовує ліжка, але нічого не виходить чомусь. Патамушта недоумок.
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19.10.2021 19:04
+1
бєдуїн одним словом.
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19.10.2021 19:07
+1
"У нас по Любченко нет никакой информации. Она возникла откуда-то, как всегда", - отметил нардеп.
Вы, зелень все там из ниоткуда и звать вас никак, балаган зеленых клоунов во главе с Коломойбарабасом....
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19.10.2021 19:12
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А ведь когда-то было время, когда украинцы знали фамилии министров и знали их в лицо...
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19.10.2021 18:58 Ответить
В министерстве экологии всегда были самые большие взяточники.
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19.10.2021 18:59 Ответить
Вовка Аравійський гарячково перетасовує ліжка, але нічого не виходить чомусь. Патамушта недоумок.
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19.10.2021 19:04 Ответить
бєдуїн одним словом.
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19.10.2021 19:07 Ответить
"У нас по Любченко нет никакой информации. Она возникла откуда-то, как всегда", - отметил нардеп.
Вы, зелень все там из ниоткуда и звать вас никак, балаган зеленых клоунов во главе с Коломойбарабасом....
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19.10.2021 19:12 Ответить
Зрадойоби розказували, що реформи і досягнення попередньої влади - це мудрий народ зробив. Нє, шановні. Зараз добре видно, що коли мудрому народу дати можливість "проявити" себе, то чомусь виходять президент Зеленський, газ по 40 тисяч і 550 трупів за добу, а реформи не дуже
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19.10.2021 19:16 Ответить
Ну конечно нашли самое крутое министерство в качестве козла отпущения. Мол мы работаем и всех поснимаем к мяух собачим. Это ведь экология тарифы повышает и газ покупает, цены на продукты повышает, офшоры устраивает и вагнеровцев отпускает….от экологии вся экономика у нас стоит…. Это как Монголия самая независимая страна мира , потому ,что от неё ничего не зависит.
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19.10.2021 19:37 Ответить
Правильно,раз в квартал меняйте,что бы не засиживался.😂
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19.10.2021 19:47 Ответить
 
 